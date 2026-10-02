Évoquant les complications de santé qui se propagent dans son vestiaire, Potter a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Nous avons été touchés par une infection, ou un virus. Ce n’est pas idéal. »

Le technicien anglais a détendu l’atmosphère en établissant un parallèle irrévérencieux avec les controverses extrasportives au pays : « C’est autant que le nombre d’accusations criminelles visant Manchester City. »

Cependant, Potter a adopté un ton plus mesuré en évoquant les répercussions plus larges entourant le club mancunien : « Ce n’est bon ni pour le football ni pour le championnat anglais. C’est triste, en réalité. »

Refusant de s’attarder sur ses contraintes de sélection avant un déplacement crucial, il a affiché une détermination intacte : « Il faut simplement se concentrer sur les joueurs que nous avons ici. On aimerait vivre dans un monde où tout le monde est disponible, mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. »