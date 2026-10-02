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Adhe Makayasa
Traduit par

Graham Potter plaisante sur le fair-play financier de Manchester City alors que la sélection suédoise est ravagée par une crise de blessures et de maladie

G. Potter
Suède
Bosnie-Herzégovine vs Suède
Bosnie-Herzégovine
UEFA Nations League B
Manchester City
Premier League

Graham Potter a trouvé un humour noir pour faire face à une trêve internationale cauchemardesque, au cours de laquelle sa sélection suédoise a été décimée à la fois par des blessures physiques et une épidémie virale. L’ancien entraîneur de Chelsea fait face à une tâche ardue alors qu’il prépare son équipe à un affrontement crucial de Ligue des nations de l’UEFA contre la Bosnie-Herzégovine.

  • De graves pépins physiques secouent le camp

    Une vague de forfaits due à des blessures et à la maladie a contraint Potter à faire appel à des renforts d’urgence avant le déplacement compliqué de vendredi à Zenica. Un premier coup dur a vu Taha Ali, Gustaf Nilsson et Mattias Svanberg déclarer forfait avant le rassemblement, avant qu’Emil Holm, Hjalmar Ekdal et l’attaquant talismanique Alexander Isak ne soient également forfait. La situation a viré à la crise totale après le match contre la Pologne, lorsqu’une infection virale soudaine a mis sur la touche cinq autres membres de l’effectif.

  • FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROUAFP

    Des consultants stupéfaits par un bilan sans précédent

    La perte de 11 joueuses sur une seule trêve internationale a laissé les observateurs du football suédois stupéfaits par l’ampleur de la perturbation. L’ancien attaquant de l’équipe nationale Johan Elmander a déclaré à Radiosportenqu’il n’avait jamais été témoin d’une telle urgence médicale au cours de sa carrière, un avis partagé par l’analyste de SVT Magnus Eriksson : « Je n’ai jamais vu un tel nombre de blessures. Cela fait énormément de joueuses, ce qui affecte évidemment les chances de la Suède. »

  • L’entraîneur détend l’atmosphère avant le coup d’envoi

    Évoquant les complications de santé qui se propagent dans son vestiaire, Potter a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Nous avons été touchés par une infection, ou un virus. Ce n’est pas idéal. »

    Le technicien anglais a détendu l’atmosphère en établissant un parallèle irrévérencieux avec les controverses extrasportives au pays : « C’est autant que le nombre d’accusations criminelles visant Manchester City. »

    Cependant, Potter a adopté un ton plus mesuré en évoquant les répercussions plus larges entourant le club mancunien : « Ce n’est bon ni pour le football ni pour le championnat anglais. C’est triste, en réalité. »

    Refusant de s’attarder sur ses contraintes de sélection avant un déplacement crucial, il a affiché une détermination intacte : « Il faut simplement se concentrer sur les joueurs que nous avons ici. On aimerait vivre dans un monde où tout le monde est disponible, mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. »

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  • Sweden v Poland - UEFA Nations League 2026/27 Group B4 MD2Getty Images Sport

    Un effectif amoindri face à une rude épreuve

    Un test approfondi de la profondeur d’effectif attend la Suède au stade Bilino Polje face à un pays hôte en confiance et invaincu dans le groupe B4 de la Ligue des nations. Prendre des points en Bosnie-Herzégovine représente un sérieux défi, l’équipe balkanique ayant battu la Roumanie 4-2 avant de décrocher un point en déplacement en Pologne. Le poids offensif repose désormais pleinement sur les épaules de Viktor Gyokeres alors que la Suède cherche à maintenir son départ parfait et à protéger sa place de leader.

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