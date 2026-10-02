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Graham Potter plaisante sur le fair-play financier de Manchester City alors que la sélection suédoise est ravagée par une crise de blessures et de maladie
De graves pépins physiques secouent le camp
Une vague de forfaits due à des blessures et à la maladie a contraint Potter à faire appel à des renforts d’urgence avant le déplacement compliqué de vendredi à Zenica. Un premier coup dur a vu Taha Ali, Gustaf Nilsson et Mattias Svanberg déclarer forfait avant le rassemblement, avant qu’Emil Holm, Hjalmar Ekdal et l’attaquant talismanique Alexander Isak ne soient également forfait. La situation a viré à la crise totale après le match contre la Pologne, lorsqu’une infection virale soudaine a mis sur la touche cinq autres membres de l’effectif.
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Des consultants stupéfaits par un bilan sans précédent
La perte de 11 joueuses sur une seule trêve internationale a laissé les observateurs du football suédois stupéfaits par l’ampleur de la perturbation. L’ancien attaquant de l’équipe nationale Johan Elmander a déclaré à Radiosportenqu’il n’avait jamais été témoin d’une telle urgence médicale au cours de sa carrière, un avis partagé par l’analyste de SVT Magnus Eriksson : « Je n’ai jamais vu un tel nombre de blessures. Cela fait énormément de joueuses, ce qui affecte évidemment les chances de la Suède. »
L’entraîneur détend l’atmosphère avant le coup d’envoi
Évoquant les complications de santé qui se propagent dans son vestiaire, Potter a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Nous avons été touchés par une infection, ou un virus. Ce n’est pas idéal. »
Le technicien anglais a détendu l’atmosphère en établissant un parallèle irrévérencieux avec les controverses extrasportives au pays : « C’est autant que le nombre d’accusations criminelles visant Manchester City. »
Cependant, Potter a adopté un ton plus mesuré en évoquant les répercussions plus larges entourant le club mancunien : « Ce n’est bon ni pour le football ni pour le championnat anglais. C’est triste, en réalité. »
Refusant de s’attarder sur ses contraintes de sélection avant un déplacement crucial, il a affiché une détermination intacte : « Il faut simplement se concentrer sur les joueurs que nous avons ici. On aimerait vivre dans un monde où tout le monde est disponible, mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. »
- Getty Images Sport
Un effectif amoindri face à une rude épreuve
Un test approfondi de la profondeur d’effectif attend la Suède au stade Bilino Polje face à un pays hôte en confiance et invaincu dans le groupe B4 de la Ligue des nations. Prendre des points en Bosnie-Herzégovine représente un sérieux défi, l’équipe balkanique ayant battu la Roumanie 4-2 avant de décrocher un point en déplacement en Pologne. Le poids offensif repose désormais pleinement sur les épaules de Viktor Gyokeres alors que la Suède cherche à maintenir son départ parfait et à protéger sa place de leader.
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