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Grâce à une opération virale, Tim Payne, le joueur « le moins connu » de la Coupe du monde, a franchi le cap impressionnant des 2,5 millions d’abonnés sur Instagram
Un défenseur devient célèbre du jour au lendemain
L’international néo-zélandais Payne a connu une fulgurante ascension sur les réseaux sociaux grâce à une campagne promotionnelle ciblée orchestrée par une influenceuse argentine. Valen Scarsini, connue en ligne sous le pseudonyme « elscarso », a repéré le défenseur du Wellington Phoenix après avoir recherché les participants les moins connus du tournoi. Ce défi viral a immédiatement fait exploser le nombre d’abonnés Instagram de Payne, qui est passé de moins de 5 000 à plus de 2,5 millions (et ce n’est pas fini), dépassant ainsi la portée numérique combinée des icônes nationales et des dirigeants politiques.
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Un influenceur décrypte une campagne virale
Scarsini a mobilisé sa large communauté en ligne en publiant une vidéo sur TikTok et Instagram, totalisant plus de six millions de vues. Expliquant son processus de sélection stratégique, il a appelé ses fans à soutenir le défenseur expérimenté : « J’ai passé en revue toutes les équipes de la Coupe du monde à la recherche du joueur le moins connu et, après une analyse détaillée, je l’ai trouvé.
Tim Payne, défenseur, a une mission ardue : aider la Nouvelle-Zélande à remporter son premier match de Coupe du monde, une performance que les Kiwis n’ont jamais réussie. Pour en faire le héros du tournoi, suivez-le, likez et commentez massivement ses publications. Faites circuler son nom sur toutes les plateformes. Réalisez des vidéos pour nourrir la légende de Tim Payne, et si vous possédez l’album officiel de la Coupe du monde, partagez une photo de votre vignette. »
Payne exprime sa profonde gratitude.
Cette vague inattendue d’interactions en ligne a donné lieu à un échange direct entre le footballeur professionnel et le créateur de contenu. Depuis le centre d’entraînement de la Nouvelle-Zélande, en Floride, Payne a d’abord envoyé un message privé avant de publier une réponse vidéo officielle à son nouveau public international : « Je me demandais pourquoi mes réseaux sociaux s’affolaient, puis je suis tombé sur ta publication, mec. Merci pour ton soutien ! Gracias, hermano.
« Pardon pour mon espagnol, je m’entraîne encore sur Duolingo. Je tenais simplement à te dire un immense merci, Valen ; ces 48 dernières heures ont été folles, c’est le moins que l’on puisse dire. Je suis très reconnaissant de représenter mon pays à cette Coupe du monde et j’apprécie tout le soutien que je reçois du monde entier. Muchas gracias. »
- AFP
Un test par groupes historique nous attend
Payne doit désormais se recentrer sur le football de compétition, alors que la Nouvelle-Zélande achève son stage de préparation en vue d'une phase de groupes qui s'annonce difficile. La nation la moins bien classée du tournoi débutera sa campagne contre l'Iran au SoFi Stadium le 16 juin, avant d'affronter l'Égypte et la Belgique. Après avoir réalisé une campagne de qualification impressionnante, l'arrière latéral de 32 ans doit relever un défi de taille : aider les All Whites à décrocher leur toute première victoire en phase finale d'une Coupe du monde.