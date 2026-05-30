Scarsini a mobilisé sa large communauté en ligne en publiant une vidéo sur TikTok et Instagram, totalisant plus de six millions de vues. Expliquant son processus de sélection stratégique, il a appelé ses fans à soutenir le défenseur expérimenté : « J’ai passé en revue toutes les équipes de la Coupe du monde à la recherche du joueur le moins connu et, après une analyse détaillée, je l’ai trouvé.

Tim Payne, défenseur, a une mission ardue : aider la Nouvelle-Zélande à remporter son premier match de Coupe du monde, une performance que les Kiwis n’ont jamais réussie. Pour en faire le héros du tournoi, suivez-le, likez et commentez massivement ses publications. Faites circuler son nom sur toutes les plateformes. Réalisez des vidéos pour nourrir la légende de Tim Payne, et si vous possédez l’album officiel de la Coupe du monde, partagez une photo de votre vignette. »