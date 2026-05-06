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Arsenal Atletico Madrid W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Grâce à sa défense de fer, Arsenal a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions. Le vrai test se tiendra à Budapest : qui sortira vainqueur et qui mordra la poussière, alors que les Gunners ont accompli leur mission, tandis qu’Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid s’inclinent sans éclat ?

Winners & losers
Ligue des Champions
Arsenal
Atletico Madrid
M. Arteta
B. Saka
A. Griezmann
D. Simeone
J. Alvarez
FEATURES
Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en battant l'Atlético de Madrid 1-0 mardi à l'Emirates Stadium. La rencontre n'a pas été un modèle d'esthétique, ce qui est souvent le cas avec les Gunners. Les hommes de Mikel Arteta excellent dans l'art des victoires utilitaires. Toutefois, le but de Bukayo Saka, qui a permis aux siens de l'emporter 2-1 sur l'ensemble des deux matches, a eu quelque chose de brillant dans sa simplicité.

Il était réjouissant de voir la confiance d’Arteta envers Myles Lewis-Skelly récompensée, le jeune milieu de terrain ayant affiché un calme impressionnant pour seulement sa deuxième sortie avec Arsenal. Qui pourrait d’ailleurs reprocher à Viktor Gyokeres, souvent critiqué, de savourer les éloges après sa prestation d’avant-centre à l’ancienne ? Le Suédois a certes failli compromettre la qualification des Gunners en finale en concluant de manière trop imprécise alors que l’Atleti pressait, mais il a brillé en pointe tout au long de la rencontre.

Au final, le succès des Gunners repose avant tout sur leur défense, qui n’a concédé qu’une seule occasion franche à l’Atleti en seconde période, lorsque Giuliano Simeone a manqué de profiter d’une rare erreur de William Saliba.

Une telle indulgence ne passera pas inaperçue en finale à Budapest, où Arsenal défiera le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich, après un tirage au sort jusqu’ici favorable dans une compétition censée être la plus exigeante du monde. Mais ce n’est pas le plus pressant des soucis pour les Gunners.

GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants d’une soirée peu spectaculaire mais riche en émotions à l’Emirates…

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Le grand perdant : Diego Simeone

    Diego Simeone a souvent été annoncé sur les bancs des clubs les plus prestigieux d’Angleterre, mais il est aujourd’hui difficile d’imaginer quel club de Premier League pourrait réellement l’engager. Chelsea, peut-être, pour rétablir l’ordre dans un club en perpétuel chaos. En revanche, Manchester United, Manchester City ou Liverpool ne semblent pas envisager cette option.

    C’est l’entraîneur le mieux payé au monde, il a bénéficié d’un soutien massif sur le marché des transferts lors des deux derniers étés, et pourtant l’Atlético se dirige vers une cinquième saison consécutive sans titre après deux performances bien trop ternes contre Arsenal.

    Nul ne peut contester l’ampleur de son œuvre à l’Atlético : un club exsangue transformé en double champion d’Espagne et finaliste de la Ligue des champions en 2014 et 2016. À l’époque, son travail fut historique.

    Ces dernières années, il a tenté d’ajouter une dimension offensive à son équipe, sans succès tangible, au risque de perdre sa touche de Midas défensive : seul Qarabag a encaissé plus de buts que l’Atlético en Ligue des champions cette saison.

    Malgré la nostalgie que cela suscite, un départ semble désormais l’option la plus raisonnable pour les deux parties. Mais n’espérez pas le voir débarquer dans un club adepte d’un jeu fluide : son profil ne correspond plus à ce type de projet.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Vainqueur : Mikel Arteta

    Mikel Arteta est, en quelque sorte, le Simeone des temps modernes. Il ne cesse jamais de fulminer et de s’emporter sur la ligne de touche, façonnant un groupe cynique, animé par une mentalité « tout pour la victoire », contre lequel personne ne veut jouer – ni même regarder.

    En ce sens, l’Arsenal de 2025-2026 n’est pas très éloigné de l’Atlético de 2013-2014, du moins sur le plan tactique. À l’époque, Simeone disposait de moyens financiers bien inférieurs à ceux d’Arteta ; son équipe vivait donc davantage du contre-pressing et de la domination sans ballon, comme l’avait souligné Koke.

    Ce qui rassemble les deux techniciens, cependant, c’est un mépris total pour l’opinion des autres. Arteta l’a déjà affirmé à plusieurs reprises : les critiques adressées à son équipe cette saison lui importent peu, et pour cause : dans son esprit, la fin justifie les moyens. Pour l’instant, Arsenal occupe la première place de la Premier League et retrouve la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis vingt ans. Les abonnés présents à l’Emirates mardi se soucient-ils vraiment de la manière dont ils ont atteint ce niveau ?

    Les supporters, qui ont adhéré au projet d’Arteta, pourraient être récompensés de la manière la plus remarquable qui soit : deux trophées majeurs en l’espace de quatre semaines.

  • Antoine Griezmann Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    LE FLOP : Antoine Griezmann

    Antoine Griezmann ne connaîtra pas d’adieu de conte de fées à Budapest. Le Français quittera l’Atlético de Madrid – et, par la même occasion, le football européen – sans jamais avoir remporté la Ligue des champions.

    Sa meilleure chance, il l’a eue il y a dix ans : en 2016, à Milan, les Rojiblancos s’inclinaient aux tirs au but face au Real Madrid. Aujourd’hui, l’élimination contre Arsenal, surtout au match aller, alimente davantage ses regrets.

    Il a multiplié les occasions au Metropolitano, notamment un tir ingénieux, en déséquilibre, qui a effleuré la barre transversale. Mais à l’Emirates, l’un des meilleurs joueurs de l’ère moderne n’a pratiquement pas eu l’occasion de s’illustrer.

    Grâce à sa technique exceptionnelle et à son sens du jeu impressionnant, il a animé les actions les plus prometteuses des Colchoneros en première période, avant d’être remplacé à la 66^e minute alors que son équipe cherchait désespérément à retrouver la créativité et le mordant qui ont fait sa renommée.

    Une conclusion mitigée pour un palmarès qui, malgré son immense talent, n’a jamais été couronné par la Coupe d’Europe ni par un titre national.


  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Le vainqueur est Bukayo Saka.

    Saka n’est pas encore à 100 % de ses capacités. Il a d’abord fait son retour en cours de jeu lors du match aller à Madrid, puis n’a disputé que 45 minutes de la victoire contre Fulham samedi en Premier League. Malgré tout, sa première mi-temps éclatante face aux Cottagers a rappelé à tous pourquoi Arteta ne pouvait se passer de lui contre l’Atleti.

    Même à 90 %, il change la donne pour l’attaque des Gunners. C’est leur « Starboy », un avant totalement intrépide qui terrifie ses adversaires.

    Passionné par les grandes soirées européennes à l’Emirates, il abordait la rencontre après avoir participé à 13 buts en 13 matchs de Ligue des champions à domicile. Sans surprise, c’est lui qui a récupéré un ballon perdu dans la surface pour propulser Arsenal en finale.

    Comme l’a souligné Arteta auprès d’Amazon Prime : « Il fallait que ce soit quelqu’un de très spécial, et il l’est assurément pour moi, pour les garçons et pour tous ceux qui sont attachés à ce club. S’il fallait que ce soit quelqu’un qui marque ce but, c’était probablement lui. »

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Pire performance : l’attaque de l’Atlético

    L’Atlético doit prendre des décisions cruciales cet été, et la première concerne évidemment son entraîneur. Le club doit aussi désigner le successeur de Julián Álvarez en attaque, car les maigres espoirs de conserver son avant-centre se sont envolés.

    L’international argentin, véritable numéro 9 de classe mondiale, attire logiquement Barcelone, le Paris Saint-Germain et plusieurs cadors anglais, conscients de la rareté des avant-postes de ce calibre. Le joueur, lui aussi, semble déterminé à partir, tant il a souffert d’un manque de munitions flagrant lors de son passage à l’Emirates.

    Certains estiment que le scénario aurait pu être différent si une blessure, subie lors du match aller, n’avait pas remis en question sa présence au retour. Même à 100 % de ses capacités, il aurait probablement peiné à changer la donne sur la pelouse londonienne.

    Le champion du monde n’a touché le ballon qu’une seule fois dans la surface d’Arsenal et n’a comptabilisé que 29 touches au total – soit tout de même plus que l’inefficace Ademola Lookman et le peu convaincant Giuliano Simeone.

    Certains supporters de l’Atlético ont critiqué l’attitude d’Alvarez cette saison, mais la réalité est qu’il est trop fort pour un Atlético actuellement moyen, et son envie de partir n’a pu que s’intensifier après avoir participé à une telle prestation offensive.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Vainqueur : une défense de fer

    L’ancien attaquant anglais Alan Shearer a estimé qu’il ne s’agissait « pas d’une performance de haut vol pour Arsenal » – et pourtant, c’en était bien une. Tel est précisément le profil des Gunners : une équipe tenace, déterminée et bien huilée, incroyablement difficile à déstabiliser.

    Les chiffres confirment cette tendance : les Gunners sont toujours invaincus après 14 rencontres européennes cette saison, et neuf de ces matchs se sont soldés par une clean sheet. À l’heure où le grand public s’émerveille légitimement devant l’offensive débridée du PSG et du Bayern Munich, la qualification d’Arsenal pour la finale de la Ligue des champions illustre la valeur d’un football axé sur la solidité défensive.

    Que l’on apprécie ou non ce modèle de jeu, une chose est sûre : la finale s’annonce comme un choc des philosophies aussi riche que captivant.

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