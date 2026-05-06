Il était réjouissant de voir la confiance d’Arteta envers Myles Lewis-Skelly récompensée, le jeune milieu de terrain ayant affiché un calme impressionnant pour seulement sa deuxième sortie avec Arsenal. Qui pourrait d’ailleurs reprocher à Viktor Gyokeres, souvent critiqué, de savourer les éloges après sa prestation d’avant-centre à l’ancienne ? Le Suédois a certes failli compromettre la qualification des Gunners en finale en concluant de manière trop imprécise alors que l’Atleti pressait, mais il a brillé en pointe tout au long de la rencontre.

Au final, le succès des Gunners repose avant tout sur leur défense, qui n’a concédé qu’une seule occasion franche à l’Atleti en seconde période, lorsque Giuliano Simeone a manqué de profiter d’une rare erreur de William Saliba.

Une telle indulgence ne passera pas inaperçue en finale à Budapest, où Arsenal défiera le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich, après un tirage au sort jusqu’ici favorable dans une compétition censée être la plus exigeante du monde. Mais ce n’est pas le plus pressant des soucis pour les Gunners.

GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants d’une soirée peu spectaculaire mais riche en émotions à l’Emirates…