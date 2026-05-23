Grâce à des buts de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le Real Madrid conclut une saison décevante sur une note positive face à l’Athletic Club

La soirée était avant tout dédiée à Carvajal, dernier rempart de l’équipe ayant conquis six Ligue des champions. Le vétéran arrière latéral a reçu un accueil triomphal en entrant sur la pelouse pour la dernière fois comme capitaine, la tribune sud déployant un tifo représentant Alfredo Di Stefano aux côtés d’un jeune Carvajal, accompagné du message : « Le rêve d’un enfant, le triomphe d’une légende. »

Fidèle à son esprit de compétiteur, le latéral ne s’est pas contenté d’assister à la cérémonie : il a délivré une passe en diagonale d’une précision caractéristique pour trouver Gonzalo Garcia, dont la volée magistrale a ouvert le score et offert au défenseur sa première contribution offensive de la saison. Un moment de pure excellence qui rappelle aux fidèles madrilènes ce qu’ils perdront la saison prochaine, alors que le défenseur met fin à une époque fastueuse dans la capitale.