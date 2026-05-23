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Grâce à des buts de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le Real Madrid conclut une saison décevante sur une note positive face à l’Athletic Club
Adieu à un capitaine légendaire
La soirée était avant tout dédiée à Carvajal, dernier rempart de l’équipe ayant conquis six Ligue des champions. Le vétéran arrière latéral a reçu un accueil triomphal en entrant sur la pelouse pour la dernière fois comme capitaine, la tribune sud déployant un tifo représentant Alfredo Di Stefano aux côtés d’un jeune Carvajal, accompagné du message : « Le rêve d’un enfant, le triomphe d’une légende. »
Fidèle à son esprit de compétiteur, le latéral ne s’est pas contenté d’assister à la cérémonie : il a délivré une passe en diagonale d’une précision caractéristique pour trouver Gonzalo Garcia, dont la volée magistrale a ouvert le score et offert au défenseur sa première contribution offensive de la saison. Un moment de pure excellence qui rappelle aux fidèles madrilènes ce qu’ils perdront la saison prochaine, alors que le défenseur met fin à une époque fastueuse dans la capitale.
- AFP
Bellingham s’illustre tandis que Mbappé remporte le trophée Pichichi.
Malgré l'ambiance festive autour de Carvajal, Mbappé a vécu une soirée plus délicate. Le Français a bien remporté le trophée Pichichi en tant que meilleur buteur du championnat, mais il a été accueilli par des sifflets d’une partie du public du Bernabéu, suite à ses récentes déclarations après le match contre Oviedo. Cependant, Bellingham a rapidement doublé l’avance, reprenant d’une volée une passe lobée délicate de Thiago Pitarch et faisant à nouveau résonner les chants « Hey Jude ».
Mbappé a finalement répondu aux sifflets en inscrivant un but en seconde période : bien servi à l’entrée de la surface, il s’est retourné promptement et a envoyé un tir à ras de terre dans le coin du but. Sa célébration, mesurée, s’est résumée à une brève course vers le banc pour aller embrasser l’entraîneur sortant, Álvaro Arbeloa.
L'Athletic Club a fait preuve de résilience lors du dernier match de Valverde.
L'Athletic Club n'a pas facilité la tâche des locaux, évoluant avec une liberté qui reflétait son maintien assuré dans la division. Ernesto Valverde, véritable légende sur le banc de l'équipe basque, a vu son équipe réduire l'écart juste avant la pause. Iñaki Williams s'est créé un espace sur l'aile droite et a délivré un centre dangereux pour Gorka Guruzeta, qui a conclu avec une efficacité chirurgicale pour porter le score à 2-1.
Les Basques sont restés menaçants après la pause : Robert Navarro a ainsi frôlé l’égalisation suite à un bon travail d’Andoni Gorosabel. Dans la foulée, Brahim a alourdi le score pour le Real Madrid, servi pour la deuxième fois par Thiago, avant que Urko Izeta ne réduise à nouveau le score pour l’Athletic. En fin de rencontre, Valverde a offert une dernière sortie sous le maillot basque à Inigo Lekue, saluant ainsi l’engagement des fidèles serviteurs du club. Battus au final, les Lions ont néanmoins rivalisé jusqu’au bout, incarnant l’esprit que leur légendaire entraîneur a su insuffler tout au long de son mandat.
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La fin d’une époque dorée
Au coup de sifflet final, le stade s’est levé pour saluer Carvajal et David Alaba, qui quittait le club. Le défenseur autrichien, dont le passage à Madrid a été souvent contrarié par les blessures, a reçu une haie d’honneur des joueurs des deux équipes. En tribunes, les supporters ont brandi des chaises blanches, clin d’œil à la célébration emblématique d’Alaba lors du mémorable retour contre le Paris Saint-Germain quelques années plus tôt.