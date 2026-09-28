Ce résultat positif à Oslo a éclipsé le 22e but d'Erling Haaland en Ligue des nations, un record encore amélioré, et a permis au Portugal de préserver son départ parfait sous les ordres de Jesus. Soulignant l'ampleur de cette performance en territoire hostile, Ramos a ajouté : « La victoire est toujours la chose la plus importante. Jouer à l'extérieur contre une équipe comme la Norvège est encore plus difficile. C'est une grande victoire lors d'un déplacement compliqué.

« C'est un excellent début. Nous travaillons ensemble et assimilons bien les idées du sélectionneur. À partir de maintenant, il s'agit surtout de progresser et de gommer les imperfections. Nous voulons gagner chaque match. Nous sommes toujours concentrés sur la victoire à chaque rencontre. »