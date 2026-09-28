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Goncalo Ramos s’exprime après avoir débuté devant Cristiano Ronaldo alors que le héros du Portugal salue « une grande victoire lors d’un déplacement difficile »
L’attaquant s’empare d’une place de titulaire à Oslo
Titularisé à la place de Ronaldo, laissé sur le banc, Ramos a profité d'une erreur d'Orjan Nyland pour inscrire le but victorieux du Portugal en seconde période. Le joueur de 25 ans a ensuite vu une autre de ses réalisations refusée pour hors-jeu après intervention de la VAR, après que Joao Felix eut ouvert le score en début de match. Auteur d'une prestation convaincante de 81 minutes avant de céder sa place à Francisco Trincao, l'attaquant porte son total en sélection à 12 buts en 29 sélections.
- NTB
L’attaquant met en avant une contribution plus large à l’équipe
Répondant à la confiance de l'entraîneur par une prestation pleine d'abnégation, l'attaquant de l'AC Milan a souligné que sa valeur pour l'équipe allait bien au-delà du simple fait de marquer. Insistant sur l'importance de saisir sa chance dès le coup d'envoi, Ramos a déclaré à Sport TV : « Chaque moment est important. Le plus important est de montrer ce que je peux faire chaque fois qu'on fait appel à moi et d'apporter ma contribution à l'équipe. C'était une démonstration de mon travail, de ce que je peux apporter à l'équipe, pas seulement des buts, mais tout ce que je fais sur le terrain. »
Ramos salue les progrès tactiques de l’équipe
Ce résultat positif à Oslo a éclipsé le 22e but d'Erling Haaland en Ligue des nations, un record encore amélioré, et a permis au Portugal de préserver son départ parfait sous les ordres de Jesus. Soulignant l'ampleur de cette performance en territoire hostile, Ramos a ajouté : « La victoire est toujours la chose la plus importante. Jouer à l'extérieur contre une équipe comme la Norvège est encore plus difficile. C'est une grande victoire lors d'un déplacement compliqué.
« C'est un excellent début. Nous travaillons ensemble et assimilons bien les idées du sélectionneur. À partir de maintenant, il s'agit surtout de progresser et de gommer les imperfections. Nous voulons gagner chaque match. Nous sommes toujours concentrés sur la victoire à chaque rencontre. »
- Bildbyran
Le Brésil se prépare pour le test de Copenhague
Le maximum de points pris lors de leurs deux premiers matches permet au Portugal de conserver la tête du groupe A4 avant le déplacement de jeudi au Danemark. Sa contribution décisive à Oslo donne à Ramos de solides arguments pour conserver sa place de titulaire, tandis que Jesus évalue ses options offensives à Copenhague. Cette dynamique pose un intriguant casse-tête de sélection pour Ronaldo, qui sera désireux d’avoir du temps de jeu alors qu’il poursuit sa quête des 1 000 buts en carrière.
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