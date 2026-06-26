Gonçalo Ramos est déjà l’homme des records pour le Milan : jamais un attaquant n’a coûté aussi cher, et c’est également le transfert le plus onéreux de l’histoire des Rossoneri

Les temps ont changé : les transferts sont devenus plus onéreux et Gonçalo Ramos, malgré son statut de remplaçant, arrive à Milan après trois saisons passées à Paris au cours desquelles il a inscrit 45 buts toutes compétitions confondues (aucun autre attaquant portugais n’a affiché une telle régularité dans les cinq grands championnats européens). Pourtant, le dernier « numéro 9 » arrivé du Portugal au Milan pour endosser le rôle de pilier offensif n’a pas laissé un souvenir impérissable. À l’été 2017, André Silva, recruté à Porto pour 38 millions d’euros par l’ancien président Yonghong Li, incarnait le fleuron d’une campagne de recrutement onéreuse : un investissement qui n’a pas répondu aux attentes : En 41 matchs, il a inscrit 10 buts, puis a été prêté dès l’été suivant au Séville FC avant d’être transféré définitivement à l’Eintracht Francfort contre Rebić.