Le Milan bat tous les records. En recrutant Gonçalo Ramos du Paris Saint-Germain pour un montant, bonus compris, qui pourrait dépasser 70 millions d'euros, le club rossonero ouvre sa campagne de transferts estivale 2026 avec l'opération la plus onéreuse de son histoire. L’attaquant, né en 2001 et formé au Benfica, devient ainsi le numéro 9 le mieux rémunéré de l’histoire du club, devançant des légendes telles que Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko ou Zlatan Ibrahimovic.
Traduit par
Gonçalo Ramos entre déjà dans l’histoire du Milan : jamais un attaquant n’a été recruté à un prix aussi élevé, et ce transfert devient le plus onéreux de l’histoire des Rossoneri
LE CAS ANDRÉ SILVA
Les temps ont changé : les transferts sont devenus plus onéreux et Gonçalo Ramos, malgré son statut de remplaçant, arrive à Milan après trois saisons au PSG au cours desquelles il a inscrit 45 buts toutes compétitions confondues (aucun autre attaquant portugais n’a affiché une telle régularité dans les cinq grands championnats européens). Pourtant, le dernier « numéro 9 » arrivé du Portugal au Milan pour endosser le rôle de pilier offensif n’a pas laissé un souvenir impérissable. À l’été 2017, André Silva, recruté à Porto pour 38 millions d’euros par l’ancien président Yonghong Li, incarnait le fleuron d’une campagne de recrutement onéreuse : un investissement qui n’a pas répondu aux attentes : en 41 matchs, il a inscrit 10 buts, avant d’être prêté dès l’été suivant au Séville FC puis cédé définitivement à l’Eintracht Francfort contre Rebić.
L’affaire Nkunku
Derrière le Portugais – qui, ces derniers jours, a bouclé la boucle en revenant à Porto – se trouve Christopher Nkunku. Recruté dans les derniers jours du mercato 2025 pour 37 millions d’euros plus des bonus en provenance de Chelsea, l’international français était l’un des principaux paris de l’ancien directeur sportif Igli Tare, qui espérait retrouver en lui le joueur qui s’était révélé à Leipzig, où, malgré des caractéristiques différentes, il pouvait évoluer comme avant-centre. Le nouvel entraîneur Rubén Amorim devrait le repositionner milieu offensif ou ailier pour le relancer, après une saison marquée par un manque de régularité et un bilan modeste : 8 buts et 3 passes décisives.
DE SHEVA À IBRA
Au sein du top 10 des attaquants les mieux rémunérés de l'histoire du Milan AC, dont la dixième place est occupée par Shevchenko et ses 23,9 millions d'euros, on retrouve un panel éclectique : un Ballon d'Or, comme l'Ukrainien (175 buts en 322 matchs), un autre buteur implacable en la personne de Filippo Inzaghi (126 buts en 300 matchs), double vainqueur de la Ligue des champions, et un avant-centre qui a marqué l’histoire récente des Rossoneri en décrochant deux Scudetti : Zlatan Ibrahimovic. Entre ces deux extrêmes, plusieurs attaquants n’ont pas réussi à laisser une empreinte durable : derrière les 36 millions d’euros d’Inzaghi, on retrouve Piatek (35 M€), Bacca (33,3 M€), Santi Gimenez (30,2 M€), Alberto Gilardino (25 M€) et Alexandre Pato (24 M€).
LES MEILLEURES RECRUTES DU MILAN
Comme indiqué, le transfert de Gonçalo Ramos, estimé à 70 millions d’euros, éclipse plusieurs opérations récentes de premier plan. Le précédent recordman était un autre Portugais, Rafael Leão, recruté pour 50 millions d’euros (somme versée à Lille en 2019, majorée de l’amende infligée au club pour le litige avec le Sporting CP), devant Leonardo Bonucci (42 millions), Manuel Rui Costa (41,3), dernier vestige de l’ère berlusconienne, puis Lucas Paquetá (38,4 millions), Mattia Caldara (37,7) et Charles de Ketelaere (37,5).