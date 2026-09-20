Aujourd’hui, Cristiano Giuntoli est le directeur sportif de l’Atalanta, mais à l’approche du choc direct face à la Juventus, il est inévitable de revenir sur son aventure à la Juventus, mal terminée avec le départ d’il y a deux ans, suivi par la gestion Comolli (à son tour écarté aujourd’hui au profit de Carnevali et Massara).

Interrogé par Sky Sport, le dirigeant bergamasque est revenu sur ses anciennes recrues, aujourd’hui redevenues importantes et centrales à la Juventus, mais aussi sur son aventure à l’Inter.



