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Giuntoli JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Giuntoli : « Nico Gonzalez et Douglas Luiz ? On leur laisse peu de temps, ça fait plaisir qu’ils démontrent leur valeur... »

Juventus FC
Atalanta Bergame
Serie A
Juventus FC vs Atalanta Bergame

Ses recrues donnent entière satisfaction à la Juventus, mais Cristiano Giuntoli ne cherche pas de revanche.

Aujourd’hui, Cristiano Giuntoli est le directeur sportif de l’Atalanta, mais à l’approche du choc direct face à la Juventus, il est inévitable de revenir sur son aventure à la Juventus, mal terminée avec le départ d’il y a deux ans, suivi par la gestion Comolli (à son tour écarté aujourd’hui au profit de Carnevali et Massara).

Interrogé par Sky Sport, le dirigeant bergamasque est revenu sur ses anciennes recrues, aujourd’hui redevenues importantes et centrales à la Juventus, mais aussi sur son aventure à l’Inter.


  • Parcours de croissance

    « Le coach a opté pour un 4-3-3 pour le match d’aujourd’hui, nous sommes encore à la recherche de nous-mêmes, je crois que le dernier match a malgré tout marqué une étape dans notre progression même si une défaite est arrivée. Nous devons continuer sur cette voie »

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  • Deux années importantes à la Juve

    « Mon passé à la Juventus ? J’ai passé deux années importantes à la Juventus, mais à cet instant, je pense à l’Atalanta, je ne peux que remercier le club qui m’a offert ce poste »

  • Nico Gonzalez et Douglas Luiz

    « Peut-être que certains garçons n’ont pas eu le temps de s’exprimer, je suis content qu’ils y parviennent maintenant, mais je le répète, je ne pense désormais qu’à l’Atalanta. En général, je crois que nous devons apprendre à donner du temps à ces garçons qui sont très jeunes, ils viennent souvent d’autres championnats, d’autres pays, il y a la langue, la manière de s’entraîner, il faut toujours un peu de patience. Je suis content qu’ils fassent bien les choses, mais il est clair que mes pensées vont à l’Atalanta. »

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  • OBJECTIFS ? ON VERRA AU PRINTEMPS

    « Mon engagement envers l’Atalanta est total, et il y a toujours un remerciement à adresser à la famille Percassi, à Stephen Pagliuca pour l’opportunité qu’ils sont en train de me donner. Objectifs ? Trouver notre voie, puis au printemps nous verrons où nous en serons »