Giorgia Rossi : « La main de Ricci ? C'était un penalty. Ceux qui disent que son bras était en position de fermeture racontent n'importe quoi. »

Mauro Tonolini, membre de la commission d'arbitrage, avait approuvé la décision de Doveri dans Open VAR : « L'incident a été correctement évalué sur le terrain par Doveri. Nous avons été quelque peu surpris par les doutes exprimés à propos de cette situation, car nous n'en avons aucun.Le bras reste dans le profil, on voit même Ricci faire un mouvement pour l'écarter. Si le ballon n'avait pas touché le bras du milieu de terrain milanais, il aurait atterri sur sa poitrine. Ce type de situation est plus efficace à évaluer en dynamique, car au ralenti, on risque de percevoir des micro-mouvements qui peuvent créer des doutes qui, à notre avis, ne devraient pas exister dans cette situation ». Et il ajoute : « Le mouvement est tout à fait naturel, cohérent, Ricci n'a pas cherché à augmenter son espace corporel ».