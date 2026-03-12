Giorgia Rossi : « La main de Ricci ? C'était un penalty. Ceux qui disent que son bras était en position de fermeture racontent n'importe quoi. »

Giorgia Rossi, journaliste chez Dazn, a évoqué la main de Ricci lors du match Milan-Inter, que l'arbitre Doveri n'a pas considérée comme un penalty : « Le critère d'attribution des penalties semble avoir quelque peu changé ces dernières semaines : j'ai vu ce genre de penalty être sifflé plus d'une fois », a-t-elle déclaré au podcast « Cose Scomode ». . « Ceux qui disent que le bras était en train de se refermer racontent n'importe quoi : c'est une explication tirée par les cheveux pour trouver quelque chose à dire afin de justifier que le penalty n'aurait pas dû être accordé.L'ont-ils accordé il y a trois semaines ? Mais c'est le même championnat qu'il y a trois semaines... ».
L'AIA : CE N'ÉTAIT PAS UN PENALTY
Mauro Tonolini, membre de la commission d'arbitrage, avait approuvé la décision de Doveri dans Open VAR : « L'incident a été correctement évalué sur le terrain par Doveri. Nous avons été quelque peu surpris par les doutes exprimés à propos de cette situation, car nous n'en avons aucun.Le bras reste dans le profil, on voit même Ricci faire un mouvement pour l'écarter. Si le ballon n'avait pas touché le bras du milieu de terrain milanais, il aurait atterri sur sa poitrine. Ce type de situation est plus efficace à évaluer en dynamique, car au ralenti, on risque de percevoir des micro-mouvements qui peuvent créer des doutes qui, à notre avis, ne devraient pas exister dans cette situation ». Et il ajoute : « Le mouvement est tout à fait naturel, cohérent, Ricci n'a pas cherché à augmenter son espace corporel ».