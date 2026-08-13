La Lazio de Maestrelli et Chinaglia

« Il s’est aperçu que j’avais des qualités que moi-même j’ignorais. J’étais un attaquant, bien sûr, aujourd’hui on dirait un faux neuf, j’aimais bouger, j’imitais Cruijff, mais quand Chinaglia est parti en Amérique, il a pris le 9 et me l’a remis. J’ai marqué tout de suite, à Florence, lors de la deuxième journée de championnat, et à partir de ce moment-là, je suis devenu un avant-centre. Cette Lazio était un groupe avec des personnalités folles, sur le terrain comme sur le banc, qui à l’entraînement se rentrait dedans et qui, le dimanche, combattait comme par magie. »





Les pistolets

« Je crois qu’à un certain moment, il n’y avait que Felice Pulici et moi à ne pas en posséder. Un dimanche, on jouait à Ascoli Piceno, on était en mise au vert à Colle San Marco, on se met en route et, sur un élargissement de la route, il y avait la carcasse d’une voiture jetée là. Certains sont descendus, ont fait une sorte de concours de précision et puis nous sommes allés jouer. »