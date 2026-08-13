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Giordano, pour Maradona « le plus fort Italien avec lequel il ait joué » : « Les pistolets à la Lazio ? Seuls moi et Pulici n’en avions pas »

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L’ancien attaquant de la Lazio et de Naples se raconte

Bruno Giordano, ancien attaquant qui a lié sa carrière aux maillots de la Lazio et de Napoli, se raconte dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Voici quelques-uns des passages les plus intéressants.


Maradona a dit : « Le footballeur italien le plus fort avec lequel j’ai joué »

« Alors que lui a été le plus grand de tous les temps, et moi j’ai été son coéquipier et son ami. Le premier Scudetto de Napoli, avec lui, est une histoire qui restera gravée pour les siècles des siècles. »



  • La Lazio et les pistolets

    La Lazio de Maestrelli et Chinaglia

    « Il s’est aperçu que j’avais des qualités que moi-même j’ignorais. J’étais un attaquant, bien sûr, aujourd’hui on dirait un faux neuf, j’aimais bouger, j’imitais Cruijff, mais quand Chinaglia est parti en Amérique, il a pris le 9 et me l’a remis. J’ai marqué tout de suite, à Florence, lors de la deuxième journée de championnat, et à partir de ce moment-là, je suis devenu un avant-centre. Cette Lazio était un groupe avec des personnalités folles, sur le terrain comme sur le banc, qui à l’entraînement se rentrait dedans et qui, le dimanche, combattait comme par magie. »


    Les pistolets

    « Je crois qu’à un certain moment, il n’y avait que Felice Pulici et moi à ne pas en posséder. Un dimanche, on jouait à Ascoli Piceno, on était en mise au vert à Colle San Marco, on se met en route et, sur un élargissement de la route, il y avait la carcasse d’une voiture jetée là. Certains sont descendus, ont fait une sorte de concours de précision et puis nous sommes allés jouer. »

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  • LES PARIS

    L’affaire des paris

    « Condamné pour un fait que je n’ai pas commis. Car la justice ordinaire m’a acquitté, tandis que la justice sportive m’a arrêté pendant trois ans et demi, puis deux grâce à Paolino Rossi, qui a eu le temps de revenir et de nous faire gagner la Coupe du monde, que j’ai au contraire manquée. J’aurais été champion du monde. Tant pis, c’est comme ça : j’ai joué avec Diego, je peux le raconter ».

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