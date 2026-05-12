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Gio Reyna se dit soulagé d’avoir mis fin à une période de 16 mois sans marquer, mais il se montre réticent à répondre à une question jugée « arrogante » au sujet de la Coupe du monde de l’équipe nationale américaine
Mettre fin à la longue attente d'un but
Le meneur de jeu de 23 ans a enfin été récompensé samedi : après s’être infiltré dans la surface, il a repris d’une frappe chirurgicale en première intention une passe de Rocco Reitz. Bien que Mönchengladbach ait finalement perdu 3-1 face à Augsbourg, cette réalisation a revêtu une importance symbolique pour un joueur qui traversait une période de stagnation.
Il s’agissait de son premier but en club depuis janvier 2025, époque où il évoluait encore sous les couleurs jaune et noir du Borussia Dortmund. Interrogé par la presse mardi, la star de l’équipe nationale américaine a exprimé sa satisfaction : « Ça faisait un petit moment, mais au final, je suis juste content d’avoir marqué. Au final, le résultat importe moins ; l’essentiel était de jouer un bon nombre de minutes et j’ai eu l’impression de livrer une performance correcte dans l’ensemble. »
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Le dilemme de la sélection pour la Coupe du monde
À l’approche de l’annonce de la sélection pour la Coupe du monde, fixée au 26 mai, Reyna a été interrogé sur la question de savoir s’il avait fait assez pour s’assurer une place dans l’avion. Le milieu de terrain s’est toutefois montré prudent quant à la manière dont sa réponse pourrait être interprétée par le public et son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Il a qualifié cette question de « difficile à répondre ».
Le milieu de terrain a expliqué le dilemme mental auquel il est confronté lorsqu’il évoque sa place au sein de l’équipe nationale. « Si je dis non, je ne me soutiens pas moi-même. Et si je dis oui, c’est une réponse arrogante qui donne l’impression que je pense que ma place est là-bas », a-t-il admis.
« J'adore le staff, j'adore les joueurs, j'adore l'équipe nationale. Quoi qu'il arrive, ça arrivera. J'espère vraiment être là pour avoir un impact et réaliser de grandes choses avec l'équipe, mais la décision ne dépend pas de moi. »
Surmonter un passé marqué par les blessures
Malgré un talent indéniable, le parcours de Reyna a été entravé par les blessures. Il n’a pas disputé 90 minutes en championnat depuis quatre ans, une statistique qui illustre son manque de régularité au plus haut niveau. Depuis son arrivée à Gladbach, il est davantage utilisé comme super-sub que comme titulaire.
Malgré ce temps de jeu limité en club, il demeure une pièce maîtresse pour son pays. Fils de Claudio Reyna, ancien capitaine de la sélection américaine lors de deux Coupes du monde, le jeune homme a déclaré que porter à nouveau le maillot national serait « un honneur ».
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La Coupe du monde 2026 offre à Reyna l’occasion d’un nouveau départ. Son expérience lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a été marquée par un différend public avec l’ancien sélectionneur Gregg Berhalter, ce qui lui a valu un temps de jeu limité. Reyna avait précédemment déclaré aux médias que ce tournoi constituait son objectif à long terme lorsqu’il a rejoint Gladbach.
Ayant évoqué « frustration et déception », le milieu de terrain entend cette fois-ci imposer son talent sur la pelouse plutôt que d’alimenter les Unes en coulisses.