À l’approche de l’annonce de la sélection pour la Coupe du monde, fixée au 26 mai, Reyna a été interrogé sur la question de savoir s’il avait fait assez pour s’assurer une place dans l’avion. Le milieu de terrain s’est toutefois montré prudent quant à la manière dont sa réponse pourrait être interprétée par le public et son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Il a qualifié cette question de « difficile à répondre ».

Le milieu de terrain a expliqué le dilemme mental auquel il est confronté lorsqu’il évoque sa place au sein de l’équipe nationale. « Si je dis non, je ne me soutiens pas moi-même. Et si je dis oui, c’est une réponse arrogante qui donne l’impression que je pense que ma place est là-bas », a-t-il admis.

« J'adore le staff, j'adore les joueurs, j'adore l'équipe nationale. Quoi qu'il arrive, ça arrivera. J'espère vraiment être là pour avoir un impact et réaliser de grandes choses avec l'équipe, mais la décision ne dépend pas de moi. »



