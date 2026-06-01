Getty Images Sport
Traduit par
Gini Wijnaldum devrait changer de club cet été, Al-Ettifaq ayant décidé de se séparer du milieu de terrain néerlandais, ancien de Liverpool
Al-Ettifaq officialise la résiliation du contrat
Le club de Saudi Pro League a officiellement annoncé lundi avoir trouvé un accord pour se séparer de Wijnaldum. Le contrat du joueur de 35 ans, arrivé en 2023, a été résilié principalement pour des raisons financières liées à la structure actuelle du club.
Bien qu’il fût une recrue phare censée porter le projet sportif, les deux parties ont convenu de se séparer avant même la saison 2026-2027.
Cette séparation met fin à un passage relativement fructueux du Néerlandais au Moyen-Orient. Contrairement à plusieurs stars européennes ayant peiné à s’adapter au championnat, Wijnaldum est resté un élément clé du onze d’Al-Ettifaq, jouant souvent le rôle de lien entre milieu de terrain et attaque.
Cependant, dans un contexte de rééquilibrage financier et de renouvellement des joueurs étrangers, l’ancien Magpie a été désigné comme candidat au départ.
- x/Ettifaq
Des statistiques impressionnantes en Arabie saoudite
Le départ de Wijnaldum pourrait surprendre, au regard de ses performances sur le terrain la saison passée. Le milieu de terrain, souvent capitaine, a connu un regain de forme devant le but, terminant la saison avec 16 réalisations et 7 passes décisives en 33 matchs de championnat.
Au cours de l’exercice écoulé, le milieu chevronné a inscrit 16 buts et délivré sept passes décisives en 33 rencontres de championnat.
Un retour en Premier League est-il dans les cartons ?
En tant qu’agent libre, Wijnaldum devrait susciter un vif intérêt à travers l’Europe et au-delà. Son palmarès est incontestable, puisqu’il a remporté aussi bien la Premier League que la Ligue des champions lors de son passage en Angleterre. Selon les premières informations, le milieu de terrain ne serait pas encore prêt à mettre un terme à sa carrière et chercherait un nouveau défi dans un environnement compétitif lui permettant de rester au cœur de l’actualité du football de haut niveau.
Un retour en Angleterre est déjà évoqué : le milieu de terrain envisagerait de revenir en Premier League, où il demeure très respecté. Son expérience et l’absence de frais de transfert pourraient inciter plusieurs clubs à la recherche de leadership et de sang-froid dans l’entrejeu à lui proposer un contrat à court terme.
- AFP
Ambitions internationales et héritage professionnel
Malgré ses succès en club, Wijnaldum a récemment essuyé un revers concernant son avenir en équipe nationale. Le milieu de terrain avait exprimé sa ferme volonté de continuer à représenter les Pays-Bas, avec pour objectif de participer à la Coupe du monde 2026. Cependant, le sélectionneur des Oranje, Ronald Koeman, ne partagerait pas cette vision, laissant entrevoir un tournant vers des options plus jeunes au cœur du milieu de terrain néerlandais.