Gini Wijnaldum devrait changer de club cet été, Al-Ettifaq ayant décidé de se séparer du milieu de terrain néerlandais, ancien de Liverpool

Le club de Saudi Pro League a officiellement annoncé lundi avoir trouvé un accord pour se séparer de Wijnaldum. Le contrat du joueur de 35 ans, arrivé en 2023, a été résilié principalement pour des raisons financières liées à la structure actuelle du club.

Bien qu’il fût une recrue phare censée porter le projet sportif, les deux parties ont convenu de se séparer avant même la saison 2026-2027.

Cette séparation met fin à un passage relativement fructueux du Néerlandais au Moyen-Orient. Contrairement à plusieurs stars européennes ayant peiné à s’adapter au championnat, Wijnaldum est resté un élément clé du onze d’Al-Ettifaq, jouant souvent le rôle de lien entre milieu de terrain et attaque.

Cependant, dans un contexte de rééquilibrage financier et de renouvellement des joueurs étrangers, l’ancien Magpie a été désigné comme candidat au départ.