Gila à deux doigts de Milan : accord trouvé avec le joueur, 30 millions prêts pour la Lazio

Le coup de théâtre d'hier a été décisif : les Rossoneri, qui sont parvenus à un accord avec le joueur et son agent, ont devancé la concurrence de Naples et de l'Atalanta. Le Milan compte également conclure l'affaire avec les Biancocelesti entre lundi et mardi, en se rapprochant du montant demandé, afin d'obtenir le feu vert du président Claudio Lotito.