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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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Gila à deux doigts de Milan : accord trouvé avec le joueur, 30 millions prêts pour la Lazio

Lazio Rome
Mercato
Milan AC

Le Milan est sur le point d'enregistrer son deuxième renfort majeur d'un mercato estival qui a démarré en fanfare. Après l'arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du PSG pour un montant de 74 millions d'euros plus des bonus, le club rossonero finalise désormais le recrutement de Mario Gila, défenseur central en partance de la Lazio.

  • LES STATISTIQUES

    Selon Gianluca Di Marzio, le dossier est en voie d’être finalisé : un transfert à 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour la Lazio, et un contrat de 4 millions plus bonus sur cinq ans pour le défenseur né en 2000.




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  • NAPLES ET L'ATALANTA S'INCLINENT

    Le coup de théâtre d'hier a été décisif : les Rossoneri, qui sont parvenus à un accord avec le joueur et son agent, ont devancé la concurrence de Naples et de l'Atalanta. Le Milan compte également conclure l'affaire avec les Biancocelesti entre lundi et mardi, en se rapprochant du montant demandé, afin d'obtenir le feu vert du président Claudio Lotito.

  • LA DEMANDE D'AMORIM

    Le choix d’un défenseur espagnol s’inscrit dans la construction du nouveau Milan d’Amorim. Après un investissement majeur en attaque avec Ramos, le club rossonero se concentre désormais sur sa ligne défensive et entend offrir à l’entraîneur un joueur prêt à s’imposer immédiatement comme un pilier de l’équipe, le défenseur central capable d’apporter la solidité nécessaire à la nouvelle formation.

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