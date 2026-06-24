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Gil Marin, le président de l’Atlético de Madrid, « regrette profondément » les déclarations publiques de Julián Álvarez au sujet de son transfert et accuse le FC Barcelone de « mensonges et manque de respect »
L'Atlético va déposer une plainte auprès de la FIFA pour démarchage illégal
Les relations entre les deux géants espagnols ont atteint un nouveau point bas, l’Atlético de Madrid s’apprêtant à déposer une plainte officielle contre le FC Barcelone auprès de l’instance dirigeante du football mondial. Le club madrilène est furieux de ce qu’il considère comme une tentative illégale de débaucher son attaquant vedette, arrivé en provenance de Manchester City à l’été 2024 pour un montant d’environ 81,8 millions de livres sterling, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2030. Étant donné que le joueur est toujours lié par un contrat à long terme au Metropolitano, l’Atlético est déterminé à engager une procédure officielle à ce sujet.
Interrogé par l’agence EFE, Gil Marín a assumé sans détour la position du club : « Notre responsabilité est de défendre les intérêts de l’Atlético de Madrid, et c’est pourquoi nous allons déposer une plainte auprès de la FIFA contre Barcelone pour avoir négocié avec un joueur sous contrat pendant la période de protection. »
- AFP
Gil Marin tance Alvarez pour son choix de moment « irrespectueux »
La colère des dirigeants de l’Atlético ne vise pas uniquement Barcelone, puisque Alvarez lui-même est la cible de critiques suite à ses récentes déclarations publiques. Après la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche lundi en Coupe du monde, l’attaquant a confié à ESPN : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J’ai été franc, j’ai parlé aux personnes concernées à l’Atlético, et je pense que le mieux pour tout le monde est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. » Ces propos sans détour, dans lesquels l’attaquant admet ouvertement qu’il serait favorable à un départ, n’ont pas été du goût des dirigeants du club.
« Je regrette profondément ses propos. Ce n’était pas le bon jour pour faire ces déclarations : c’était le jour de Messi et celui de l’équipe nationale argentine, pas celui de Julian », a ajouté Gil Marín. Malgré le désir manifeste du joueur de prendre un nouveau départ, le PDG a insisté sur le fait que la position du club restait ferme : « Julian a un rêve, et nous, à l’Atlético, nous avons aussi des rêves. Il est vrai qu’il nous a exprimé ses souhaits, mais il connaît parfaitement notre position : nous avons été très clairs. L’Atlético ne souhaite pas céder ses droits. C’est un grand joueur, et nous sommes très fiers qu’il porte nos couleurs. »
Des accusations de mensonges et de fraude financière ont été formulées.
Gil Marín a vivement critiqué l’attitude du FC Barcelone, remettant en cause sa capacité financière à mener à bien cette transaction et l’accusant de tromperie publique. Cette sortie médiatique fait suite à une saison 2025-2026 exceptionnelle pour Alvarez, auteur de 20 buts et neuf passes décisives avec l’Atlético, dont des réalisations éliminant le Barça aussi bien en quarts de finale de la Ligue des champions qu’en demi-finales de la Copa del Rey.
« Barcelone nous manque de respect ; ils pensent pouvoir nous marcher dessus, qu’on est faibles ou stupides », a déclaré le dirigeant. « Mais ce qu’ils montrent en réalité au monde entier, c’est une façon d’agir qui les caractérise. Ils nous mentent, au joueur, aux médias, et ils mentent aussi à leurs propres supporters. Ils essaient de faire croire à tout le monde qu’ils peuvent conclure un transfert qu’ils ne sont en réalité pas capables de mener à bien. »
- AFP
Un schéma comportemental récurrent
Ce n'est pas la première fois que l'Atlético de Madrid, ou d'autres clubs de Liga, contestent les tactiques de transfert du FC Barcelone. Gil Marín a évoqué des affaires précédentes pour démontrer qu'il s'agit d'un problème systémique lié au fonctionnement de la direction du Spotify Camp Nou sur le marché des transferts.
« Ce n’est pas la première fois que Barcelone agit de la sorte, et le monde du football en est bien conscient. L’année dernière, ils ont fait quelque chose de très similaire avec Nico Williams et l’Athletic Club », a-t-il conclu.