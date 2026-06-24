La colère des dirigeants de l’Atlético ne vise pas uniquement Barcelone, puisque Alvarez lui-même est la cible de critiques suite à ses récentes déclarations publiques. Après la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche lundi en Coupe du monde, l’attaquant a confié à ESPN : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J’ai été franc, j’ai parlé aux personnes concernées à l’Atlético, et je pense que le mieux pour tout le monde est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. » Ces propos sans détour, dans lesquels l’attaquant admet ouvertement qu’il serait favorable à un départ, n’ont pas été du goût des dirigeants du club.

« Je regrette profondément ses propos. Ce n’était pas le bon jour pour faire ces déclarations : c’était le jour de Messi et celui de l’équipe nationale argentine, pas celui de Julian », a ajouté Gil Marín. Malgré le désir manifeste du joueur de prendre un nouveau départ, le PDG a insisté sur le fait que la position du club restait ferme : « Julian a un rêve, et nous, à l’Atlético, nous avons aussi des rêves. Il est vrai qu’il nous a exprimé ses souhaits, mais il connaît parfaitement notre position : nous avons été très clairs. L’Atlético ne souhaite pas céder ses droits. C’est un grand joueur, et nous sommes très fiers qu’il porte nos couleurs. »