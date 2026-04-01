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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
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Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et les plus grandes stars qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
G. Donnarumma
R. Lewandowski
V. Osimhen
K. Kvaratskhelia
B. Mbeumo
D. Szoboszlai
B. Sesko
D. Vlahovic
C. Eriksen
Pierre Emerick Aubameyang
A. Sanchez
K. Navas
S. Guirassy
Italie
Nigéria
Cameroun
Danemark
Pologne
Hongrie
Géorgie
Serbie
Slovénie
Gabon
Chile
Costa Rica
Guinée
FEATURES

Il ne reste désormais plus qu'un peu plus de deux mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les 48 équipes participantes étant désormais toutes qualifiées à l'issue des différents barrages disputés pendant la trêve internationale du mois de mars. Tous les favoris d'avant-tournoi ont franchi sans encombre les qualifications, notamment l'Espagne, le Brésil, l'Angleterre, la France et l'Argentine, tenante du titre.

Ce tournoi devrait marquer les adieux de Lionel Messi, tandis que des joueurs tels que Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé tenteront tous de voler la vedette à l'icône de l'Albiceleste. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo est en passe de rejoindre Messi comme seul autre joueur à avoir disputé six Coupes du monde lorsqu'il mènera à nouveau le Portugal, Harry Kane portera les espoirs de l'Angleterre sous la houlette de Thomas Tuchel et Erling Haaland fera ses débuts sur la plus grande scène du football international avec la Norvège, outsider de la compétition.

Mais pour certains, l'aventure est déjà terminée, les qualifications ayant fait tomber bon nombre de têtes d'affiche. GOAL passe en revue les plus grandes superstars qui ne brilleront certainement pas en Amérique du Nord l'été prochain...

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Italie)

    Pour la troisième Coupe du monde consécutive, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier. Depuis leur sacre lors de l'édition 2006, les Azzurri n'ont remporté qu'un seul match dans cette compétition (contre l'Angleterre en 2014) et devront une nouvelle fois se contenter de suivre le tournoi depuis chez eux après leur défaite aux tirs au but mardi face à la Bosnie-Herzégovine.

    Toute une génération de joueurs italiens, dont Sandro Tonali, Nicolo Barella et Alessandro Bastoni, attend donc toujours de pouvoir s’illustrer lors d’un tournoi mondial, même si le plus célèbre d’entre eux est sans doute le gardien Gigi Donnarumma. Actuel détenteur du Trophée Yashin et élu meilleur joueur de l'Euro 2020, il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de sa génération, mais celui qui a émerveillé les fans lors de ses débuts à l'AC Milan à l'âge de 16 ans aura désormais la trentaine lorsqu'il aura à nouveau l'occasion de se qualifier pour sa première Coupe du monde.

    Les échecs de l'Italie ne doivent bien sûr pas être imputés à Donnarumma, mais en tant que l'une des figures de proue de l'équipe nationale, le gardien de but de Manchester City devra se montrer à la hauteur et s'assurer de rester au plus haut niveau pendant encore quatre ans si les quadruples champions veulent enfin revenir en Coupe du monde en 2030.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Robert Lewandowski (Pologne)

    L'un des plus grands buteurs du XXIe siècle, Robert Lewandowski, n'aura pas l'occasion cet été d'améliorer son bilan en phase finale de Coupe du monde (deux buts en sept matches), la Pologne ayant échoué lors des barrages de l'UEFA, s'inclinant 3-2 face à la Suède en mars. Cette défaite semble également mettre un terme à la carrière internationale de Lewandowski, le joueur de 37 ans ayant laissé entendre qu'il prendrait sa retraite au lendemain de la rencontre.

    Les performances de Lewandowski sont en baisse depuis quelques années déjà, et il semble de plus en plus probable que Barcelone le laisse partir cet été, à l'expiration de son contrat en Catalogne. Il aurait néanmoins espéré disputer un dernier tournoi avant d'entrer dans le véritable crépuscule de sa brillante carrière.

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie)

    La Géorgie a été l'une des révélations de l'Euro 2024, et Khvicha Kvaratskhelia a été le moteur de son parcours jusqu'aux huitièmes de finale grâce à ses percées vertigineuses et à son abattage sans relâche. Mais l'ailier du Paris Saint-Germain ne pourra pas faire étalage de son talent sur la plus grande scène de toutes l'été prochain.

    Kvaratskhelia a certes inscrit deux buts lors des qualifications pour la Coupe du monde, notamment lors de la victoire 3-0 contre la Bulgarie, mais la Géorgie a perdu quatre de ses cinq derniers matches et a terminé loin derrière, à la troisième place du groupe E, derrière l'Espagne et la Turquie. Une défaite humiliante 4-1 en Turquie a marqué le point le plus bas, et le sélectionneur Willy Sagnol devra repartir de zéro pour redonner confiance à son équipe, qui ne compte tout simplement aucun autre joueur capable de rivaliser avec le niveau de Kvaratskhelia.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Victor Osimhen (Nigeria)

    Le Nigeria ne participera pas aux deux prochaines Coupes du monde après avoir subi une défaite surprise face à la RD Congo lors du barrage africain. Les Super Eagles étaient les grands favoris pour se qualifier pour le barrage intercontinental final en mars après avoir éliminé le Gabon, mais la RD Congo a anéanti leurs espoirs à l'issue d'un match acharné qui s'est finalement décidé aux tirs au but.

    Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire, et la menace offensive du Nigeria s'est évaporée après le retrait d'Osimhen à la mi-temps en raison d'un problème à la jambe. La RD Congo a manqué de chance de ne pas marquer un deuxième but, mais la chance lui a souri lors de la séance de tirs au but, qu'elle a remportée 4-3. 

    Cela n'aurait jamais dû en arriver là pour ce qui est sans aucun doute une génération en or pour le Nigeria. L'absence d'Osimhen sera particulièrement regrettable lorsque la Coupe du monde débutera, étant donné que la star de Galatasaray figure parmi les meilleurs attaquants du moment. Il a marqué huit buts lors des qualifications, mais le reste de l'équipe nigériane n'a pas été à la hauteur de ses performances.

    Des joueurs comme Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey et Wilfred Ndidi ont tous déçu, et même si les choses auraient pu être différentes si Osimhen n’avait pas manqué trois matchs pour cause de blessure, le Nigeria est devenu beaucoup trop dépendant de l’ancien joueur de Naples. Il aura 30 ans d’ici la prochaine Coupe du monde, ce qui signifie que ses meilleures années auront été gâchées d’un point de vue international.

  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Christian Eriksen (Danemark)

    Pour la première fois depuis l'Euro 2016, le Danemark n'a pas réussi à se qualifier pour un grand tournoi après avoir été battu aux tirs au but par la Tchéquie lors des barrages de l'UEFA. En novembre dernier, il était à quelques minutes seulement de décrocher sa place avant d'encaisser deux buts en fin de match face à l'Écosse, et il en a fait les frais dans des circonstances particulièrement déchirantes quatre mois plus tard à Prague.

    Christian Eriksen avait manqué ce match contre l'Écosse après être tombé en disgrâce à la suite de son départ de Manchester United. Mais après avoir décroché tardivement un transfert à Wolfsburg et impressionné en Bundesliga, il a été rappelé pour les barrages, suscitant l'espoir de voir le joueur de 34 ans disputer une nouvelle Coupe du monde. Cela ne devait toutefois pas se produire, et il est désormais de plus en plus improbable que les supporters voient un jour l'ancien meneur de jeu de Tottenham évoluer à nouveau au plus haut niveau.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

    Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des meilleurs attaquants de sa génération à n'avoir jamais disputé la Coupe du monde, et après le nouvel échec du Gabon en phase de qualification, on peut affirmer sans risque que le joueur de 36 ans prendra sa retraite sans avoir coché cette case. Le Gabon s'est qualifié pour les barrages de la CAF après avoir terminé deuxième de son groupe, à seulement un point de la Côte d'Ivoire, et Aubameyang a contribué à cette campagne en inscrivant sept buts, dont un superbe quadruplé lors d'une victoire palpitante 4-3 à l'extérieur contre la Gambie.

    L'ancienne star d'Arsenal et du Borussia Dortmund, qui effectue actuellement un deuxième passage à Marseille en club, a de nouveau mené l'attaque lors de la demi-finale très attendue du Gabon contre le Nigeria. Le Gabon s'est battu avec acharnement pour forcer la prolongation, Mario Lemina égalisant à la 89e minute, mais cela a semblé lui ôter toute son énergie, et le Nigeria s'est finalement imposé 4-1, Osimhen inscrivant un doublé. 

    La quête du Gabon pour une première participation à la Coupe du monde se poursuit, et ses chances ne feront sans doute que s'amenuiser une fois qu'il aura perdu les services d'Aubameyang.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Cameroun)

    Bryan Mbeumo est né dans le centre de la France et a représenté les Bleus chez les moins de 21 ans, mais en 2022, il a changé d’allégeance pour rejoindre le Cameroun, le pays de son père. Trois ans plus tard, il se peut qu’une partie de lui regrette cette décision. 

    Le Cameroun s'est vu priver de manière embarrassante d'une qualification directe pour la Coupe du monde 2026 par le petit Cap-Vert, et a ensuite dû affronter la RD Congo lors des barrages de la CAF. Mbeumo a disputé l'intégralité des 90 minutes, aux côtés de son coéquipier de Manchester United André Onana et de Carlos Baleba, de Brighton, mais la RD Congo s'est imposée 1-0 grâce à un but décisif de Chancel Mbemba dans le temps additionnel.

    Mbeumo, qui n’a marqué que sept buts en 27 sélections avec le Cameroun à ce jour, a manqué une occasion en or en deuxième mi-temps et a fait le buzz en se précipitant vers le tunnel après le coup de sifflet final.

    Les Lions indomptables ont participé à plus de Coupes du monde que n'importe quelle autre nation africaine (huit), mais l'équipe actuelle n'arrive pas à la cheville de celles du passé. Les troubles en dehors du terrain ont continuellement entravé tout progrès ces dernières années, et la voie à suivre semble tout sauf claire.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Serbie)

    La Serbie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, et cet échec sera sans doute particulièrement douloureux. Le sélectionneur Dragan Stojkovic a démissionné après une cuisante défaite 1-0 à domicile face à l'Albanie en octobre, et la Serbie a été officiellement éliminée après une défaite 2-0 contre l'Angleterre à Wembley un mois plus tard.

    L'Angleterre s'est qualifiée haut la main en tant que vainqueur du groupe K avec un bilan parfait, tandis que l'Albanie s'est qualifiée pour les barrages pour la première fois de son histoire. Ce fut une campagne cauchemardesque pour la Serbie et, plus particulièrement, pour Dusan Vlahovic, qui n'a inscrit que deux buts et a été complètement absent lors des deux rencontres contre l'Angleterre et l'Albanie.

    La star de la Juventus n'a pas encore fait ses preuves en tant qu'attaquant de haut niveau et des questions subsistent quant à son avenir à Turin alors qu'il entame les derniers mois de son contrat avec les Bianconeri. Avec seulement 16 buts à son actif en 41 sélections, il n'a guère inspiré la Serbie non plus.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Hongrie)

    Le groupe F a sans conteste été l'un des plus haletants des groupes de qualification européens, les deux premières places ne s'étant décidées qu'au dernier tour de matches. Le Portugal a écrasé l'Arménie 9-1 pour s'emparer de la première place, tandis que la Hongrie était littéralement à quelques secondes de décrocher la deuxième place, avant d'être devancée par Troy Parrott, auteur d'un triplé pour l'Irlande. 

    L'ancien attaquant de Tottenham a marqué à bout portant à la sixième minute du temps additionnel, offrant à l'Irlande une victoire 3-2 à Budapest et déclenchant une explosion de joie dans le banc des visiteurs. Mais à l'opposé, le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai a fondu en larmes.

    Certains supporters irlandais y ont peut-être vu un coup du destin, car la star de Liverpool avait été aperçue en train de célébrer le deuxième but de la Hongrie en se mettant le doigt dans le nez et en l'agitant en direction des bancs, mais peu de joueurs avaient autant contribué à propulser leur nation vers l'Amérique du Nord que Szoboszlai.

    Une qualification pour la Coupe du monde aurait été une juste récompense pour ses cinq contributions à des buts en six matches, dont un superbe but égalisateur dans le temps additionnel contre le Portugal. Milos Kerkez, coéquipier de Szoboszlai à Liverpool, a également impressionné, mais la Hongrie a finalement été trahie par sa complaisance, et son attente pour une 10e participation à la phase finale de la Coupe du monde s'étendra désormais à 44 ans. 

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sanchez (Chile)

    Alexis Sánchez a connu une carrière prestigieuse, marquée par des passages couronnés de succès à Barcelone, Arsenal et l'Inter, tout en s'illustrant avec le Chili lors de la Coupe du monde 2014. Cet attaquant de petite taille, qui a désormais atteint l'âge respectable de 37 ans, n'aura toutefois pas l'occasion de fouler à nouveau cette scène.

    Le Chili a manqué de peu la qualification pour les phases finales de 2018 et 2022, mais cette fois-ci, il était à des années-lumière du but, terminant dernier du classement de la CONMEBOL avec seulement 11 points en 18 matchs. Un grave problème au mollet a écarté Sanchez des huit premiers matchs, et il a été complètement écarté de l'équipe après la nomination en septembre du nouveau sélectionneur Nicolas Cordova.

    Sanchez a bien participé à la défaite 1-0 à domicile contre l'Argentine et à la défaite 2-0 en Bolivie, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il n'a pas officiellement pris sa retraite internationale, mais le Chili s'engage dans une nouvelle ère sans son talisman de longue date, pour le meilleur ou pour le pire.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Slovénie)

    Benjamin Sesko a disputé l'intégralité des quatre premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde de la Slovénie, mais n'a inscrit ni but ni passe décisive, alors que l'équipe n'a récolté que trois points sur les douze possibles. Il s'est ensuite blessé au genou, ce qui a contraint l'attaquant de Manchester United à assister, impuissant depuis le banc, à la défaite 2-0 de la Slovénie à domicile face au Kosovo en novembre, mettant fin à ses maigres espoirs de participer au tournoi de l'été prochain.

    La Slovénie ne s'est pas qualifiée depuis 2010, et il est difficile d'imaginer qu'elle mette fin à cette longue période de disette de sitôt. Au-delà de Sesko, il y a très peu de qualité à signaler parmi les joueurs de champ, seul le gardien Jan Oblak étant capable de jouer à un niveau mondial. Sesko fait beaucoup d’efforts, mais il n’est pas un faiseur de miracles ; sans un soutien adéquat, lui et la Slovénie continueront à patauger dans les bas-fonds dans un avenir prévisible.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Lorsque Keylor Navas a mis fin à sa retraite internationale en mai 2025, c'était dans l'optique de disputer sa quatrième Coupe du monde. Le gardien de but triple vainqueur de la Ligue des champions a aujourd’hui 39 ans et termine sa carrière au Mexique avec les Pumas, mais il a immédiatement été réintégré au poste de capitaine du Costa Rica pour la campagne de qualification, alors que l’équipe cherchait à tirer parti du fait que les trois meilleures équipes de la CONCACAF, co-organisatrices de la compétition, n’étaient donc pas en lice.

    Et bien que Navas n'ait encaissé que six buts lors de ses six apparitions en qualifications, le manque de réalisme devant le but a empêché le Costa Rica de remporter plus d'un match, le laissant à la troisième place du groupe C derrière le Honduras et le vainqueur, Haïti. Cela signifie que, pour la deuxième fois seulement au XXIe siècle, les Ticos ne participeront pas à la phase finale.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guinée)

    Peu d'attaquants se sont montrés aussi prolifiques que Serhou Guirassy à travers l'Europe ces dernières saisons. Depuis le début de la saison 2023-2024, l'attaquant du Borussia Dortmund a inscrit 86 buts toutes compétitions confondues au niveau des clubs et a terminé meilleur buteur ex æquo de la Ligue des champions la saison dernière. La Guinée espérait donc qu'il transpose cette forme sur la scène internationale et lui permette de décrocher sa première qualification pour la Coupe du monde.

    Guirassy a toutefois été très en deçà des attentes, ne marquant qu'un seul but lors d'une campagne de qualification qui a vu la Guinée terminer quatrième de son groupe derrière l'Algérie, l'Ouganda et le Mozambique. L'équipe n'a remporté que quatre de ses dix matches, Guirassy n'ayant rien produit de notable dans le dernier tiers du terrain.