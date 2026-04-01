Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et les plus grandes stars qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Ce tournoi devrait marquer les adieux de Lionel Messi, tandis que des joueurs tels que Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé tenteront tous de voler la vedette à l'icône de l'Albiceleste. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo est en passe de rejoindre Messi comme seul autre joueur à avoir disputé six Coupes du monde lorsqu'il mènera à nouveau le Portugal, Harry Kane portera les espoirs de l'Angleterre sous la houlette de Thomas Tuchel et Erling Haaland fera ses débuts sur la plus grande scène du football international avec la Norvège, outsider de la compétition.
Mais pour certains, l'aventure est déjà terminée, les qualifications ayant fait tomber bon nombre de têtes d'affiche. GOAL passe en revue les plus grandes superstars qui ne brilleront certainement pas en Amérique du Nord l'été prochain...