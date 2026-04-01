Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et les plus grandes stars qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Le Nigeria ne participera pas aux deux prochaines Coupes du monde après avoir subi une défaite surprise face à la RD Congo lors du barrage africain. Les Super Eagles étaient les grands favoris pour se qualifier pour le barrage intercontinental final en mars après avoir éliminé le Gabon, mais la RD Congo a anéanti leurs espoirs à l'issue d'un match acharné qui s'est finalement décidé aux tirs au but.

Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire, et la menace offensive du Nigeria s'est évaporée après le retrait d'Osimhen à la mi-temps en raison d'un problème à la jambe. La RD Congo a manqué de chance de ne pas marquer un deuxième but, mais la chance lui a souri lors de la séance de tirs au but, qu'elle a remportée 4-3.

Cela n'aurait jamais dû en arriver là pour ce qui est sans aucun doute une génération en or pour le Nigeria. L'absence d'Osimhen sera particulièrement regrettable lorsque la Coupe du monde débutera, étant donné que la star de Galatasaray figure parmi les meilleurs attaquants du moment. Il a marqué huit buts lors des qualifications, mais le reste de l'équipe nigériane n'a pas été à la hauteur de ses performances.

Des joueurs comme Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey et Wilfred Ndidi ont tous déçu, et même si les choses auraient pu être différentes si Osimhen n’avait pas manqué trois matchs pour cause de blessure, le Nigeria est devenu beaucoup trop dépendant de l’ancien joueur de Naples. Il aura 30 ans d’ici la prochaine Coupe du monde, ce qui signifie que ses meilleures années auront été gâchées d’un point de vue international.