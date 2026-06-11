Ce tournoi devrait marquer les adieux de Lionel Messi, tandis que Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé tenteront de lui voler la vedette. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo s’apprête à égaler Messi en participant à une sixième Coupe du monde, un record, lorsqu’il mènera à nouveau le Portugal, tandis que Harry Kane portera les espoirs de l’Angleterre sous la houlette de Thomas Tuchel et qu’Erling Haaland fera ses débuts sur la plus grande scène du football international avec la Norvège, outsider de la compétition.
Pourtant, l’aventure s’arrête net pour plusieurs cadors, éliminés dès les qualifications. GOAL dresse la liste des stars qui manqueront à l’appel lors du rendez-vous nord-américain de l’été prochain.