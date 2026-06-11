Pour la troisième Coupe du monde consécutive, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier. Depuis leur sacre lors de l'édition 2006, les Azzurri n'ont remporté qu'un seul match dans la compétition (contre l'Angleterre en 2014) et devront une nouvelle fois se contenter de suivre le tournoi depuis chez eux, après leur défaite aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine en mars dernier.

Toute une génération de joueurs italiens, dont Sandro Tonali, Nicolò Barella et Alessandro Bastoni, attend donc toujours de pouvoir s’illustrer lors d’une Coupe du monde. Le plus célèbre d’entre eux reste toutefois le gardien Gigi Donnarumma. Actuel détenteur du Trophée Yashin et désigné meilleur joueur de l’Euro 2020, il est reconnu comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Celui qui avait ébloui les fans lors de ses débuts à l’AC Milan à 16 ans aura donc la trentaine lorsqu’il aura de nouveau l’occasion de se qualifier pour sa première Coupe du monde.

Si les éliminations successives ne sauraient lui être imputées, le portier de Manchester City, figure de proue de la Nazionale, devra maintenir son niveau d’excellence durant quatre années supplémentaires pour offrir aux quadruples champions du monde une chance de retrouver la Coupe du monde 2030.