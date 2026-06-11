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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traduit par

Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et les autres grandes stars qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
G. Donnarumma
R. Lewandowski
V. Osimhen
K. Kvaratskhelia
B. Mbeumo
D. Szoboszlai
B. Sesko
D. Vlahovic
C. Eriksen
Pierre Emerick Aubameyang
A. Sanchez
K. Navas
S. Guirassy
Italie
Nigéria
Cameroun
Danemark
Pologne
Hongrie
Géorgie
Serbie
Slovénie
Gabon
Chile
Costa Rica
Guinée
FEATURES

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la phase finale de la Coupe du monde 2026, répartie entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les 48 sélections sont désormais en Amérique du Nord, portées par leurs rêves de gloire. Les principaux favoris identifiés avant les qualifications, tels que l’Espagne, le Brésil, l’Angleterre, la France et l’Argentine, tenante du titre, ont validé leur billet sans difficulté.

Ce tournoi devrait marquer les adieux de Lionel Messi, tandis que Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé tenteront de lui voler la vedette. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo s’apprête à égaler Messi en participant à une sixième Coupe du monde, un record, lorsqu’il mènera à nouveau le Portugal, tandis que Harry Kane portera les espoirs de l’Angleterre sous la houlette de Thomas Tuchel et qu’Erling Haaland fera ses débuts sur la plus grande scène du football international avec la Norvège, outsider de la compétition.

Pourtant, l’aventure s’arrête net pour plusieurs cadors, éliminés dès les qualifications. GOAL dresse la liste des stars qui manqueront à l’appel lors du rendez-vous nord-américain de l’été prochain.

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Italie)

    Pour la troisième Coupe du monde consécutive, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier. Depuis leur sacre lors de l'édition 2006, les Azzurri n'ont remporté qu'un seul match dans la compétition (contre l'Angleterre en 2014) et devront une nouvelle fois se contenter de suivre le tournoi depuis chez eux, après leur défaite aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine en mars dernier.

    Toute une génération de joueurs italiens, dont Sandro Tonali, Nicolò Barella et Alessandro Bastoni, attend donc toujours de pouvoir s’illustrer lors d’une Coupe du monde. Le plus célèbre d’entre eux reste toutefois le gardien Gigi Donnarumma. Actuel détenteur du Trophée Yashin et désigné meilleur joueur de l’Euro 2020, il est reconnu comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Celui qui avait ébloui les fans lors de ses débuts à l’AC Milan à 16 ans aura donc la trentaine lorsqu’il aura de nouveau l’occasion de se qualifier pour sa première Coupe du monde.

    Si les éliminations successives ne sauraient lui être imputées, le portier de Manchester City, figure de proue de la Nazionale, devra maintenir son niveau d’excellence durant quatre années supplémentaires pour offrir aux quadruples champions du monde une chance de retrouver la Coupe du monde 2030.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Robert Lewandowski (Pologne)

    L’un des plus grands buteurs du XXIe siècle, Robert Lewandowski, ne pourra pas, cet été, améliorer son bilan en phase finale de Coupe du monde (deux buts en sept matches). La Pologne a en effet échoué lors des barrages de l’UEFA, s’inclinant 3-2 face à la Suède en mars. Cette défaite pourrait aussi marquer la fin de sa carrière internationale : le joueur de 37 ans a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite immédiatement après la rencontre.

    Ses performances s’étant légèrement tassées ces dernières années, il pourrait même quitter l’Europe dès cet été après avoir été libéré par le FC Barcelone. Il espérait pourtant disputer une dernière grande compétition avant d’entrer dans le crépuscule d’une carrière pourtant brillante.

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie)

    La Géorgie a été l’une des révélations de l’Euro 2024, et Khvicha Kvaratskhelia a été le moteur de son parcours jusqu’aux huitièmes de finale grâce à ses percées vertigineuses et à son abattage sans relâche. Mais l’ailier du Paris Saint-Germain ne pourra pas briller sur la plus grande scène de toutes l’été prochain.

    L’ailier du Paris Saint-Germain a bien marqué deux fois durant les éliminatoires de la Coupe du monde, dont un but lors de la victoire 3-0 contre la Bulgarie, mais la Géorgie a perdu quatre de ses cinq derniers matches et a terminé à la troisième place du groupe E, loin derrière l’Espagne et la Turquie. La défaite humiliante 4-1 en Turquie a constitué le point le plus bas, et le sélectionneur Willy Sagnol a dû revoir sa copie pour redonner confiance à un groupe qui, hormis Kvaratskhelia, ne compte aucun autre élément capable de faire la différence au plus haut niveau.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Victor Osimhen (Nigéria)

    Le Nigeria manquera les deux prochaines Coupes du monde après une défaite surprenante en barrages africains face à la RD Congo. Favoris après avoir éliminé le Gabon, les Super Eagles visaient le barrage intercontinental de mars, mais leurs espoirs ont été brisés au terme d’une rencontre disputée, conclue aux tirs au but.

    Les deux formations étaient à égalité 1-1 au coup de sifflet final, et l’attaque nigériane a perdu son punch après la sortie d’Osimhen à la mi-temps, touché à la jambe. La RD Congo a ensuite eu du mal à doubler la mise, mais la chance l’a récompensée lors de la séance de tirs au but, remportée 4-3. 

    Cette élimination est d’autant plus cruelle que le Nigeria alignait pourtant une génération dorée. L’absence d’Osimhen, meilleur buteur des qualifications avec huit réalisations, sera lourde de conséquences au moment où le Mondial débutera.

    Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey et Wilfred Ndidi n’ont pas été à la hauteur, et même si l’absence d’Osimhen, blessé lors de trois rencontres, peut expliquer en partie ce revers, le Nigeria s’est trop appuyé sur l’ancien Napolitain. Il aura 30 ans d’ici la prochaine Coupe du monde, ce qui signifie que ses meilleures années sur la scène internationale sont déjà derrière lui.

  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Christian Eriksen (Danemark)

    Pour la première fois depuis l’Euro 2016, le Danemark n’a pas réussi à se qualifier pour un grand tournoi après avoir été éliminé aux tirs au but par la Tchéquie lors des barrages de l’UEFA. En novembre dernier, les Danois étaient à deux doigts de valider leur billet avant d’encaisse deux buts tardifs face à l’Écosse, et ils ont payé cher cette défaillance dans des circonstances particulièrement déchirantes quatre mois plus tard à Prague.

    Christian Eriksen avait manqué ce rendez-vous face à l’Écosse après être tombé en disgrâce à la suite de son départ de Manchester United. Mais, après un transfert tardif à Wolfsburg et des performances convaincantes en Bundesliga, il a été rappelé pour les barrages, ravivant l’espoir de voir le joueur de 34 ans disputer une nouvelle Coupe du monde. Finalement, ce scénario ne s’est pas concrétisé, et l’hypothèse de revoir l’ancien meneur des Spurs sur la scène internationale s’amenuise.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

    Pierre-Emerick Aubameyang figure parmi les meilleurs attaquants de sa génération à n’avoir jamais goûté à la Coupe du monde. Après l’élimination du Gabon en phase de qualification, il semble acquis que le joueur de 36 ans terminera sa carrière sans disputer le moindre match dans l’épreuve reine. Les Panthères se sont frayé un chemin jusqu’aux barrages de la CAF en terminant deuxième de leur groupe, à une longueur seulement de la Côte d’Ivoire. Aubameyang a été l’artisan majeur de cette campagne avec sept réalisations, dont un quadruplé éclatant lors de la victoire 4-3 sur la pelouse de la Gambie.

    L’ancienne star d’Arsenal et du Borussia Dortmund, actuellement de retour à Marseille, a de nouveau mené l’attaque lors de la demi-finale très attendue face au Nigeria. Les Gabonais ont lutté avec acharnement pour arracher la prolongation, Mario Lemina égalisant à la 89^e minute, mais cet effort a semble-t-il épuisé l’équipe, et le Nigeria s’est finalement imposé 4-1, Osimhen inscrivant un doublé. 

    La quête d’une première participation à la Coupe du monde se poursuit pour le Gabon, mais ses chances s’amenuiseront irrémédiablement le jour où il perdra les services de son emblématique buteur.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Cameroun)

    Né dans le centre de la France, Bryan Mbeumo a d’abord porté le maillot des Bleus chez les moins de 21 ans avant de changer d’allégeance en 2022 pour le Cameroun, pays de son père. Trois ans plus tard, on peut légitimement se demander s’il ne regrette pas ce choix. 

    Le Cameroun a d’abord été surpris par le petit Cap-Vert, qui lui a ravi la qualification directe pour la Coupe du monde 2026, avant de buter sur la RD Congo lors des barrages de la CAF. Mbeumo a bien disputé l’intégralité des 90 minutes aux côtés de son coéquipier de Manchester United André Onana et de Carlos Baleba (Brighton), mais la RD Congo l’a emporté 1-0 grâce à un but décisif de Chancel Mbemba dans le temps additionnel.

    L’attaquant, auteur de seulement sept buts en 32 sélections, a manqué une occasion en or en seconde période avant de foncer vers le tunnel dès le coup de sifflet final, une réaction qui a fait le buzz.

    Si les Lions indomptables détiennent le record de participations à la Coupe du monde parmi les nations africaines (huit), l’effectif actuel reste loin du niveau de ses glorieux aînés. Les turbulences extra-sportives freinent depuis plusieurs années toute dynamique de progression, et l’avenir demeure plus que jamais incertain.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Serbie)

    La Serbie manquera la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, un revers d’autant plus piquant qu’il est survenu malgré un effectif talentueux. Le sélectionneur Dragan Stojkovic a présenté sa démission après une cuisante défaite 1-0 à domicile face à l’Albanie en octobre, avant que la nation ne soit officiellement éliminée un mois plus tard à Wembley, battue 2-0 par l’Angleterre.

    L’Angleterre a validé son billet en tête du groupe K avec un parcours sans faute, tandis que l’Albanie se qualifiait pour les barrages pour la première fois de son histoire. La campagne serbe, véritablement cauchemardesque, a été symbolisée par les performances de Dusan Vlahovic : seulement deux buts marqués, et une discrétion inquiétante lors des deux confrontations clés contre l’Angleterre et l’Albanie.

    La star de la Juventus, toujours en quête de confirmation au plus haut niveau, est même interrogée sur son avenir à Turin alors qu’il entame les dernières semaines de son contrat avec les Bianconeri. Avec seulement 16 buts en 41 sélections, il n’a guère inspiré la Serbie non plus.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Hongrie)

    Le groupe F a sans conteste été l’un des plus haletants des groupes de qualification européens, les deux premières places ne se décidant qu’au dernier tour de matches. Le Portugal a écrasé l’Arménie 9-1 pour s’emparer de la première place, tandis que la Hongrie était littéralement à quelques secondes de décrocher la deuxième place, avant d’être devancée par Troy Parrott, auteur d’un triplé pour l’Irlande. 

    L’ancien attaquant de Tottenham a marqué à bout portant à la sixième minute du temps additionnel, offrant à l’Irlande une victoire 3-2 à Budapest et déclenchant une explosion de joie sur le banc des visiteurs. De l’autre côté, le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai a fondu en larmes.

    Certains supporters irlandais y ont vu un coup du destin : la star de Liverpool avait célébré le deuxième but hongrois en se mettant le doigt dans le nez et en l’agitant vers les bancs, mais peu de joueurs avaient autant contribué à propulser leur nation vers l’Amérique du Nord que Szoboszlai.

    Une qualification aurait récompensé ses cinq contributions (dont un égaliseur tardif face au Portugal), mais la Hongrie, trop confiante, verra sa disette s’allonger à 44 ans. 

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sánchez (Chili)

    Alexis Sánchez a connu une carrière fulgurante, ponctuée de succès à Barcelone, Arsenal et l’Inter, et s’est illustré avec le Chili lors de la Coupe du monde 2014. Âgé de 37 ans, l’attaquant de petite taille ne retrouvera toutefois pas ce grand rendez-vous.

    Le Chili a frôlé la qualification pour les phases finales de 2018 et 2022, mais cette fois, il était à des années-lumière du but, terminant dernier du classement de la CONMEBOL avec seulement 11 points en 18 matchs. Un grave problème au mollet l’a tenu à l’écart des huit premières journées, puis il a été écarté de l’équipe après la nomination, en septembre, du nouveau sélectionneur Nicolas Cordova.

    Il a bien pris part à la défaite 1-0 à domicile contre l’Argentine et au revers 2-0 en Bolivie, mais il n’était plus que l’ombre de lui-même. Si le joueur n’a pas encore officialisé sa retraite internationale, le Chili tourne résolument la page de son talisman, qu’il s’en trouve mieux ou non.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Slovénie)

    Benjamin Sesko a bien disputé l’intégralité des quatre premiers matchs de qualification de la Slovénie pour la Coupe du monde, mais il n’a ni marqué ni offert de passe décisive, et son équipe n’a récolté que trois points sur douze. Victime d’une blessure au genou, l’attaquant de Manchester United a dû assister, impuissant depuis le banc, à la défaite 2-0 concédée à domicile face au Kosovo en novembre, enterrant ainsi les maigres espoirs slovènes de participer au tournoi estival.

    La Slovénie, qui n’a plus goûté à une phase finale depuis 2010, peine à entrevoir un dénouement à cette période de vaches maigres. Au-delà de l’attaquant, la qualité est rare chez les joueurs de champ ; seul le gardien Jan Oblak évolue à un niveau mondial. Malgré son implication, Sesko n’est pas un faiseur de miracles : privé de ballons exploitables, il restera, avec la Slovénie, enlisé dans les bas-fonds du classement prévisiblement.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Keylor Navas, qui a mis un terme à sa retraite internationale en mai 2025, nourrit l’ambition de participer à sa quatrième Coupe du monde. Le gardien triple vainqueur de la Ligue des champions, aujourd’hui âgé de 39 ans et en fin de carrière au Mexique avec les Pumas, a été immédiatement reconduit comme capitaine pour la campagne de qualification, l’équipe cherchant à profiter de l’absence des trois meilleures nations de la CONCACAF, coorganisatrices de l’épreuve.

    Malgré seulement six buts encaissés en six sorties, le manque de réalisme offensif des Ticos les a contraints à une unique victoire, synonyme de troisième place derrière le Honduras et le vainqueur haïtien. Conséquence : pour seulement la deuxième fois au XXIe siècle, le Costa Rica manquera la phase finale.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guinée)

    Peu d’attaquants ont été aussi prolifiques que Serhou Guirassy en Europe ces dernières saisons. Depuis le début de l’exercice 2023-2024, l’avant-centre du Borussia Dortmund a marqué 90 buts toutes compétitions confondues avec son club et a terminé co-meilleur buteur de la Ligue des champions la saison passée. La Guinée espérait donc qu’il pourrait transposer cette forme sur la scène internationale et mener son équipe à sa première Coupe du monde.

    Malheureusement pour le Syli national, l’avant-centre s’est montré bien en deçà de son niveau habituel : un seul but au compteur, et une campagne qui a vu la Guinée terminer quatrième de son groupe, derrière l’Algérie, l’Ouganda et le Mozambique. En dix matchs, la sélection n’a gagné que quatre fois, et Guirassy n’a quasiment rien pesé dans le dernier tiers.