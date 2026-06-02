Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et les autres cadors du ballon rond qui n’ont pas pu se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Ce tournoi devrait marquer les adieux de Lionel Messi, tandis que Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé tenteront de lui voler la vedette. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo s’apprête à égaler Messi en participant à une sixième Coupe du monde, un record, lorsqu’il mènera à nouveau le Portugal. Harry Kane portera les espoirs de l’Angleterre sous la houlette de Thomas Tuchel, et Erling Haaland fera ses débuts sur la plus grande scène du football international avec la Norvège, outsider de la compétition.
Pourtant, l’aventure s’arrête déjà pour plusieurs cadors, éliminés lors des qualifications. GOAL dresse la liste des stars qui ne fouleront pas les pelouses nord-américaines l’été prochain.