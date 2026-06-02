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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traduit par

Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et les autres cadors du ballon rond qui n’ont pas pu se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
G. Donnarumma
R. Lewandowski
V. Osimhen
K. Kvaratskhelia
B. Mbeumo
D. Szoboszlai
B. Sesko
D. Vlahovic
C. Eriksen
Pierre Emerick Aubameyang
A. Sanchez
K. Navas
S. Guirassy
Italie
Nigéria
Cameroun
Danemark
Pologne
Hongrie
Géorgie
Serbie
Slovénie
Gabon
Chile
Costa Rica
Guinée
FEATURES

Dans un peu plus d’une semaine, la Coupe du monde 2026 ouvrira ses portes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les 48 sélections engagées convergent vers l’Amérique du Nord, portées par l’espoir d’un parcours triomphant. Les principaux favoris, tels que l’Espagne, le Brésil, l’Angleterre, la France et l’Argentine, championne en titre, ont validé leur billet sans difficulté.

Ce tournoi devrait marquer les adieux de Lionel Messi, tandis que Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé tenteront de lui voler la vedette. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo s’apprête à égaler Messi en participant à une sixième Coupe du monde, un record, lorsqu’il mènera à nouveau le Portugal. Harry Kane portera les espoirs de l’Angleterre sous la houlette de Thomas Tuchel, et Erling Haaland fera ses débuts sur la plus grande scène du football international avec la Norvège, outsider de la compétition.

Pourtant, l’aventure s’arrête déjà pour plusieurs cadors, éliminés lors des qualifications. GOAL dresse la liste des stars qui ne fouleront pas les pelouses nord-américaines l’été prochain.

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Italie)

    Pour la troisième Coupe du monde consécutive, l’Italie manque le train des phases finales. Depuis leur sacre de 2006, les Azzurri n’ont remporté qu’un seul match dans la compétition (contre l’Angleterre en 2014) et devront encore suivre la Coupe du monde devant leur télé, après leur élimination aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine en mars dernier.

    Toute une génération de joueurs italiens, dont Sandro Tonali, Nicolo Barella et Alessandro Bastoni, attend donc toujours de pouvoir s’illustrer lors d’un tournoi mondial, même si le plus célèbre d’entre eux est sans doute le gardien Gigi Donnarumma. Actuel détenteur du Trophée Yashin et désigné meilleur joueur de l’Euro 2020, il est reconnu comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Celui qui avait ébloui les fans lors de ses débuts à l’AC Milan à seulement 16 ans aura donc la trentaine lorsqu’il aura une nouvelle chance de se qualifier pour sa première Coupe du monde.

    Si les responsabilités des éliminations italiennes ne lui incombent pas seul, le portier de Manchester City, en tant que figure de proue des Azzurri, devra maintenir son niveau d’excellence durant quatre années supplémentaires afin de guider les quadruples champions du monde vers une qualification pour la Coupe du monde 2030.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Robert Lewandowski (Pologne)

    L’un des plus grands buteurs du XXIe siècle, Robert Lewandowski, ne pourra pas, cet été, améliorer son bilan en phase finale de Coupe du monde (deux buts en sept matches), la Pologne ayant échoué lors des barrages de l’UEFA en s’inclinant 3-2 face à la Suède en mars. Cette défaite pourrait aussi marquer la fin de sa carrière internationale : le joueur de 37 ans a en effet laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite immédiatement après la rencontre.

    Ses performances s’érodent depuis quelques saisons, et il pourrait même quitter l’Europe cet été après avoir été libéré par le FC Barcelone. Il espérait pourtant disputer un dernier tournoi avant d’entrer dans le crépuscule d’une carrière pourtant brillante.

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie)

    La Géorgie a été l’une des révélations de l’Euro 2024, et Khvicha Kvaratskhelia a été le moteur de son parcours jusqu’aux huitièmes de finale grâce à ses percées vertigineuses et à son abattage sans relâche. Mais l’ailier du Paris Saint-Germain ne pourra pas briller sur la plus grande scène de toutes l’été prochain.

    L’ailier du Paris Saint-Germain a bien marqué deux fois durant les éliminatoires de la Coupe du monde, dont un but lors de la victoire 3-0 contre la Bulgarie, mais la Géorgie a perdu quatre de ses cinq derniers matches et a terminé à la troisième place du groupe E, loin derrière l’Espagne et la Turquie. La défaite humiliante 4-1 en Turquie a constitué le point le plus bas, contraignant le sélectionneur Willy Sagnol à revoir sa copie pour redonner confiance à un groupe qui, tout simplement, ne compte aucun autre joueur capable de rivaliser avec le niveau de Kvaratskhelia.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Victor Osimhen (Nigéria)

    Le Nigeria manquera les deux prochaines Coupes du monde après une défaite surprenante en barrages africains face à la RD Congo. Favoris pour atteindre le barrage intercontinental de mars, les Super Eagles avaient pourtant éliminé le Gabon, mais la RD Congo a brisé leurs espoirs au terme d’un match acharné, tranché aux tirs au but.

    Les deux formations étaient à égalité 1-1 après le temps réglementaire, et l’attaque nigériane a perdu son punch lorsque Osimhen, touché à la jambe, a cédé sa place à la mi-temps. La RD Congo a ensuite eu le mérite de tenir bon, puis la loterie des tirs au but lui a souri (4-3). 

    Cette élimination est d’autant plus cruelle que le Nigeria alignait pourtant une génération dorée. L’absence d’Osimhen, meilleur buteur des qualifications avec huit réalisations, se fera d’autant plus sentir que ses coéquipiers n’ont pas su élever leur niveau de jeu pour combler son absence.

    Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey et Wilfred Ndidi n’ont pas été à la hauteur, et même si l’absence d’Osimhen, blessé lors de trois rencontres, a pesé, le Nigeria s’est trop appuyé sur l’ancien Napolitain. Il aura 30 ans d’ici la prochaine Coupe du monde, ce qui signifie que ses meilleures années sur la scène internationale seront derrière lui.

  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Christian Eriksen (Danemark)

    Pour la première fois depuis l'Euro 2016, le Danemark n'a pas réussi à se qualifier pour un grand tournoi, après avoir été éliminé aux tirs au but par la Tchéquie lors des barrages de l'UEFA. En novembre dernier, il était à quelques minutes seulement de décrocher sa place avant d'encaisser deux buts en fin de match face à l'Écosse, et il en a fait les frais dans des circonstances particulièrement déchirantes quatre mois plus tard à Prague.

    Christian Eriksen avait manqué ce rendez-vous face à l’Écosse après être tombé en disgrâce à la suite de son départ de Manchester United. Mais, après un transfert tardif à Wolfsburg et des performances convaincantes en Bundesliga, il a été rappelé pour les barrages, ravivant l’espoir de le voir, à 34 ans, disputer une nouvelle Coupe du monde. Finalement, ce scénario douloureux repousse, voire compromet, l’espoir de revoir l’ancien meneur des Spurs briller sur la scène internationale.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

    Pierre-Emerick Aubameyang figure parmi les meilleurs attaquants de sa génération à n’avoir jamais goûté à la Coupe du monde. Après l’élimination du Gabon en phase de qualification, il est quasi certain que le joueur de 36 ans terminera sa carrière sans avoir coché cette case. Le Gabon s’est frayé un chemin jusqu’aux barrages de la CAF en terminant deuxième de son groupe, à une seule longueur de la Côte d’Ivoire. Aubameyang a porté sa sélection avec sept réalisations, dont un quadruplé éclatant lors d’une victoire 4-3 sur la pelouse de la Gambie.

    L’ancienne star d’Arsenal et du Borussia Dortmund, qui effectue actuellement un deuxième passage à Marseille, a de nouveau mené l’attaque lors de la demi-finale très attendue contre le Nigeria. Les Gabonais se sont battus avec acharnement pour forcer la prolongation, Mario Lemina égalisant à la 89^e minute, mais cet effort a semblé épuiser l’équipe, et le Nigeria s’est finalement imposé 4-1, Osimhen inscrivant un doublé. 

    La quête d’une première participation à la Coupe du monde se poursuit donc pour le Gabon, dont les chances s’amenuiseront sans doute une fois les services d’Aubameyang définitivement écartés.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Cameroun)

    Né dans le centre de la France, Bryan Mbeumo a d’abord porté le maillot des Bleus chez les moins de 21 ans avant de changer d’allégeance en 2022 pour le Cameroun, pays de son père. Trois ans plus tard, on peut légitimement se demander s’il ne regrette pas ce choix. 

    Le Cameroun a d’abord été surpris par le modeste Cap-Vert, qui a validé son billet direct pour la Coupe du monde 2026, puis a chuté 1-0 face à la RD Congo lors des barrages de la CAF. Mbeumo a bien disputé l’intégralité de la rencontre aux côtés de son partenaire à Manchester United, André Onana, et de Carlos Baleba (Brighton), mais la RD Congo a finalement prévalu grâce à un but décisif de Chancel Mbemba dans le temps additionnel.

    L’attaquant, auteur de seulement sept buts en 32 sélections, a manqué une occasion en or en seconde période avant de foncer vers le tunnel dès le coup de sifflet final, une réaction qui a fait le buzz.

    Si les Lions indomptables détiennent le record africain de participations à la Coupe du monde (huit), l’équipe actuelle est loin du niveau de ses glorieux aînés. Les turbulences extra-sportives freinent depuis plusieurs années toute dynamique, et l’avenir reste pour l’instant très incertain.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Serbie)

    La Serbie manquera la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, un revers d’autant plus piquant qu’il est survenu malgré un effectif talentueux. Le sélectionneur Dragan Stojkovic a présenté sa démission après une défaite 1-0 à domicile face à l’Albanie en octobre, avant que la défaite 2-0 à Wembley contre l’Angleterre, un mois plus tard, n’officialise l’élimination des siens.

    L’Angleterre a terminé en tête du groupe K avec un parcours parfait, tandis que l’Albanie se qualifiait pour les barrages pour la première fois de son histoire. La campagne a tourné au cauchemar pour la Serbie, et notamment pour Dusan Vlahovic : l’attaquant n’a marqué que deux buts et s’est montré totalement absent lors des deux confrontations contre l’Angleterre et l’Albanie.

    La star de la Juventus, dont le contrat avec les Bianconeri entre dans ses dernières semaines, n’a pas encore démontré qu’il était un avant-centre de premier plan, et son avenir à Turin reste incertain. Avec seulement 16 buts en 41 sélections, il n’a guère convaincu au niveau international.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Hongrie)

    Le groupe F a sans conteste été l’un des plus haletants des éliminatoires européennes, les deux premières places ne se décidant qu’au dernier tour. Le Portugal a écrasé l’Arménie 9-1 pour s’emparer de la première place, tandis que la Hongrie était à quelques secondes de décrocher la deuxième place, avant d’être devancée par Troy Parrott, auteur d’un triplé pour l’Irlande. 

    L’ancien avant-centre de Tottenham a conclu à bout portant à la sixième minute du temps additionnel, offrant à l’Irlande une victoire 3-2 à Budapest et déclenchant l’explosion de joie du banc visiteur. De l’autre côté, le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai a fondu en larmes.

    Certains supporters irlandais y ont vu un coup du destin : la star de Liverpool avait célébré le deuxième but hongrois en se mettant le doigt dans le nez et en l’agitant vers les bancs, mais peu de joueurs avaient autant contribué à propulser leur nation vers l’Amérique du Nord que Szoboszlai.

    Une qualification aurait été la juste récompense de ses cinq contributions décisives en six matchs, dont un égaliseur somptueux dans le temps additionnel face au Portugal. Son coéquipier à Liverpool, Milos Kerkez, a lui aussi brillé, mais la Hongrie a finalement payé sa trop grande prudence. Elle attendra donc encore quatre ans pour espérer disputer sa dixième phase finale de Coupe du monde. 

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sánchez (Chili)

    Alexis Sánchez a connu une carrière fulgurante, marquée par des passages couronnés de succès à Barcelone, Arsenal et l’Inter, et s’est également illustré avec le Chili lors de la Coupe du monde 2014. Cet attaquant de petite taille, qui a désormais atteint l’âge respectable de 37 ans, n’aura toutefois plus l’occasion de fouler à nouveau cette scène.

    Le Chili a failli se qualifier pour les Coupes du monde 2018 et 2022, mais cette fois, la sélection a terminé dernière du classement de la CONMEBOL avec seulement 11 points en 18 matchs. Une grave blessure au mollet a tenu Sanchez éloigné des huit premières journées, puis il a été écarté après l’arrivée en septembre du nouveau sélectionneur Nicolas Cordova.

    Il a bien pris part à la défaite 1-0 à domicile contre l’Argentine et au revers 2-0 en Bolivie, mais il n’était plus que l’ombre de lui-même. Si le joueur n’a pas encore officialisé sa retraite internationale, le Chili tourne résolument la page de son talisman, qu’il s’en trouve mieux ou non.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Slovénie)

    Benjamin Sesko a bien disputé l’intégralité des quatre premiers matchs de qualification de la Slovénie pour la Coupe du monde, mais il n’a ni marqué ni offert de passe décisive, et son équipe n’a récolté que trois points sur douze. Victime d’une blessure au genou, l’attaquant de Manchester United a dû assister, impuissant depuis le banc, à la défaite 2-0 concédée à domicile face au Kosovo en novembre, éliminant quasiment les maigres espoirs de qualification pour le tournoi estival.

    La Slovénie, qui n’a plus goûté à une phase finale depuis 2010, semble bien loin d’un retour parmi l’élite. Au-delà de l’attaquant, la qualité est rare chez les joueurs de champ ; seul le gardien Jan Oblak évolue à un niveau mondial. Malgré son implication, Sesko n’est pas un faiseur de miracles : privé de soutien, il risque de rester enlisé avec la Slovénie dans les bas-fonds du classement lors des prochaines échéances.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Keylor Navas, qui a mis fin à sa retraite internationale en mai 2025, vise une quatrième participation à la Coupe du monde. Le gardien triple vainqueur de la Ligue des champions, aujourd’hui âgé de 39 ans et en fin de carrière au Mexique avec les Pumas, a été immédiatement reconduit comme capitaine pour la campagne de qualification, l’équipe comptant profiter de l’absence des trois meilleures nations de la CONCACAF, coorganisatrices de l’épreuve.

    Malgré seulement six buts encaissés en six sorties, le manque de efficacité offensive a contraint les Ticos à une unique victoire, synonyme de troisième place derrière le Honduras et le vainqueur haïtien. Conséquence : pour seulement la deuxième fois au XXIe siècle, le Costa Rica manquera la phase finale.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guinée)

    Peu d’attaquants ont été aussi prolifiques que Serhou Guirassy en Europe ces dernières saisons. Depuis le début de l’exercice 2023-2024, l’avant-centre du Borussia Dortmund a marqué 90 buts toutes compétitions confondues avec son club et a terminé co-meilleur buteur de la Ligue des champions la saison passée. La Guinée espérait donc qu’il transpose cette efficacité sur la scène internationale et la propulse vers sa première Coupe du monde.

    Malheureusement pour le Syli national, l’avant-centre s’est montré bien en deçà de son niveau habituel : un seul but au compteur, et une campagne qui se termine à la quatrième place du groupe, derrière l’Algérie, l’Ouganda et le Mozambique. La Guinée n’a remporté que quatre de ses dix matchs, et Guirassy n’a quasiment rien pesé dans le dernier tiers.