Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et les autres cadors du ballon rond qui n’ont pas pu se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Pour la troisième Coupe du monde consécutive, l’Italie manque le train des phases finales. Depuis leur sacre de 2006, les Azzurri n’ont remporté qu’un seul match dans la compétition (contre l’Angleterre en 2014) et devront encore suivre la Coupe du monde devant leur télé, après leur élimination aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine en mars dernier.

Toute une génération de joueurs italiens, dont Sandro Tonali, Nicolo Barella et Alessandro Bastoni, attend donc toujours de pouvoir s’illustrer lors d’un tournoi mondial, même si le plus célèbre d’entre eux est sans doute le gardien Gigi Donnarumma. Actuel détenteur du Trophée Yashin et désigné meilleur joueur de l’Euro 2020, il est reconnu comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Celui qui avait ébloui les fans lors de ses débuts à l’AC Milan à seulement 16 ans aura donc la trentaine lorsqu’il aura une nouvelle chance de se qualifier pour sa première Coupe du monde.

Si les responsabilités des éliminations italiennes ne lui incombent pas seul, le portier de Manchester City, en tant que figure de proue des Azzurri, devra maintenir son niveau d’excellence durant quatre années supplémentaires afin de guider les quadruples champions du monde vers une qualification pour la Coupe du monde 2030.