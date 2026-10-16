Le membre du Conseil de la FIFA a défendu avec vigueur la structure financière et électorale actuelle de l’organisation face à ses détracteurs. Il a insisté sur le fait que l’égalité des financements et des droits de vote demeure un principe sacré pour la gouvernance du football mondial.

Répondant aux appels européens à une réforme institutionnelle, Yahya s’est dit favorable au changement, à condition qu’il intervienne à tous les niveaux. Il a souligné qu’Infantino et le Conseil restent pleinement ouverts aux mesures visant à renforcer la transparence et la démocratie.

« Après avoir finalement retiré cette proposition, le président Gianni Infantino a présenté ses excuses aux membres du Comité exécutif », a déclaré Yahya. « Un débat responsable a suivi, au cours duquel cette question a plus ou moins été mise de côté. Et je crois que, dans l’intérêt du football, le Comité exécutif regarde vers l’avenir et cherche des solutions, avant tout dans un esprit positif, en se concentrant sur les bonnes choses que le football a à offrir aujourd’hui et en essayant d’avancer.

« Et aujourd’hui, une proposition visant à accorder 25 millions de dollars à toutes les associations était sur la table. Répartie sur quatre ans, cette somme représente 25 fois ce qui était disponible il y a dix ans. D’autres projets suivront peut-être, mais l’essentiel pour nous, et pour répondre à votre question, est que nous considérons Gianni comme la bonne personne pour continuer à diriger le football. »

« J’ai dit que le président Gianni Infantino faisait progresser le football dans le monde entier. Ces ressources financières, dont vous minimisez l’importance, peuvent permettre aux jeunes d’aujourd’hui de jouer au football sur des terrains en herbe plutôt que sur des terrains pierreux ou recouverts de gravier, et c’est précisément ce qui compte. Il est de notre responsabilité, au sein du Conseil de la FIFA, de poursuivre le développement du football, tout en respectant bien sûr les normes éthiques ainsi que les statuts et les règles de la FIFA. »