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Gianni Infantino soutenu pour la présidence de la FIFA : Ahmed Yahya, patron de la Fédération mauritanienne de football, fustige les détracteurs de l’élargissement et du financement
Infantino conserve un soutien solide
Yahya a publiquement apporté son soutien au président de la FIFA, Infantino, après les récents débats au sein du Conseil de la FIFA. Yahya a confirmé qu’Infantino avait présenté ses excuses aux membres du Comité exécutif après avoir retiré une proposition controversée, avant la reprise de discussions constructives.
Yahya a souligné que le Conseil restait concentré sur des solutions positives pour favoriser le développement du football mondial. Il a cité comme preuve des progrès réalisés un nouveau dispositif financier accordant à chaque association membre 25 millions de dollars sur quatre ans.
Selon Yahya, ce montant est 25 fois supérieur à celui disponible il y a dix ans. Il a salué des initiatives telles que la Coupe du monde élargie à 48 équipes, qui génèrent des recettes essentielles pour les petites nations.
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Défendre l’égalité à l’échelle mondiale
Le membre du Conseil de la FIFA a défendu avec vigueur la structure financière et électorale actuelle de l’organisation face à ses détracteurs. Il a insisté sur le fait que l’égalité des financements et des droits de vote demeure un principe sacré pour la gouvernance du football mondial.
Répondant aux appels européens à une réforme institutionnelle, Yahya s’est dit favorable au changement, à condition qu’il intervienne à tous les niveaux. Il a souligné qu’Infantino et le Conseil restent pleinement ouverts aux mesures visant à renforcer la transparence et la démocratie.
« Après avoir finalement retiré cette proposition, le président Gianni Infantino a présenté ses excuses aux membres du Comité exécutif », a déclaré Yahya. « Un débat responsable a suivi, au cours duquel cette question a plus ou moins été mise de côté. Et je crois que, dans l’intérêt du football, le Comité exécutif regarde vers l’avenir et cherche des solutions, avant tout dans un esprit positif, en se concentrant sur les bonnes choses que le football a à offrir aujourd’hui et en essayant d’avancer.
« Et aujourd’hui, une proposition visant à accorder 25 millions de dollars à toutes les associations était sur la table. Répartie sur quatre ans, cette somme représente 25 fois ce qui était disponible il y a dix ans. D’autres projets suivront peut-être, mais l’essentiel pour nous, et pour répondre à votre question, est que nous considérons Gianni comme la bonne personne pour continuer à diriger le football. »
« J’ai dit que le président Gianni Infantino faisait progresser le football dans le monde entier. Ces ressources financières, dont vous minimisez l’importance, peuvent permettre aux jeunes d’aujourd’hui de jouer au football sur des terrains en herbe plutôt que sur des terrains pierreux ou recouverts de gravier, et c’est précisément ce qui compte. Il est de notre responsabilité, au sein du Conseil de la FIFA, de poursuivre le développement du football, tout en respectant bien sûr les normes éthiques ainsi que les statuts et les règles de la FIFA. »
Aborder les récentes controverses
Yahya a également confirmé que les récentes controverses concernant les règles et le prix de la paix, ainsi que la polémique autour du carton rouge de Folarin Balogun, avaient été examinées lors de la réunion du Conseil. Il a précisé que les commissions compétentes avaient été chargées d’enquêter sur d’éventuelles infractions au règlement.
« Tous ces sujets ont été abordés », a-t-il reconnu. « Toutes les questions que vous avez soulevées ont été discutées aujourd’hui au Conseil. Des mesures ont été prises pour que les commissions compétentes les examinent. Avant toute chose, y a-t-il eu des infractions au règlement ? »
« Tout le monde ne le sait pas, car je dois vous rappeler que l’instance qui a annulé un carton rouge est la Commission de discipline. Or, celle-ci fonde ses décisions sur la réglementation, comme le prévoit clairement son règlement intérieur. »
« Cela vaut aussi pour d’autres fédérations et instances dirigeantes. Ce n’est pas la première fois qu’un carton rouge est annulé dans l’histoire du football. Mais je le répète : nous avons discuté de tout cela et le Conseil s’efforce de trouver des solutions à tous ces problèmes. »
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Les regards se tournent vers l’élection présidentielle
L’attention se porte désormais sur le processus à venir pour la présidence de la FIFA, à l’approche de la date limite pour les candidats potentiels. Les fédérations ont jusqu’au 18 novembre pour présenter officiellement des candidatures à ce poste.
Infantino semble bien parti pour conserver la présidence, tandis que les fédérations préparent leurs réponses officielles avant l’échéance de novembre. Le Conseil continuera de suivre les travaux d’examen des commissions internes au cours des prochains mois.
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