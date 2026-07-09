Gianni Infantino sous le feu des critiques : 72 États membres de l'UE réclament une enquête sur la manière dont la FIFA a géré la décision concernant Folarin Balogun

Les députés européens axent leur recours juridique sur les règles internes de la FIFA relatives à la neutralité politique, qu’ils estiment avoir été bafouées de manière flagrante. Leur lettre met en avant des articles spécifiques du manuel de la FIFA destinés à prévenir précisément le type de lobbying gouvernemental de haut niveau observé dans l’affaire Balogun.

Les législateurs rappellent que « l’exigence de neutralité politique est clairement énoncée tant dans les statuts de la FIFA que dans le Code d’éthique. L’article 4, paragraphe 2, des statuts de la FIFA énonce le principe selon lequel “la FIFA reste neutre en matière de politique et de religion”, et l’article 15 du Code d’éthique de la FIFA stipule que tous les responsables du football doivent rester politiquement neutres, et prévoit des sanctions sévères en cas de violation. Les associations membres ont un rôle clé dans l’application de ces règles et la sanction des contrevenants. À ce titre, nous vous invitons à vous associer aux demandes, déjà formulées par des députés européens et par la Fédération norvégienne de football, d’une enquête sur les liens entre Gianni Infantino et le président Trump. Toute enquête doit désormais inclure un examen minutieux du processus décisionnel qui a conduit la FIFA à lever la suspension imposée à un membre de l’équipe nationale masculine des États-Unis. »