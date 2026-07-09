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Gianni Infantino sous le feu des critiques : 72 États membres de l'UE réclament une enquête sur la manière dont la FIFA a géré la décision concernant Folarin Balogun
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Les législateurs réclament la transparence concernant l'ingérence de Trump
La pression s’intensifie sur Gianni Infantino : 72 députés européens ont adressé une lettre officielle aux dirigeants des 27 fédérations de football de l’Union européenne. Ils exigent une enquête immédiate sur le processus décisionnel qui a permis à Balogun d’échapper à une suspension pour carton rouge lors de la Coupe du monde. Cette initiative fait suite à la révélation selon laquelle le président américain Donald Trump aurait personnellement contacté Infantino pour intervenir en faveur du joueur.
Dans leur courrier, les députés estiment qu’« au vu de la décision prise dimanche de suspendre l’application automatique d’une suspension d’un match, il est temps que les associations européennes de football, toutes membres de la FIFA, interviennent et demandent à la FIFA d’enquêter sur les processus décisionnels évoqués. Les statuts et le code d’éthique de la FIFA fournissent une base claire permettant aux associations membres d’intervenir et d’exiger une enquête. »
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Les atteintes à la neutralité politique suscitent la colère de l’UE
Les députés européens axent leur recours juridique sur les règles internes de la FIFA relatives à la neutralité politique, qu’ils estiment avoir été bafouées de manière flagrante. Leur lettre met en avant des articles spécifiques du manuel de la FIFA destinés à prévenir précisément le type de lobbying gouvernemental de haut niveau observé dans l’affaire Balogun.
Les législateurs rappellent que « l’exigence de neutralité politique est clairement énoncée tant dans les statuts de la FIFA que dans le Code d’éthique. L’article 4, paragraphe 2, des statuts de la FIFA énonce le principe selon lequel “la FIFA reste neutre en matière de politique et de religion”, et l’article 15 du Code d’éthique de la FIFA stipule que tous les responsables du football doivent rester politiquement neutres, et prévoit des sanctions sévères en cas de violation. Les associations membres ont un rôle clé dans l’application de ces règles et la sanction des contrevenants. À ce titre, nous vous invitons à vous associer aux demandes, déjà formulées par des députés européens et par la Fédération norvégienne de football, d’une enquête sur les liens entre Gianni Infantino et le président Trump. Toute enquête doit désormais inclure un examen minutieux du processus décisionnel qui a conduit la FIFA à lever la suspension imposée à un membre de l’équipe nationale masculine des États-Unis. »
Infantino défend l'indépendance des instances judiciaires
Malgré la polémique grandissante et les accusations d’ingérence politique, Infantino est resté ferme, affirmant que les instances juridiques de l’organisation fonctionnent sans influence extérieure. Le président de la FIFA a confirmé avoir échangé avec Trump, mais a assuré s’être contenté d’expliquer les protocoles en vigueur, sans les contourner pour faire plaisir aux coorganisateurs du tournoi.
Il a réaffirmé sa position en déclarant : « Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes. Elles fonctionnent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en se fondant sur les règlements applicables et les faits spécifiques qui leur sont soumis. Au cours de notre conversation (avec le président Trump), j’ai expliqué qu’une procédure judiciaire était en cours impliquant les instances judiciaires indépendantes de la FIFA et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les instances compétentes. C’est ainsi que fonctionne le système de la FIFA, et c’est un principe que je défendrai toujours. »
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L'UEFA fustige des décisions incompréhensibles
L'instance dirigeante du football européen s'est également immiscée dans le débat, formulant une critique cinglante du précédent créé par la suspension de la sanction infligée à l'équipe nationale américaine. Bien que la Belgique ait finalement battu les États-Unis 4-1 sur le terrain, l'UEFA estime que le préjudice causé à l'intégrité du tournoi est déjà fait.
Dans un communiqué au ton très ferme, l’UEFA a déclaré : « Lorsque la certitude des règles n’est plus garantie par ses gardiens, l’intégrité du jeu est en jeu et la crédibilité d’une compétition est compromise. De même, une telle décision crée un précédent dans le tournoi en cours, où des situations similaires exigeront désormais un traitement équivalent, au détriment de la compétition. Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi sans précédent, incompréhensible et injustifiable. »
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