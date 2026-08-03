Getty Images
Traduit par
Gianni Infantino se tourne vers l’administration Trump dans une tentative désespérée de sauver sa présidence de la FIFA au milieu du scandale de la vente du Mondial
Des discussions diplomatiques urgentes prévues avec Rubio
Infantino chercherait à prendre contact avec l’administration Trump dans une tentative à haut risque de conserver son poste à la tête du football mondial. Des sources familières du dossier ont confirmé au New York Post qu’Infantino a programmé des discussions privées avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio pour lundi matin, alors que la pression s’intensifie pour qu’il démissionne après une tentative désastreuse de privatiser les actifs commerciaux de la Coupe du monde.
Cette démarche intervient alors qu’Infantino se sent de plus en plus isolé dans le monde du sport, en particulier après que sa relation étroite avec le président Donald Trump semble s’être nettement refroidie. Malgré ses efforts pour nouer un lien avec le président américain avant la Coupe du monde 2026, des sources internes affirment que le commandant en chef refuse actuellement de prendre ses appels. Une deuxième source a noté que le patron de la FIFA se sent « isolé » par la récente vague de couverture médiatique négative et cherche activement « des alliés de premier plan pour le soutenir publiquement ».
- Getty Images
L’accord Kushner à 20 milliards de dollars qui a échoué
Le déclencheur de cette crise sans précédent a été la révélation d’un plan secret visant à créer une filiale connue sous le nom de FIFA Forward Enterprise. Cette entité aurait géré les droits commerciaux du tournoi le plus prestigieux du football, avec Thrive Capital de Josh Kushner prêt à prendre une participation de 20 % pour environ 4 milliards de dollars. La valorisation totale de l’accord était estimée à 20 milliards de dollars, mais la proposition a suscité une indignation immédiate et générale parmi les fédérations nationales. De nombreux dirigeants du football ont affirmé avoir été tenus dans l’ignorance, n’apprenant l’existence de cette potentielle cession qu’à travers des informations des médias.
Les frictions internes ont atteint leur paroxysme, plusieurs hauts responsables de la FIFA exprimant un sentiment de trahison. Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, a publiquement fait part de sa frustration après l’échec des négociations. Lamour a déclaré vendredi à l’Associated Press qu’il s’était senti « trompé » par les agissements d’Infantino, précisant qu’il n’était absolument pas au courant des discussions secrètes impliquant la société de capital-investissement. Cette division interne aurait conduit à la formation d’un mouvement baptisé « Project Kill The Monster », une initiative de dirigeants de la FIFA visant spécifiquement à évincer Infantino de la présidence.
Boycott mené par l’UEFA et révolte européenne
Le coup le plus important porté à l’autorité d’Infantino est venu de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen. Le 30 juillet, les membres de l’UEFA ont voté à l’unanimité pour boycotter toutes les compétitions organisées par la FIFA, y compris la Coupe du monde masculine 2030. Cette décision sans précédent était une réponse directe à l’accord proposé de 20 milliards de dollars, et elle a créé un cauchemar logistique et politique pour la FIFA. Le tournoi de 2030 doit être organisé par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, ce qui signifie que le boycott pourrait conduire au scénario absurde dans lequel deux pays hôtes refusent de participer à leur propre compétition.
- (C)Getty Images
Une situation presque similaire à celle de Blatter
Alors que l’étau se resserre, la dépendance d’Infantino à l’égard de figures politiques américaines souligne la gravité de sa situation. Son appel prévu avec Rubio est considéré par beaucoup comme une ultime tentative pour trouver un puissant protecteur en dehors du monde du football. Cependant, le département d’État et la FIFA n’ont pas encore formulé de commentaires officiels sur la nature de ces discussions. Le dirigeant helvético-italien, qui a pris les rênes de la FIFA après les scandales de corruption qui ont mis fin au règne de Sepp Blatter, se retrouve désormais confronté à une menace tout aussi existentielle pour sa carrière.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles