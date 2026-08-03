Gianni Infantino se tourne vers l’administration Trump dans une tentative désespérée de sauver sa présidence de la FIFA au milieu du scandale de la vente du Mondial

Infantino chercherait à prendre contact avec l’administration Trump dans une tentative à haut risque de conserver son poste à la tête du football mondial. Des sources familières du dossier ont confirmé au New York Post qu’Infantino a programmé des discussions privées avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio pour lundi matin, alors que la pression s’intensifie pour qu’il démissionne après une tentative désastreuse de privatiser les actifs commerciaux de la Coupe du monde.

Cette démarche intervient alors qu’Infantino se sent de plus en plus isolé dans le monde du sport, en particulier après que sa relation étroite avec le président Donald Trump semble s’être nettement refroidie. Malgré ses efforts pour nouer un lien avec le président américain avant la Coupe du monde 2026, des sources internes affirment que le commandant en chef refuse actuellement de prendre ses appels. Une deuxième source a noté que le patron de la FIFA se sent « isolé » par la récente vague de couverture médiatique négative et cherche activement « des alliés de premier plan pour le soutenir publiquement ».