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Gianni Infantino se dit « certain » que l’Iran sera bien au rendez-vous de la Coupe du monde, malgré le conflit en cours avec les États-Unis et Israël, a affirmé le président de la FIFA
Infantino maintient fermement la participation de l’Iran.
Intervenant lors du forum « Invest in America » organisé par CNBC, Infantino a dissipé les doutes grandissants sur la participation de l’Iran à la compétition. Alors que les États-Unis et Israël ont mené des frappes aériennes et que les États-Unis figurent parmi les pays hôtes avec le Mexique et le Canada, certaines voix s’interrogeaient sur la capacité de la sélection iranienne à évoluer en toute sécurité sur le sol américain.
« L’équipe iranienne viendra, c’est certain », a-t-il affirmé lors du forum, selon CBS. « Nous espérons bien sûr que d’ici là, la situation sera pacifique. Comme je l’ai dit, cela aiderait certainement. Mais l’Iran doit venir. Bien sûr, ils représentent leur peuple. Ils se sont qualifiés. Les joueurs veulent jouer. »
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Quand la politique croise la trajectoire du sport sur la scène internationale
Le président de la FIFA s’est récemment rendu à Antalya, en Turquie, pour rencontrer la sélection iranienne et a exprimé son admiration pour la qualité du groupe et son professionnalisme. Il réitère son opposition à toute ingérence politique dans la participation aux compétitions internationales. « Je suis allé les voir. C’est une très bonne équipe », a-t-il déclaré. « Ils ont vraiment envie de jouer, et ils doivent pouvoir le faire. Le sport doit désormais rester en dehors de la politique. »
Trump alerte sur les questions de sécurité et de sûreté
La situation s’est encore compliquée en raison de messages contradictoires émanant de la Maison Blanche. Dans un premier temps, les autorités américaines ont indiqué que les joueurs iraniens étaient les bienvenus. Toutefois, le président Donald Trump a ensuite exprimé ses réserves sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur Truth Social, il a affirmé que, bien que l’équipe soit « techniquement » la bienvenue, il ne « jugeait pas approprié qu’elle se rende aux États-Unis, pour sa propre sécurité et celle de ses membres ».
Ces réserves ont provoqué la réaction immédiate du président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, qui a invoqué l’absence de garanties de sécurité. M. Taj a clairement laissé entendre que la sélection pourrait refuser de se rendre aux États-Unis. « Lorsque le président Trump a explicitement déclaré qu’il ne pouvait pas garantir la sécurité de l’équipe nationale iranienne, nous n’allons certainement pas nous rendre en Amérique », a-t-il déclaré le mois dernier.
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La demande de transfert au Mexique a été officiellement rejetée.
Pour contourner les problèmes de sécurité aux États-Unis, les responsables iraniens avaient fait pression pour que leurs matchs du Groupe G soient déplacés au Mexique. Cependant, la présidente de Mexico, Claudia Sheinbaum, a confirmé que la FIFA avait « finalement décidé que les matchs ne pouvaient pas être déplacés de leurs sites d’origine ». Elle a souligné que le transfert des rencontres aurait exigé un « effort logistique colossal » que l’instance dirigeante n’était pas disposée à entreprendre.
L’Iran disputera donc bien ses trois rencontres du groupe G aux États-Unis : les deux premiers matchs, contre la Belgique et la Nouvelle-Zélande, sont programmés au SoFi Stadium de Los Angeles, tandis que la troisième rencontre, face à l’Égypte, se tiendra à Seattle. Malgré les pressions des deux gouvernements, la FIFA réitère sa position : le calendrier initial demeure non négociable.