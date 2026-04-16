Gianni Infantino se dit « certain » que l’Iran sera bien au rendez-vous de la Coupe du monde, malgré le conflit en cours avec les États-Unis et Israël, a affirmé le président de la FIFA

Intervenant lors du forum « Invest in America » organisé par CNBC, Infantino a dissipé les doutes grandissants sur la participation de l’Iran à la compétition. Alors que les États-Unis et Israël ont mené des frappes aériennes et que les États-Unis figurent parmi les pays hôtes avec le Mexique et le Canada, certaines voix s’interrogeaient sur la capacité de la sélection iranienne à évoluer en toute sécurité sur le sol américain.

« L’équipe iranienne viendra, c’est certain », a-t-il affirmé lors du forum, selon CBS. « Nous espérons bien sûr que d’ici là, la situation sera pacifique. Comme je l’ai dit, cela aiderait certainement. Mais l’Iran doit venir. Bien sûr, ils représentent leur peuple. Ils se sont qualifiés. Les joueurs veulent jouer. »