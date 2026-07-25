Gianni Infantino salue le « professionnalisme » de l'Argentine lors de la Coupe du monde, alors qu'une lettre du président de la FIFA à la Fédération argentine de football est rendue publique

Dans un rebondissement inattendu, une correspondance privée entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la Fédération argentine, Claudio Tapia, a été rendue publique. Malgré les incidents d’agressivité qui ont terni la finale new-yorkaise – où les champions 2022 n’ont cadré aucun tir et ont tourné le dos à l’équipe de Luis de la Fuente au moment du sacre –, le patron du football mondial a préféré souligner la contribution positive des géants sud-américains. Révélée par la presse argentine puis vérifiée par leDaily Mail, la missive salue la contribution du pays à l’ambiance et au succès mondial de la compétition.

Dans son courrier, Infantino déclare : « Cher Monsieur le Président, Hier, dimanche 19 juillet 2026, au magnifique New York New Jersey Stadium, l’Argentine a remporté la médaille d’argent de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à l’issue d’une finale passionnante contre l’Espagne. Je tiens à réitérer mes félicitations les plus sincères pour ce nouveau résultat important pour le football argentin. La Coupe du monde de la FIFA 2026 restera dans les mémoires comme une célébration inoubliable du football, marquée par des matchs spectaculaires, l’émergence de nouveaux espoirs, la présence des grandes figures de ce sport et l’ambiance extraordinaire qui régnait dans des stades remplis de supporters. »