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Gianni Infantino salue le « professionnalisme » de l'Argentine lors de la Coupe du monde, alors qu'une lettre du président de la FIFA à la Fédération argentine de football est rendue publique
Infantino adresse un message de félicitations à Tapia
Dans un rebondissement inattendu, une correspondance privée entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la Fédération argentine, Claudio Tapia, a été rendue publique. Malgré les incidents d’agressivité qui ont terni la finale new-yorkaise – où les champions 2022 n’ont cadré aucun tir et ont tourné le dos à l’équipe de Luis de la Fuente au moment du sacre –, le patron du football mondial a préféré souligner la contribution positive des géants sud-américains. Révélée par la presse argentine puis vérifiée par leDaily Mail, la missive salue la contribution du pays à l’ambiance et au succès mondial de la compétition.
Dans son courrier, Infantino déclare : « Cher Monsieur le Président, Hier, dimanche 19 juillet 2026, au magnifique New York New Jersey Stadium, l’Argentine a remporté la médaille d’argent de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à l’issue d’une finale passionnante contre l’Espagne. Je tiens à réitérer mes félicitations les plus sincères pour ce nouveau résultat important pour le football argentin. La Coupe du monde de la FIFA 2026 restera dans les mémoires comme une célébration inoubliable du football, marquée par des matchs spectaculaires, l’émergence de nouveaux espoirs, la présence des grandes figures de ce sport et l’ambiance extraordinaire qui régnait dans des stades remplis de supporters. »
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Polémique autour des accusations de « manque de professionnalisme »
La partie la plus surprenante de la lettre concerne les éloges spécifiques d’Infantino à l’égard du comportement et de l’éthique de travail de l’équipe, ce qui contraste fortement avec les procédures disciplinaires actuellement en cours. La campagne de l’Argentine a souvent été éclipsée par des accusations de manœuvres déloyales et de simulations, qui ont culminé lors d’une violente altercation après la défaite en prolongation contre l’Espagne – un incident actuellement examiné par la FIFA, au cours duquel Leandro Paredes s’en est pris à Eric Garcia, impliquant aussi Nahuel Molina, Thiago Almada et l’entraîneur adjoint Roberto Ayala.
La lettre se poursuit ainsi : « La magnifique performance de l’Albiceleste a également contribué de manière décisive à faire de cette édition un événement exceptionnel qui a captivé des millions d’amateurs de football à travers le monde. Veuillez transmettre mes sincères félicitations à tous ceux qui ont contribué à ce magnifique résultat : aux joueurs, à l’entraîneur Lionel Scaloni, ainsi qu’au staff technique et médical, et bien sûr aux nombreux supporters qui ont accompagné et encouragé l’équipe tout au long de la compétition. Ces victoires sont toujours le fruit d’un travail constant, de professionnalisme et d’un souci du détail, mais aussi de passion, d’engagement et d’amour pour ce merveilleux sport. »
Tensions liées à l'« anti-football » et procédures disciplinaires
Ces éloges sur le « professionnalisme » contrastent de manière gênante avec une série d’incidents qui ont conduit la FIFA à ouvrir une enquête officielle sur le comportement de l’équipe. Lors de la finale, Lionel Messi et ses coéquipiers ont été accusés d’avoir eu recours à des tactiques « anti-football » au cours d’un match marqué par de nombreuses controverses. Lors d’un incident marquant, Messi a tenté de persuader l’arbitre Slavko Vinčić d’expulser Marc Cucurella après que le défenseur espagnol s’est couvert la bouche en parlant – une manœuvre tactique que l’Argentine avait déjà utilisée contre Jude Bellingham lors de sa victoire en demi-finale contre l’Angleterre.
Le comportement de l’Albiceleste tout au long des phases à élimination directe a également suscité de vives critiques de la part d’observateurs neutres et d’adversaires. Lors de leur demi-finale, l’équipe a été accusée de simulations fréquentes visant à provoquer les arbitres. De plus, des célébrités et des joueurs argentins se sont attiré les foudres des dignitaires britanniques en célébrant leur victoire avec une banderole politique concernant les îles Malouines.
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Un avenir prometteur malgré une déception de dernière minute
Malgré les polémiques et l’élimination finale, Infantino a conclu son message en saluant les bases posées pour les futurs succès de l’Argentine, soulignant ses liens personnels étroits avec Tapia à la veille des enquêtes de la FIFA : « Tout cela laisse présager un avenir très prometteur et ouvrira sans aucun doute la voie à de nouveaux et grands succès pour le football argentin. Je vous souhaite, cher Monsieur le Président, beaucoup de succès pour les prochaines compétitions et j'espère vous revoir très bientôt. Avec toute mon amitié, Gianni Infantino. »
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