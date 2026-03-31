Gianni Infantino reconnaît qu'il n'y a pas de plan B pour l'Iran alors que le président de la FIFA réagit à la menace de retrait de la Coupe du monde

Infantino a insisté sur le fait que le football doit servir de force unificatrice malgré les complexités du « monde réel », confirmant qu’il avait reçu l’assurance personnelle de la Maison Blanche que la délégation iranienne serait autorisée à participer à la compétition.

Dans une interview accordée à N+, le président de la FIFA a déclaré : « L'Iran représente son peuple, ceux qui vivent en Iran et ceux qui vivent à l'étranger. Ils se sont qualifiés pour cette Coupe du monde sur le terrain ; c'est une équipe qui s'est qualifiée très tôt. C'est un pays passionné de football. Nous voulons qu'ils jouent ; ils joueront à la Coupe du monde, et il n'y a pas de plan B, C ou D ; c'est le plan A. Nous vivons dans le monde réel et nous savons quelle est la situation, qui est très compliquée, mais nous travaillons et nous allons faire en sorte que l'Iran dispute cette Coupe du monde dans les meilleures conditions. »