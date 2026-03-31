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Gianni Infantino reconnaît qu'il n'y a pas de plan B pour l'Iran alors que le président de la FIFA réagit à la menace de retrait de la Coupe du monde
Un tournoi dans l'ombre
Le conflit qui sévit actuellement en Iran a eu un impact considérable sur les préparatifs de la Coupe du monde 2026, suscitant de sérieux doutes quant à la participation du pays au groupe G. Bien que l’Iran se soit qualifié sur le terrain il y a un an, le climat politique s’est détérioré à la suite d’actions militaires et du décès du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. La FIFA évolue actuellement dans un contexte diplomatique complexe, le tournoi devant se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pays qui se trouvent au cœur de ces troubles géopolitiques. Malgré ces tensions, Infantino est resté ferme, qualifiant la participation de l'Iran de « plan A » et écartant toute autre option pour le moment.
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La position ferme de la FIFA
Infantino a insisté sur le fait que le football doit servir de force unificatrice malgré les complexités du « monde réel », confirmant qu’il avait reçu l’assurance personnelle de la Maison Blanche que la délégation iranienne serait autorisée à participer à la compétition.
Dans une interview accordée à N+, le président de la FIFA a déclaré : « L'Iran représente son peuple, ceux qui vivent en Iran et ceux qui vivent à l'étranger. Ils se sont qualifiés pour cette Coupe du monde sur le terrain ; c'est une équipe qui s'est qualifiée très tôt. C'est un pays passionné de football. Nous voulons qu'ils jouent ; ils joueront à la Coupe du monde, et il n'y a pas de plan B, C ou D ; c'est le plan A. Nous vivons dans le monde réel et nous savons quelle est la situation, qui est très compliquée, mais nous travaillons et nous allons faire en sorte que l'Iran dispute cette Coupe du monde dans les meilleures conditions. »
Menaces en provenance de Téhéran
Contrairement à l’optimisme affiché par la FIFA, les déclarations en provenance de Téhéran laissent présager un boycott total imminent. Le ministre iranien des Sports et de la Jeunesse, Ahmad Donyamali, a fait part de ses vives inquiétudes quant à la sécurité de ses joueurs aux États-Unis, invoquant la guerre en cours et les récentes frappes comme des obstacles insurmontables à leur participation.
Donyamali a déclaré à la télévision d'État : « En raison des actes odieux qu'ils ont commis contre l'Iran – ils nous ont imposé deux guerres en seulement huit ou neuf mois et ont tué et martyrisé des milliers de nos concitoyens –, il nous est tout simplement impossible de participer à la Coupe du monde. »
Ce sentiment a été repris par Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, qui a admis que, bien que la participation soit l'objectif, le traumatisme causé par les récentes attaques rendait presque impossible toute perspective positive concernant le tournoi. Il a déclaré : « Ce qui est certain, c'est qu'après cette attaque, on ne peut pas s'attendre à ce que nous envisagions la Coupe du monde avec espoir. »
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Une course contre la montre
À seulement 72 jours du coup d'envoi du tournoi, la FIFA est engagée dans une course contre la montre pour finaliser les protocoles de sécurité et les modalités de déplacement de la sélection iranienne. L'Iran doit actuellement débuter sa campagne contre la Nouvelle-Zélande à Inglewood le 15 juin.