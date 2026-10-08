Le timing de cette décision est crucial, puisque l'élection de la Concacaf est prévue au premier trimestre de l'année prochaine, juste avant le vote pour la présidence de la FIFA le 18 mars à Rabat, au Maroc. En s'engageant à son poste actuel, Montagliani s'est retiré de l'échiquier à un moment où les membres de l'UEFA cherchaient une figure capable de rassembler pour contester le statu quo.

Montagliani a initialement pris ses fonctions il y a dix ans sur une promesse de transparence, dans la foulée d'un immense scandale de corruption qui a conduit à l'arrestation de l'ancien président Jeffrey Webb. Depuis, on lui attribue le mérite d'avoir stabilisé une confédération qui fut autrefois l'épicentre d'une enquête menée par le FBI sur des faits de corruption et de racket.

La décision de rester au sein de la Concacaf suggère une préférence stratégique pour la stabilité régionale plutôt que pour la bataille incertaine visant le poste suprême de la FIFA. Selon un reportage du Guardian, Montagliani reste concentré sur le service aux membres de sa région plutôt que sur la recherche d'une promotion que beaucoup pensaient parfaitement à sa portée. Ce développement laisse à Infantino moins d'obstacles de premier plan alors qu'il se prépare à prolonger son mandat à la tête de l'instance dirigeante mondiale, un rôle qu'il occupe depuis 2016.