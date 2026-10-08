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Gianni Infantino reçoit un énorme coup de pouce ! Son potentiel rival à la FIFA, Victor Montagliani, écarte une candidature tandis que l’UEFA se précipite pour trouver un candidat de rassemblement
Montagliani s’engage pour l’avenir de la Concacaf
Dans une décision qui clarifie le paysage politique de la gouvernance du football mondial, Montagliani a informé son personnel et la majorité des 41 associations membres de la Concacaf qu’il se présentera à sa réélection au poste de président de la confédération l’année prochaine, selon The Guardian.
L’homme d’affaires canadien de 61 ans était largement considéré par diverses factions du football, en particulier en Europe, comme une alternative crédible à Infantino. Cependant, lors d’une récente réunion publique avec son personnel, Montagliani a exprimé son souhait de poursuivre son travail au sein de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes malgré les crises de gouvernance en cours au niveau de la FIFA.
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Montagliani choisit la Concacaf plutôt qu’un défi à la FIFA
Le timing de cette décision est crucial, puisque l'élection de la Concacaf est prévue au premier trimestre de l'année prochaine, juste avant le vote pour la présidence de la FIFA le 18 mars à Rabat, au Maroc. En s'engageant à son poste actuel, Montagliani s'est retiré de l'échiquier à un moment où les membres de l'UEFA cherchaient une figure capable de rassembler pour contester le statu quo.
Montagliani a initialement pris ses fonctions il y a dix ans sur une promesse de transparence, dans la foulée d'un immense scandale de corruption qui a conduit à l'arrestation de l'ancien président Jeffrey Webb. Depuis, on lui attribue le mérite d'avoir stabilisé une confédération qui fut autrefois l'épicentre d'une enquête menée par le FBI sur des faits de corruption et de racket.
La décision de rester au sein de la Concacaf suggère une préférence stratégique pour la stabilité régionale plutôt que pour la bataille incertaine visant le poste suprême de la FIFA. Selon un reportage du Guardian, Montagliani reste concentré sur le service aux membres de sa région plutôt que sur la recherche d'une promotion que beaucoup pensaient parfaitement à sa portée. Ce développement laisse à Infantino moins d'obstacles de premier plan alors qu'il se prépare à prolonger son mandat à la tête de l'instance dirigeante mondiale, un rôle qu'il occupe depuis 2016.
Ceferin renforce son emprise sur l’UEFA
Parallèlement aux évolutions en Amérique du Nord, Aleksander Ceferin a également consolidé sa position au sein du football européen. Lors d’une réunion des 55 associations membres de l’UEFA à Berlin, le dirigeant slovène a confirmé son intention de briguer un quatrième mandat à la présidence de l’UEFA. Cela marque un revirement important par rapport à sa position publique précédente en février 2024, lorsqu’il insistait sur le fait qu’il ne se représenterait pas.
Alors que certains spéculaient sur la possibilité que Ceferin lui-même soit tenté de défier Infantino, son engagement envers l’UEFA met effectivement fin à cette éventualité. Le dirigeant slovène se concentre désormais sur la recherche d’un candidat autour duquel le football pourra s’unir, même si Ramon Vega affirme qu’il a l’intention de se présenter à la présidence de la FIFA, bien que l’ancien défenseur de Tottenham soit confronté à une voie difficile pour obtenir le soutien formel nécessaire de cinq associations différentes.
- AFP
La pression en faveur d’une réforme institutionnelle à la FIFA
Bien qu’ils se soient retirés de la course à la présidence, Montagliani et Ceferin devraient tous deux collaborer étroitement autour d’un programme de réformes visant à limiter les pouvoirs de la présidence de la FIFA. Aux côtés du président de la Confédération asiatique de football, Salman bin Ibrahim al-Khalifa, ils militent pour un examen indépendant du plan FIFA Forward Enterprise (FFE).
Le trio s’est montré très clair en réclamant des changements plus larges dans la gouvernance, qui formaliseraient le rôle du Conseil de la FIFA dans les processus de prise de décision et donneraient une voix plus importante aux différentes parties prenantes du football qui s’estiment mises à l’écart par l’administration actuelle.
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