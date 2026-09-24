AFP
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Gianni Infantino réclame une « culture du respect » alors que le président de la FIFA assiste à la Coupe du Golfe arabe en Arabie saoudite
La Coupe du Golfe arabe débute à Djeddah
Infantino a appelé à une culture du respect et à un dialogue ouvert après le début de la 27e Coupe du Golfe arabe à Djeddah. Le tournoi régional a débuté mercredi, parallèlement aux célébrations de la fête nationale saoudienne.
Le pays hôte, l’Arabie saoudite, s’est imposé 1-0 face au Koweït au stade de la Cité sportive Roi-Abdallah lors du match tardif de la journée. Plus tôt, l’Irak et Oman avaient lancé la compétition par un match nul 1-1 au stade de la Cité sportive Prince-Abdullah-Al-Faisal.
Infantino réclame une culture du dialogue ouvert
Présent lors des matches d’ouverture, Infantino a publié un message sur les réseaux sociaux pour exposer sa vision des discussions en cours sur la gouvernance du football mondial. Il a souligné qu’une lettre envoyée au Conseil de la FIFA proposant des réformes structurelles nécessite une collaboration constructive entre les 211 associations membres.
« Il doit y avoir une culture du dialogue, de l’écoute mutuelle et du respect mutuel, a-t-il écrit sur Instagram. Il ne s’agit pas de générer des gros titres positifs, il s’agit de faire ce qui est juste pour le football. Je n’ai jamais été aussi déterminé et engagé à le faire. La FIFA est toujours engagée. Je suis toujours engagé et je veux entendre comment nous pouvons continuer à faire grandir le football au bénéfice de tous, partout. »
Le tournoi historique dispute ses premiers matches à Djeddah
La compétition marque une étape importante pour les organisateurs locaux, puisque Djeddah accueille la Coupe du Golfe arabe pour la première fois de son histoire. Huit nations participent au tournoi : Bahreïn, l’Irak, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen.
Infantino a adressé ses remerciements à des figures locales clés, notamment au président de la Fédération de football du Golfe, le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, ainsi qu’aux dirigeants de la Fédération saoudienne de football. Il a ajouté que des retours positifs concernant les réformes proposées par la FIFA sont déjà parvenus du monde entier.
« J’ai été ravi d’assister à l’un des matches d’ouverture de la 27e Coupe du Golfe arabe, d’autant plus que c’est la première fois que ce grand tournoi est organisé à Djeddah », a reconnu Infantino.
« Mes remerciements vont à la Fédération de football du Golfe, sous la direction de Son Excellence le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, à nos hôtes, la Fédération saoudienne de football et le président Bader bin Sulaiman Al-Reztiza, au vice-gouverneur de la région de La Mecque, le prince Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, au ministre saoudien des Sports, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ainsi qu’au membre du Conseil de la FIFA, Yasser Al Misehal. J’adresse également mes meilleurs vœux aux huit équipes en lice, qui donneront sans aucun doute tout pour leurs formidables supporters présents dans toute la région et au-delà. »
- Getty Images
Le Conseil de la FIFA va discuter des projets de réforme
Des discussions cruciales concernant les propositions de gouvernance se poursuivront lorsque le Conseil de la FIFA se réunira le mois prochain. Les dirigeants du football se rassembleront pour examiner les retours et contributions recueillis auprès des associations membres de tous les continents.
Pendant ce temps, la 27e Coupe du Golfe arabe se poursuivra à Djeddah, où les huit équipes participantes viseront le succès devant des supporters passionnés.
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