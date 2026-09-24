Gianni Infantino réclame une « culture du respect » alors que le président de la FIFA assiste à la Coupe du Golfe arabe en Arabie saoudite

La compétition marque une étape importante pour les organisateurs locaux, puisque Djeddah accueille la Coupe du Golfe arabe pour la première fois de son histoire. Huit nations participent au tournoi : Bahreïn, l’Irak, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Infantino a adressé ses remerciements à des figures locales clés, notamment au président de la Fédération de football du Golfe, le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, ainsi qu’aux dirigeants de la Fédération saoudienne de football. Il a ajouté que des retours positifs concernant les réformes proposées par la FIFA sont déjà parvenus du monde entier.

« J’ai été ravi d’assister à l’un des matches d’ouverture de la 27e Coupe du Golfe arabe, d’autant plus que c’est la première fois que ce grand tournoi est organisé à Djeddah », a reconnu Infantino.

« Mes remerciements vont à la Fédération de football du Golfe, sous la direction de Son Excellence le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, à nos hôtes, la Fédération saoudienne de football et le président Bader bin Sulaiman Al-Reztiza, au vice-gouverneur de la région de La Mecque, le prince Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, au ministre saoudien des Sports, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ainsi qu’au membre du Conseil de la FIFA, Yasser Al Misehal. J’adresse également mes meilleurs vœux aux huit équipes en lice, qui donneront sans aucun doute tout pour leurs formidables supporters présents dans toute la région et au-delà. »