Gianni Infantino promet que la Coupe du monde sera « une grande fête » avec des stades pleins à craquer, malgré les inquiétudes croissantes liées au conflit entre les États-Unis et Israël et l'Iran

Malgré la menace très réelle de conflits internationaux perturbant ce tournoi gigantesque réunissant 48 équipes, Infantino a choisi de se concentrer presque exclusivement sur l'aspect commercial de l'événement. Le président de la FIFA a complètement ignoré les craintes croissantes exprimées par les nations participantes en matière de sécurité et de logistique. Au contraire, il a brossé un tableau d'une perfection absolue. « La Coupe du monde va être fantastique, phénoménale. Il y a un engouement sans précédent aux États-Unis, au Mexique et au Canada », a-t-il déclaré.

« En quatre semaines, nous avons reçu plus de 500 millions de demandes de billets. C'est incroyable. Nous avons près de sept millions de billets, mais 500 millions, c'est du jamais vu dans l'histoire de la FIFA ou de toute autre institution.

Soixante-dix-sept des 104 matchs ont fait l'objet de plus d'un million de demandes de billets, et les autres se situent autour de ce chiffre. Nous conservons certains billets pour la fin du tournoi et les derniers jours. Tous les stades seront pleins à craquer ; ce sera une grande fête.

Quand les gens disaient que le football n'était pas très apprécié aux États-Unis, cela a changé. Ce sera un énorme succès. Ce sera la première Coupe du monde avec 48 équipes, 104 matchs, 16 villes, trois pays... nous sommes face à quelque chose d'énorme. C'est plus qu'un tournoi, plus qu'une compétition sportive ; c'est un événement social que le monde entier s'arrêtera pour regarder. »