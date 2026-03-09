Getty Images News
Gianni Infantino promet que la Coupe du monde sera « une grande fête » avec des stades pleins à craquer, malgré les inquiétudes croissantes liées au conflit entre les États-Unis et Israël et l'Iran
Les tensions géopolitiques menacent la Coupe du monde
Dans une interview accordée au journal espagnol AS, le président de la FIFA, Infantino, a écarté le chaos géopolitique ambiant pour présenter la prochaine Coupe du monde 2026 comme une célébration mondiale sans faille. Cependant, la préparation du tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada est actuellement fortement éclipsée par l'escalade des tensions, en particulier le conflit militaire actif qui oppose actuellement les États-Unis, Israël et l'Iran.
Les répercussions de cette guerre perturbent déjà considérablement le calendrier international du football. Récemment, la Fédération irakienne de football a demandé le report de son match de barrage intercontinental pour la Coupe du monde prévu au Mexique. Cette demande désespérée est motivée par de graves difficultés logistiques, notamment la fermeture de l'espace aérien et des crises complexes liées aux visas, qui résultent directement de l'escalade de la situation sécuritaire avec l'Iran.
Infantino ignore le chaos autour de la vente des billets
Malgré la menace très réelle de conflits internationaux perturbant ce tournoi gigantesque réunissant 48 équipes, Infantino a choisi de se concentrer presque exclusivement sur l'aspect commercial de l'événement. Le président de la FIFA a complètement ignoré les craintes croissantes exprimées par les nations participantes en matière de sécurité et de logistique. Au contraire, il a brossé un tableau d'une perfection absolue. « La Coupe du monde va être fantastique, phénoménale. Il y a un engouement sans précédent aux États-Unis, au Mexique et au Canada », a-t-il déclaré.
« En quatre semaines, nous avons reçu plus de 500 millions de demandes de billets. C'est incroyable. Nous avons près de sept millions de billets, mais 500 millions, c'est du jamais vu dans l'histoire de la FIFA ou de toute autre institution.
Soixante-dix-sept des 104 matchs ont fait l'objet de plus d'un million de demandes de billets, et les autres se situent autour de ce chiffre. Nous conservons certains billets pour la fin du tournoi et les derniers jours. Tous les stades seront pleins à craquer ; ce sera une grande fête.
Quand les gens disaient que le football n'était pas très apprécié aux États-Unis, cela a changé. Ce sera un énorme succès. Ce sera la première Coupe du monde avec 48 équipes, 104 matchs, 16 villes, trois pays... nous sommes face à quelque chose d'énorme. C'est plus qu'un tournoi, plus qu'une compétition sportive ; c'est un événement social que le monde entier s'arrêtera pour regarder. »
Trump rejette la participation de l'Iran
La vision d'Infantino d'un moment où le monde s'arrêtera contraste fortement avec les sombres réalités politiques auxquelles sont confrontés les pays hôtes. Le monde sportif est confronté à un conflit militaire actif entre un pays hôte et un participant qualifié, les responsables iraniens ayant exprimé des doutes quant à leur participation. Aggravant encore les tensions régionales, le président américain Donald Trump a récemment exprimé un avis très négatif sur les espoirs de l'Iran de participer à la Coupe du monde.
Interrogé par POLITICO sur le retrait potentiel de ce pays du Moyen-Orient, Trump a déclaré sans détour : « Je m'en fiche complètement ». Il a qualifié l'Iran de « pays gravement battu » qui fonctionne à bout de souffle. Ce commentaire est intervenu précisément au moment où les responsables de la FIFA se réunissaient à Atlanta pour discuter de la logistique du tournoi, sans aucun représentant iranien présent, soulignant une grave rupture de communication à quelques mois seulement du début du tournoi.
Cauchemars liés aux visas et réaction négative des fans
Au-delà du conflit au Moyen-Orient, les cauchemars logistiques et la colère des supporters tourmentent actuellement les pays hôtes. Les politiques d'immigration strictes des États-Unis ont déjà causé des perturbations majeures ; récemment, dix joueurs de l'équipe jamaïcaine Mount Pleasant se sont vu refuser l'entrée avant un match régional. Andrew Giuliani, chef du groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde de la FIFA, a souligné qu'une entrée normale était impossible pour certains pays, renforçant ainsi la position stricte de l'administration en matière de sécurité.
M. Giuliani a fait remarquer qu'il serait imprudent d'ouvrir les frontières dans le contexte actuel, citant l'élimination récente de l'Ayatollah. À l'approche du tournoi élargi, les craintes grandissent que les supporters, le personnel et les joueurs ne soient confrontés à des obstacles insurmontables en matière de visas. En outre, alors que la FIFA se vante d'avoir reçu un nombre record de demandes, l'instance dirigeante est confrontée à une vive réaction de la part des groupes de supporters en raison de sa politique de billetterie exorbitante, qui lui vaut d'être accusée d'exclure les supporters ordinaires.
