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Gianni Infantino promet de livrer personnellement un hot-dog aux détenteurs de billets à 2 millions de dollars pour la Coupe du monde, alors que les prix du tournoi estival atteignent des sommets
Les prix de la revente des billets pour la Coupe du monde s'envolent
Infantino a ironisé en affirmant qu’il livrerait personnellement de la nourriture à tout supporter prêt à débourser 2 millions de dollars pour un billet pour la finale de la Coupe du monde. Cette remarque intervient alors que les supporters expriment leur frustration face à la flambée des coûts liés à la participation au tournoi de 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La polémique s’est intensifiée après que des informations ont révélé que des billets pour la finale dans le New Jersey étaient apparus sur des plateformes de revente à des prix exorbitants, certaines annonces atteignant près de 2,3 millions de dollars par place.
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Infantino ironise sur les offres de billets pour la Coupe du monde à 2 millions de dollars.
Infantino a réagi aux informations selon lesquelles les prix des billets proposés à la revente pour la finale avaient atteint des sommets vertigineux. Ces déclarations interviennent alors que les critiques s'intensifient concernant l'accessibilité des billets pour les supporters de football. Lors de la conférence, Infantino a tenté de minimiser ces chiffres. Il a plaisanté en disant que si quelqu'un payait réellement 2 millions de dollars pour un billet, il lui apporterait « personnellement un hot-dog et un Coca » pour s'assurer qu'il passe « un excellent moment ».
« Si certaines personnes proposent des billets pour la finale sur le marché de la revente à 2 millions de dollars, premièrement, cela ne signifie pas que le prix initial du billet était de 2 millions de dollars, et deuxièmement, cela ne signifie pas que quelqu’un achètera ces billets », a-t-il déclaré, selon Sky.
La revente de billets est autorisée.
Il a également défendu la structure tarifaire globale, soulignant que la dynamique de la revente aux États-Unis diffère de celle de nombreux autres pays. Infantino a ajouté : « Aux États-Unis, la revente de billets est également autorisée ; ainsi, si vous vendez des billets à un prix très bas, ils seront revendus par la suite à des prix bien plus élevés. »
« En réalité, même si certains estiment que nos billets sont chers, ils se revendent ensuite à des prix bien plus élevés, parfois plus du double du tarif initial – 25 % des places pour la phase de groupes peuvent toutefois être acquises pour moins de 300 dollars. »
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Débat sur la viabilité financière du tournoi de 2026
À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le débat sur le prix des billets s’intensifie. Alors que le tournoi se rapproche, tous les regards resteront tournés vers l’évolution de la demande, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché de la revente. D’après certaines sources, la FIFA poursuivrait par ailleurs sa démarche de mise en avant de places plus abordables pour les supporters.