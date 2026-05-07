Gianni Infantino promet de livrer personnellement un hot-dog aux détenteurs de billets à 2 millions de dollars pour la Coupe du monde, alors que les prix du tournoi estival atteignent des sommets

Infantino a réagi aux informations selon lesquelles les prix des billets proposés à la revente pour la finale avaient atteint des sommets vertigineux. Ces déclarations interviennent alors que les critiques s'intensifient concernant l'accessibilité des billets pour les supporters de football. Lors de la conférence, Infantino a tenté de minimiser ces chiffres. Il a plaisanté en disant que si quelqu'un payait réellement 2 millions de dollars pour un billet, il lui apporterait « personnellement un hot-dog et un Coca » pour s'assurer qu'il passe « un excellent moment ».

« Si certaines personnes proposent des billets pour la finale sur le marché de la revente à 2 millions de dollars, premièrement, cela ne signifie pas que le prix initial du billet était de 2 millions de dollars, et deuxièmement, cela ne signifie pas que quelqu’un achètera ces billets », a-t-il déclaré, selon Sky.