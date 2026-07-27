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Gianni Infantino, président de la FIFA, est convoqué devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Il devra répondre aux questions pointues des élus américains sur ses liens avec Donald Trump
Les députés démocrates s’en prennent aux dirigeants de la FIFA
Le député Jamie Raskin, membre de rang le plus élevé au sein de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a officiellement convoqué Infantino pour un entretien transcrit, afin d’examiner les liens entre la FIFA et l’administration Trump. Cette demande intervient après plusieurs épisodes controversés ayant émaillé la préparation et la tenue de la dernière Coupe du monde, notamment la décision d’Infantino de décerner à Donald Trump un « Prix de la paix de la FIFA » fraîchement créé.
Selon The Athletic, l’enquête s’intéresse aussi à la présence physique de la FIFA aux États-Unis, et plus particulièrement à la location par l’instance de bureaux au 17e étage de la Trump Tower à Manhattan. Si la FIFA assure régler un loyer de marché pour ces locaux, M. Raskin souligne qu’un tel espace se louerait normalement 600 000 dollars par an.
Le député a également réclamé l’accès aux registres des visiteurs des bureaux de la FIFA à Miami et à New York, et a prévenu que toute communication entre le personnel de la FIFA et des proches de l’administration Trump devrait être
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Allégations d'ingérence politique et de manque de neutralité
L’un des principaux points d’achoppement de l’enquête parlementaire concerne la suspension de l’international américain Balogun lors de la Coupe du monde. Il est allégué que Donald Trump aurait personnellement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander une révision du carton rouge infligé à l’attaquant ; peu après, l’instance internationale a jugé le joueur apte à disputer un match à élimination directe. Bien que la FIFA assure avoir pris cette décision en toute indépendance, elle a provoqué une vague de condamnations à l’échelle mondiale.
Les législateurs européens ont renchéri : plus de soixante-dix d’entre eux ont réclamé une enquête sur le respect de la neutralité politique par l’instance dirigeante. Dans sa lettre, M. Raskin suggère que les agissements de la FIFA visaient à « inciter le président Trump et son administration à prendre des décisions en faveur de la FIFA », notamment en lien avec la décision du ministère de la Justice d’abandonner certaines poursuites liées au scandale de corruption de 2015.
Scandales de billetterie et protection des supporters
Au-delà des liens politiques, la commission de la Chambre des représentants enquête sur les politiques controversées de la FIFA en matière de billetterie, déjà critiquées par les procureurs généraux de New York, du New Jersey, du Texas et de Californie.
M. Raskin accuse l’instance de profiter de sa position privilégiée pour « escroquer ses consommateurs » au moyen d’une majoration illégale des prix et de pratiques commerciales trompeuses. La lettre rappelle qu’alors que l’offre initiale promettait un tarif maximal de 1 550 dollars pour les places de la finale, certains sièges ont finalement été cédés près de 33 000 dollars.
Les législateurs s’inquiètent surtout du fait que la FIFA a créé de nouvelles catégories de places plus onéreuses alors que des millions de billets avaient déjà été vendus au grand public. La lettre de M. Raskin précise : « Même après qu’un supporter a acheté un billet, la FIFA peut, à sa seule discrétion, le reloger dans une place moins bien située, dans une section moins favorable. Il s’agit là clairement d’un comportement illégal et préjudiciable aux consommateurs. »
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Perspectives d’avenir pour la FIFA en Amérique
La Maison Blanche a riposté par communiqué, son porte-parole Davis Ingle qualifiant Raskin « d’idée qu’une personne stupide se fait d’une personne intelligente ». L’administration a fait valoir que la Coupe du monde 2026 avait été un succès historique, générant des milliards de recettes et offrant une expérience sans faille aux supporters.
Toutefois, une source démocrate proche de l’enquête a averti que ces questions de contrôle pourraient déboucher sur des enquêtes officielles assorties de pouvoirs de citation à comparaître si les démocrates reprenaient la Chambre des représentants lors des prochaines élections de mi-mandat.
Ces frictions constituent un avertissement pour la FIFA, qui prépare déjà la Coupe du monde féminine 2031, que les États-Unis devraient coorganiser. En cas de basculement politique, l’instance pourrait subir un contrôle encore plus rigoureux de ses normes opérationnelles et éthiques. Pour l’instant, la commission a fixé au 9 août 2026 la date limite à laquelle la FIFA devra fournir les documents demandés.
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