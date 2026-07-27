Gianni Infantino, président de la FIFA, est convoqué devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Il devra répondre aux questions pointues des élus américains sur ses liens avec Donald Trump

Le député Jamie Raskin, membre de rang le plus élevé au sein de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a officiellement convoqué Infantino pour un entretien transcrit, afin d’examiner les liens entre la FIFA et l’administration Trump. Cette demande intervient après plusieurs épisodes controversés ayant émaillé la préparation et la tenue de la dernière Coupe du monde, notamment la décision d’Infantino de décerner à Donald Trump un « Prix de la paix de la FIFA » fraîchement créé.

Selon The Athletic, l’enquête s’intéresse aussi à la présence physique de la FIFA aux États-Unis, et plus particulièrement à la location par l’instance de bureaux au 17e étage de la Trump Tower à Manhattan. Si la FIFA assure régler un loyer de marché pour ces locaux, M. Raskin souligne qu’un tel espace se louerait normalement 600 000 dollars par an.

Le député a également réclamé l’accès aux registres des visiteurs des bureaux de la FIFA à Miami et à New York, et a prévenu que toute communication entre le personnel de la FIFA et des proches de l’administration Trump devrait être