Le président de la FIFA, Infantino, a présenté publiquement ses excuses à l’issue de la dernière réunion du Conseil de la FIFA, au Home of FIFA, à Zurich. Le dirigeant est revenu sur les erreurs commises par le passé au sujet du projet controversé FIFA Forward Enterprise (FFE), désormais définitivement abandonné.

Malgré ce revers en matière de gouvernance, la FIFA a présenté une initiative financière majeure baptisée FIFA Surplus Solidarity Programme. Grâce aux recettes commerciales exceptionnelles générées par la Coupe du monde 2026 à 48 équipes, ce dispositif fera plus que doubler les financements consacrés au développement pour la période 2027-2030.

Le montant total de l’aide atteindra 6,35 milliards de dollars, puisés dans un excédent estimé entre 5,2 et 5,6 milliards de dollars pour le cycle. Selon la nouvelle proposition, les fonds alloués à chaque association membre de la FIFA passeront à 25 millions de dollars, tandis que 1,7 milliard de dollars seront maintenus en réserves fermes.