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Gianni Infantino présente publiquement ses excuses tandis que la FIFA annonce un plan d’investissement massif de 6,35 milliards de dollars après le succès de la Coupe du monde
Un plan de financement colossal dévoilé
Le président de la FIFA, Infantino, a présenté publiquement ses excuses à l’issue de la dernière réunion du Conseil de la FIFA, au Home of FIFA, à Zurich. Le dirigeant est revenu sur les erreurs commises par le passé au sujet du projet controversé FIFA Forward Enterprise (FFE), désormais définitivement abandonné.
Malgré ce revers en matière de gouvernance, la FIFA a présenté une initiative financière majeure baptisée FIFA Surplus Solidarity Programme. Grâce aux recettes commerciales exceptionnelles générées par la Coupe du monde 2026 à 48 équipes, ce dispositif fera plus que doubler les financements consacrés au développement pour la période 2027-2030.
Le montant total de l’aide atteindra 6,35 milliards de dollars, puisés dans un excédent estimé entre 5,2 et 5,6 milliards de dollars pour le cycle. Selon la nouvelle proposition, les fonds alloués à chaque association membre de la FIFA passeront à 25 millions de dollars, tandis que 1,7 milliard de dollars seront maintenus en réserves fermes.
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Infantino évoque le passé
La réunion a principalement porté sur l’initiative FFE, désormais retirée, qui avait suscité de vives critiques de la part d’acteurs clés ces derniers mois. Infantino a assumé la responsabilité de la manière dont le projet a été mené et présenté à la communauté mondiale du football.
« Comme cela a été dit à maintes reprises depuis 2016, l’argent de la FIFA, y compris ses réserves, appartient aux 211 associations membres de la FIFA. La proposition visant à porter les investissements dans l’ensemble des associations membres de la FIFA, des confédérations et auprès d’autres acteurs à 6,35 milliards de dollars américains a pour but de renforcer notre engagement indéfectible à soutenir davantage le développement du football et son accessibilité dans le monde, grâce à l’excellent résultat financier de la Coupe du monde de la FIFA 2026 », a déclaré Infantino.
« En dix ans depuis mon accession à la présidence de la FIFA, nous sommes passés de 1 million de dollars américains par association membre de la FIFA à 25 millions de dollars américains chacune, partout dans le monde. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui, ces derniers mois, ont fait des suggestions concernant la répartition des fonds de la FIFA entre nos 211 associations membres. Nous devons regarder vers l’avenir dans un esprit d’unité et dans l’intérêt supérieur du football. »
La gouvernance sous la loupe
Le Conseil de la FIFA a confirmé que l’initiative FFE ne réapparaîtrait sous aucune forme. Des avocats recrutés à l’extérieur ont informé ses membres de l’évolution de procédures judiciaires confidentielles aux États-Unis. Un nouveau groupe de travail réunissant des représentants de l’ensemble des confédérations examinera désormais le cadre global de gouvernance de la FIFA.
Pour garantir la transparence, la répartition du financement de 6,35 milliards de dollars sera directement axée sur le football féminin, le développement des jeunes, les projets à long terme et les infrastructures. Le plan reste soumis à des mécanismes d’approbation finale destinés à garantir des normes strictes de contrôle et d’audit.
« Nous avons discuté du projet FIFA Forward Enterprise, et chacun a eu l’occasion de poser des questions et d’exprimer son point de vue », a déclaré Infantino.
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Des décisions importantes à l’horizon
L’administration de la FIFA va désormais travailler avec les commissions concernées pour finaliser les règles d’éligibilité, de candidature et de versement du programme de solidarité des excédents. Le cadre complet sera soumis au Conseil de la FIFA lors de sa prochaine réunion, en décembre 2026.
Plusieurs autres dossiers administratifs ont également progressé lors du sommet de Zurich. La Commission de la responsabilité sociale du football évaluera le Prix de la paix de la FIFA, tandis que la Commission juridique examinera les procédures disciplinaires à la suite de la suspension avec sursis infligée à Folarin Balogun.
Toutes les propositions majeures, dont le plan élargi de répartition des financements, seront finalement soumises à l’approbation officielle du 77e Congrès de la FIFA en mars 2027.
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