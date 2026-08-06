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Gianni Infantino présente de plates excuses pour le projet de bradage de la Coupe du monde, mais reste président de la FIFA après des discussions de crise
Infantino surmonte la réunion de crise au Maroc
À la suite d’une réunion de crise d’urgence de la FIFA au Maroc, Infantino a officiellement présenté ses excuses pour les « erreurs » commises lors de sa tentative avortée de privatiser certaines parties de la Coupe du monde. Si le dirigeant suisse a été contraint à un humiliant recul sur le controversé projet FIFA Forward Enterprise (FFE), il a néanmoins réussi à écarter une menace majeure pour son leadership après que de hauts responsables présents au sommet ont réaffirmé leur plein soutien à sa présidence.
Le rétropédalage d’Infantino intervient après que son projet de vendre des parts du tournoi à des investisseurs privés a déclenché une guerre civile au sein de l’instance dirigeante mondiale du football. Ces tensions internes ont culminé avec une rébellion unie des poids lourds européens, l’UEFA menaçant d’un boycott total des compétitions de la FIFA si la proposition commerciale avait été approuvée.
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Des excuses présentées pour des « erreurs » de la Coupe du monde
Dans un communiqué commun publié mercredi soir, Infantino et le secrétaire général Mattias Grafstrom ont reconnu que le processus avait été entaché de défauts. « Nous reconnaissons que des erreurs ont été commises dans le processus de création proposée de la FFE », indique la lettre. « Il n’a certainement jamais été dans notre intention que le Conseil de la FIFA et les associations membres de la FIFA se sentent exclus du processus, et cela aurait dû être géré différemment.
« Nous reconnaissons que des erreurs ont également été commises après la fuite de la proposition dans les médias. Nous présentons nos sincères excuses pour ces erreurs et nous nous engageons à ce qu’elles ne se reproduisent plus. Dans cette optique, nous mènerons l’examen nécessaire, et un rapport sera présenté au Conseil de la FIFA lors de sa prochaine réunion prévue. »
Soutien interne malgré de vives critiques
Alors que Grafstrom avait auparavant qualifié la proposition de « triste et répréhensible » dans des e-mails privés adressés au personnel, le communiqué officiel de la réunion a dressé le tableau d’une solidarité retrouvée. Le communiqué poursuivait : « Pour éviter toute ambiguïté, le secrétaire général de la FIFA et le conseil de direction présents réaffirment leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, seul dirigeant officiel élu par les 211 associations membres de la FIFA
« Il a été discuté et convenu lors de la réunion que les processus, les communications et les interactions entre le président de la FIFA, le secrétaire général de la FIFA et le conseil de direction, qui soutiennent la mise en œuvre de cette vision, peuvent et doivent toujours être continuellement améliorés en termes d’efficacité et d’efficience.
« Nous sommes pleinement convaincus que les résultats de la réunion d’aujourd’hui renforceront la gouvernance de la FIFA, contribueront à rétablir la confiance dans l’organisation et nous permettront de nous préparer aux grands événements et aux défis à venir de manière unie et transparente, tout en poursuivant notre mission de développer le jeu dans le monde entier. »
Pour renforcer sa position lors des discussions à Rabat, plusieurs informations suggèrent que le patron de la FIFA s’est tourné vers des manœuvres politiques impliquant de futurs tournois. Infantino aurait offert au Maroc la finale de la Coupe du monde 2030 en échange de son soutien public crucial.
Les légendes exigent une démission
Malgré cette démonstration d’unité au siège de la FIFA, le monde du football reste peu convaincu par les excuses d’Infantino. Icône du Real Madrid et du Portugal, Luis Figo, qui officie comme consultant pour l’UEFA, a lancé une attaque cinglante contre le comportement du président. Figo a déclaré : « Je pourrais écrire 10 000 mots sur les problèmes de la FIFA. Mais la solution ne nécessite que trois mots : Infantino must go. » Reste à voir si le président en difficulté tiendra compte de ce conseil.
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