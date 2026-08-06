Gianni Infantino présente de plates excuses pour le projet de bradage de la Coupe du monde, mais reste président de la FIFA après des discussions de crise

Alors que Grafstrom avait auparavant qualifié la proposition de « triste et répréhensible » dans des e-mails privés adressés au personnel, le communiqué officiel de la réunion a dressé le tableau d’une solidarité retrouvée. Le communiqué poursuivait : « Pour éviter toute ambiguïté, le secrétaire général de la FIFA et le conseil de direction présents réaffirment leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, seul dirigeant officiel élu par les 211 associations membres de la FIFA

« Il a été discuté et convenu lors de la réunion que les processus, les communications et les interactions entre le président de la FIFA, le secrétaire général de la FIFA et le conseil de direction, qui soutiennent la mise en œuvre de cette vision, peuvent et doivent toujours être continuellement améliorés en termes d’efficacité et d’efficience.

« Nous sommes pleinement convaincus que les résultats de la réunion d’aujourd’hui renforceront la gouvernance de la FIFA, contribueront à rétablir la confiance dans l’organisation et nous permettront de nous préparer aux grands événements et aux défis à venir de manière unie et transparente, tout en poursuivant notre mission de développer le jeu dans le monde entier. »

Pour renforcer sa position lors des discussions à Rabat, plusieurs informations suggèrent que le patron de la FIFA s’est tourné vers des manœuvres politiques impliquant de futurs tournois. Infantino aurait offert au Maroc la finale de la Coupe du monde 2030 en échange de son soutien public crucial.







