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Gianni Infantino offre une incitation de 40 M$ aux associations membres de la FIFA pour approuver son projet de vendre des parts de la Coupe du monde
Infantino fixe une date limite aux associations membres
Infantino a écrit aux 211 associations membres de la FIFA pour les exhorter à soutenir une proposition visant à créer une nouvelle structure commerciale pour les compétitions de la FIFA. The Times a été le premier à révéler l’existence de cette lettre exposant l’offre faite aux fédérations membres.
Le plan prévoit la création d’une filiale de la FIFA valorisée à 20 milliards de dollars, dont 20 pour cent seraient détenus par des investisseurs privés, afin de gérer des tournois, dont la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs.
Les associations membres ont jusqu’au 19 septembre pour approuver la proposition. Si elle est acceptée, la FIFA affirme qu’une enveloppe de financement de 10 milliards de dollars sera disponible à partir du 1er janvier 2027, permettant à chaque association d’accéder à jusqu’à 40 millions de dollars. En cas de rejet, la FIFA procédera à l’extension de 2,7 milliards de dollars du programme de développement Forward, annoncée précédemment.
La proposition, soutenue par Thrive Capital, a déjà suscité des critiques de plusieurs instances dirigeantes du football concernant le processus ayant conduit à ces plans. Thrive Capital a été fondée par Joshua Kushner. Joshua est le frère de Jared Kushner, le gendre du président des États-Unis Donald Trump.
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Le président de la FIFA prend la parole
Infantino a exposé le contraste financier saisissant entre l’acceptation et le rejet de sa proposition dans une lettre adressée aux associations membres, que The Associated Press a pu consulter. Il a souligné que le maintien du modèle actuel ne rapporterait qu’une fraction de l’investissement proposé.
« C’est mon devoir et ma responsabilité, en tant que président de la FIFA, de vous présenter de telles opportunités susceptibles de changer la donne, à vous, nos membres », a écrit Infantino. « Si vous souhaitez aller de l’avant, ce package de 10 milliards de dollars sera disponible à partir du 1er janvier 2027, ouvrant la prochaine phase de notre parcours commun.
« Si vous souhaitez maintenir le statu quo et rejeter cette proposition, nous avons toujours l’expansion prévue du programme Forward, à hauteur de 2,7 milliards de dollars, comme présenté précédemment. »
Opposition croissante de la part des instances dirigeantes du football
La proposition a suscité une levée de boucliers immédiate dans le monde du football. L’UEFA a critiqué le manque de consultation et de gouvernance autour de ces projets, ESPN rapportant que l’instance dirigeante du football européen étudie ses options, y compris un potentiel boycott de la Coupe du monde.
La Fédération anglaise de football et la Concacaf ont également fait part de leurs inquiétudes. Dans un communiqué, la FA a déclaré : « Nous n’avions absolument pas connaissance de cette proposition et ne disposons d’aucun détail concret, notamment sur la nature réelle de cette proposition et sur les conditions qui y sont attachées. Sur la base des informations limitées dont nous disposons, nous sommes profondément préoccupés par l’absence de procédure et de gouvernance ayant conduit à ce stade, ainsi que par la substance et les principes apparemment en jeu. Lorsque la proposition sera partagée de manière complète et transparente, comme la FIFA l’a désormais promis, nous ferons clairement connaître notre position et nous nous exprimerons davantage. »
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L’UEFA prévoit des discussions d’urgence
Les associations membres doivent décider d’ici le 19 septembre si elles approuvent la proposition. L’UEFA devrait tenir des discussions avec ses 55 fédérations membres alors que l’opposition à ces projets se poursuit, tandis que la FIFA fait l’objet d’un examen croissant concernant sa restructuration proposée et la future propriété de ses compétitions.
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