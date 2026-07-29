Gianni Infantino offre une incitation de 40 M$ aux associations membres de la FIFA pour approuver son projet de vendre des parts de la Coupe du monde

Infantino a écrit aux 211 associations membres de la FIFA pour les exhorter à soutenir une proposition visant à créer une nouvelle structure commerciale pour les compétitions de la FIFA. The Times a été le premier à révéler l’existence de cette lettre exposant l’offre faite aux fédérations membres.

Le plan prévoit la création d’une filiale de la FIFA valorisée à 20 milliards de dollars, dont 20 pour cent seraient détenus par des investisseurs privés, afin de gérer des tournois, dont la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs.

Les associations membres ont jusqu’au 19 septembre pour approuver la proposition. Si elle est acceptée, la FIFA affirme qu’une enveloppe de financement de 10 milliards de dollars sera disponible à partir du 1er janvier 2027, permettant à chaque association d’accéder à jusqu’à 40 millions de dollars. En cas de rejet, la FIFA procédera à l’extension de 2,7 milliards de dollars du programme de développement Forward, annoncée précédemment.

La proposition, soutenue par Thrive Capital, a déjà suscité des critiques de plusieurs instances dirigeantes du football concernant le processus ayant conduit à ces plans. Thrive Capital a été fondée par Joshua Kushner. Joshua est le frère de Jared Kushner, le gendre du président des États-Unis Donald Trump.



