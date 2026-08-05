Getty Images
Traduit par
Gianni Infantino convoque une réunion de crise de la FIFA au Maroc alors qu’Arsène Wenger rejoint la fronde contre le projet de vente de la Coupe du monde
Révolte interne et intervention de Wenger
Le président de la FIFA, sous le feu des critiques, a convoqué des cadres supérieurs dans la capitale marocaine, Rabat, dans une tentative fébrile de conserver son emprise sur l’instance dirigeante du football mondial, selon The Times. Cette initiative fait suite à un étonnant désaveu public d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, qui a rompu les rangs pour condamner l’orientation stratégique de l’organisation.
« Les récents événements à la FIFA méritent quelques éclaircissements de ma part. Je n’ai pas été impliqué dans ce plan stratégique et je n’ai pris connaissance du projet qu’à travers des informations dans les médias », a expliqué Wenger dans une évaluation accablante de la direction. « La décision de retirer le projet était absolument nécessaire et ne souffrait d’aucune contestation, car je crois fermement en une FIFA indépendante qui sert notre sport avec engagement, transparence et intégrité. »
- AFP
Accusations de chantage et pression financière
Tandis qu’Infantino tente de consolider son pouvoir à Rabat, il doit simultanément faire face à des accusations explosives en provenance du Moyen-Orient. Le prince Ali bin Hussein, président de la Fédération jordanienne de football, a sensationnellement accusé le président de la FIFA d’avoir recours au chantage pour obtenir des soutiens politiques.
Dans une déclaration détaillée sur la situation, Hussein a indiqué : « Depuis des mois, la FIFA refuse de nous aider... jusqu’à ce qu’il me soit communiqué verbalement pendant la Coupe du monde que si je soutenais Infantino, cela contribuerait grandement à aider notre fédération. En Jordanie, nous sommes fiers de défendre des valeurs éthiques. Nous ne l’avons pas soutenu auparavant et nous ne le ferons certainement pas maintenant. Mais toute cette situation s’apparente à du chantage et nous refusons d’y céder. »
Le secrétaire général fustige le « chaos »
Le bras droit d’Infantino, le secrétaire général Mattias Grafstrom, a lui aussi exprimé son désarroi dans un e-mail ayant fuité adressé au personnel. Grafstrom ne s’est pas retenu pour décrire l’atmosphère actuelle au siège de la FIFA comme un « chaos » difficile même à comprendre.
Grafstrom a écrit dans cette correspondance interne : « Nous avons tous été plongés au milieu d’un chaos qu’il est difficile de comprendre et d’accepter, mais, en tant que secrétaire général, je vous exhorte à rester concentrés sur ce qui nous a toujours unis : servir le football et servir nos 211 associations membres.
« Une série d’événements triste et répréhensible, qui s’est heureusement conclue par l’abandon définitif du projet FFE, ne doit pas, aussi consternés que nous puissions nous en sentir, éclipser cette réalité.
« Je vous assure que vous, en tant que membres de l’administration, serez défendus et protégés du contexte politique que nous connaissons actuellement. Vous n’avez pas besoin de vous inquiéter.
« Les individus, les moments d’instabilité et les épisodes malheureux vont et viennent. L’institution, sa mission et sa responsabilité envers le football mondial demeurent, et c’est pourquoi nous devons toujours garder notre professionnalisme, notre sens de la mesure et notre sang-froid. »
- (C)Getty Images
L’effondrement du projet commercial
Le cœur de la crise découle d’un projet avorté de vente de parts des joyaux de la couronne de la FIFA, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés. Alors qu’un groupe de hauts responsables aurait tenu mardi une réunion de direction sans Infantino, il a été révélé que presque tous les dirigeants présents s’opposaient au projet. Alors que le président reste retranché au Maroc, la pression de l’UEFA et d’autres confédérations continue de monter, certains appelant à sa démission immédiate.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles