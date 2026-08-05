Le bras droit d’Infantino, le secrétaire général Mattias Grafstrom, a lui aussi exprimé son désarroi dans un e-mail ayant fuité adressé au personnel. Grafstrom ne s’est pas retenu pour décrire l’atmosphère actuelle au siège de la FIFA comme un « chaos » difficile même à comprendre.

Grafstrom a écrit dans cette correspondance interne : « Nous avons tous été plongés au milieu d’un chaos qu’il est difficile de comprendre et d’accepter, mais, en tant que secrétaire général, je vous exhorte à rester concentrés sur ce qui nous a toujours unis : servir le football et servir nos 211 associations membres.

« Une série d’événements triste et répréhensible, qui s’est heureusement conclue par l’abandon définitif du projet FFE, ne doit pas, aussi consternés que nous puissions nous en sentir, éclipser cette réalité.

« Je vous assure que vous, en tant que membres de l’administration, serez défendus et protégés du contexte politique que nous connaissons actuellement. Vous n’avez pas besoin de vous inquiéter.

« Les individus, les moments d’instabilité et les épisodes malheureux vont et viennent. L’institution, sa mission et sa responsabilité envers le football mondial demeurent, et c’est pourquoi nous devons toujours garder notre professionnalisme, notre sens de la mesure et notre sang-froid. »



