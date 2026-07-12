Gianni Infantino confirme que la FIFA va « étudier » l’élargissement de la Coupe du monde à 64 équipes en vue de l’édition 2030, qui se tiendra au Maroc, au Portugal et en Espagne

À peine la Coupe du monde passée à 48 équipes pour l’édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, que Gianni Infantino projette déjà l’avenir.

L’édition 2030 doit pour l’instant rassembler 48 équipes, avec le Maroc, le Portugal et l’Espagne comme principaux pays hôtes, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matchs d’ouverture pour célébrer le centenaire de la compétition. Toutefois, une proposition officielle émanant des dirigeants sud-américains a incité la FIFA à reconsidérer l’ampleur de l’événement.

« Cette question (celle d’un tournoi à 64 équipes) sera sans aucun doute examinée et débattue au sein des commissions compétentes après cette Coupe du monde », a déclaré Infantino dans une interview accordée au média suisse Bluewin. Le président de la FIFA a insisté sur le fait que la compétition devait être accessible à d’autres équipes que les grandes puissances traditionnelles, affirmant que le tournoi était « destiné au monde entier, et pas seulement à l’Europe et à l’Amérique du Sud ».