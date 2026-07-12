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Gianni Infantino confirme que la FIFA va « étudier » l’élargissement de la Coupe du monde à 64 équipes en vue de l’édition 2030, qui se tiendra au Maroc, au Portugal et en Espagne
Infantino milite en faveur de l'inclusion à l'échelle mondiale
À peine la Coupe du monde passée à 48 équipes pour l’édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, que Gianni Infantino projette déjà l’avenir.
L’édition 2030 doit pour l’instant rassembler 48 équipes, avec le Maroc, le Portugal et l’Espagne comme principaux pays hôtes, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matchs d’ouverture pour célébrer le centenaire de la compétition. Toutefois, une proposition officielle émanant des dirigeants sud-américains a incité la FIFA à reconsidérer l’ampleur de l’événement.
« Cette question (celle d’un tournoi à 64 équipes) sera sans aucun doute examinée et débattue au sein des commissions compétentes après cette Coupe du monde », a déclaré Infantino dans une interview accordée au média suisse Bluewin. Le président de la FIFA a insisté sur le fait que la compétition devait être accessible à d’autres équipes que les grandes puissances traditionnelles, affirmant que le tournoi était « destiné au monde entier, et pas seulement à l’Europe et à l’Amérique du Sud ».
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Le rêve des petites nations
Au cœur de l’argumentation d’Infantino se trouve la conviction qu’un tournoi de plus grande envergure offre aux nations émergentes du football la motivation nécessaire pour investir dans ce sport.
« Chaque nation doit pouvoir rêver de disputer la Coupe du monde. Le niveau des équipes est déjà très élevé et continue de progresser partout dans le monde », a-t-il ajouté.
Il a ensuite détaillé le système d’incitation destiné aux petites fédérations, en soulignant : « Si l’on ne donne pas aux petits pays la chance de participer à la Coupe du monde, ils n’auront pas la motivation nécessaire pour continuer à s’améliorer. »
Il a cité l’édition 2026 comme preuve de concept, qualifiant le passage à 48 équipes de « succès à 100 % » et soulignant que les performances des équipes les moins bien classées justifiaient cet élargissement.
Influence sud-américaine et organisation de l'accueil
Le projet d’élargir la Coupe du monde 2030 à 64 équipes a gagné du terrain après l’initiative du responsable uruguayen Ignacio Alonso, soutenue par le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez. Ce dernier a ouvertement exprimé son souhait d’organiser un tournoi plus grand, qu’il qualifie de « rêve » et qui, selon lui, « unirait le monde, ne serait-ce qu’une fois ». Dans le cadre du format actuel à 48 équipes, les trois nations sud-américaines ne devraient accueillir qu’un match chacune, mais un format à 64 équipes leur permettrait d’accueillir des groupes entiers.
Sur le plan logistique, ce basculement aurait un poids non négligeable pour l’Amérique du Sud, qui devra ensuite patienter jusqu’en 2042 pour prétendre à nouveau à un rôle de pays hôte, en raison de la politique de rotation de la FIFA.
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Critiques et risque d’un football « vulgaire »
Malgré l’optimisme affiché au siège de la FIFA, le projet d’une Coupe du monde à 64 équipes rencontre une opposition déterminée de la part de plusieurs hautes personnalités du football. Ses détracteurs estiment que l’ajout d’équipes supplémentaires dévalorise le processus de qualification et dilue la qualité de la phase finale. Le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, s’est montré particulièrement direct, estimant que la dernière extension a transformé le tournoi en un événement « vulgaire et banal ».
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et son homologue de la CONCACAF, Victor Montagliani, ont également exprimé leurs réserves. Ceferin a qualifié la proposition de « mauvaise idée », craignant qu’elle n’érode le prestige du football international.
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