L’étape de Kingston s’inscrit dans un vaste itinéraire régional pour la délégation de la FIFA. Outre la Jamaïque, la tournée d’Infantino comprend des visites dans les îles Vierges britanniques, à Saint-Christophe-et-Niévès et à Antigua.

Ricketts a également évoqué les relations tendues entre Infantino et le président de la Concacaf, Victor Montagliani. Qualifiant les frictions entre les deux dirigeants de premier plan de regrettables, le patron de la JFF a souligné tout ce que les deux administrateurs ont accompli pour le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

« Je suis un partisan d’Infantino. Je suis aussi un partisan de Montagliani, mais je vais me lever, lever la main en soutien à Infantino, et simplement espérer que lorsqu’il y aura des élections, il soit reconduit comme président de la FIFA », a expliqué Ricketts.