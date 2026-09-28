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Gianni Infantino arrive en Jamaïque alors que le président de la JFF, Michael Ricketts, promet son soutien total au président de la FIFA malgré les récentes controverses
Infantino se rend en Jamaïque dans le cadre d’une mission dans les Caraïbes
Infantino est arrivé en Jamaïque dans le cadre d’une tournée caribéenne de quatre nations visant à rétablir la confiance avec les instances dirigeantes régionales. Cette visite intervient dans le sillage de l’importante vague de réactions négatives à l’échelle mondiale suscitée par sa controversée proposition FIFA Forward Enterprise, récemment abandonnée après de vives critiques.
Le président de la JFF, Ricketts, a confirmé qu’Infantino avait atterri dans le pays avec une délégation de huit personnes, dont le responsable récemment nommé Gelson Fernandez, qui supervise l’Afrique et les Caraïbes. Le patron de la FIFA s’est rendu directement au National Stadium pour assister au match de l’équipe nationale contre le Guatemala.
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Ricketts propose le pardon malgré les critiques sur la gouvernance
Évoquant les répercussions de ce projet commercial abandonné, Ricketts s’est montré franc au sujet des erreurs commises lors de son développement, tout en défendant les intentions initiales d’Infantino. Malgré les appels de plusieurs instances internationales demandant au président de la FIFA de démissionner, le dirigeant jamaïcain a choisi de lui apporter son plein soutien.
« Il est en visite, je crois, dans quatre pays des Caraïbes, il arrivera ici aujourd’hui à 16 heures avec une délégation de la FIFA composée de huit personnes au total », a-t-il déclaré au The Gleaner. « Le processus n’a pas été très transparent, d’où les réticences de plusieurs pays, mais je pense que l’objectif était d’aider les petits pays. Je lui ai donc pardonné, et je ne serai jamais, au grand jamais, ingrat. »
Frictions régionales et détails plus larges de la tournée
L’étape de Kingston s’inscrit dans un vaste itinéraire régional pour la délégation de la FIFA. Outre la Jamaïque, la tournée d’Infantino comprend des visites dans les îles Vierges britanniques, à Saint-Christophe-et-Niévès et à Antigua.
Ricketts a également évoqué les relations tendues entre Infantino et le président de la Concacaf, Victor Montagliani. Qualifiant les frictions entre les deux dirigeants de premier plan de regrettables, le patron de la JFF a souligné tout ce que les deux administrateurs ont accompli pour le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.
« Je suis un partisan d’Infantino. Je suis aussi un partisan de Montagliani, mais je vais me lever, lever la main en soutien à Infantino, et simplement espérer que lorsqu’il y aura des élections, il soit reconduit comme président de la FIFA », a expliqué Ricketts.
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Soutien électoral avant un vote crucial au Maroc
Après son bref séjour à Kingston pour observer la rencontre contre le Guatemala, Infantino et sa délégation doivent quitter la Jamaïque samedi matin. Cette visite lui assure un soutien crucial dans les Caraïbes alors que le président de la FIFA prépare sa campagne de réélection.
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