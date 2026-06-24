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Gianni Infantino affirme que la FIFA ne tire aucun profit des pauses d’hydratation, tout en défendant cette règle controversée de la Coupe du monde
Le président de la FIFA nie toute motivation financière
Infantino a fermement démenti les accusations selon lesquelles les nouvelles pauses d’hydratation obligatoires, prévues aux 22e et 67e minutes des matchs, viseraient à générer des recettes publicitaires. Selon certaines informations, des créneaux publicitaires télévisés auraient été vendus 750 000 dollars lors des rencontres disputées aux États-Unis, ce qui a conduit certains supporters à penser que ces interruptions étaient dictées par des considérations commerciales.
Dans une interview accordée au Guardian, il a martelé que la FIFA ne tirait aucun profit de ces pauses : « Cela ne génère aucun revenu supplémentaire pour la FIFA, car tous les accords commerciaux ont été signés bien à l’avance. Il ne s’agit donc pas d’une question financière pour nous. Pour nous, c’est purement une question sportive. »
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Faire face à des conditions de tournoi extrêmes
Ces pauses obligatoires ont frustré joueurs et entraîneurs, qui estiment qu’elles perturbent le rythme et la dynamique des rencontres. Malgré cela, Infantino affirme que la principale raison de ces interruptions est le bien-être des joueurs durant un tournoi physiquement exigeant. Le calendrier impose en effet aux équipes de disputer jusqu’à huit matchs en 39 jours, ce qui fait de la fatigue une préoccupation majeure.
Abordant ces défis, Infantino a ajouté : « La raison principale est la chaleur, mais nous devons également comprendre que dans une compétition comme la Coupe du monde, qui se déroule sur 39 jours, et où les équipes peuvent disputer jusqu’à huit matchs au cours de cette période, il est extrêmement important de disposer d’un moment de repos. »
Garantir l'équité sportive dans l’ensemble des rencontres
Au-delà de la sécurité des joueurs, Infantino a souligné que l’application universelle de ces pauses garantissait l’équité sportive tout au long de la compétition. Il a expliqué qu’autoriser les entraîneurs à opérer des ajustements tactiques uniquement lors des rencontres disputées dans des conditions de chaleur extrême créerait un déséquilibre.
Pour souligner ce point, Infantino a déclaré : « Ce qui compte encore plus pour nous, c’est de veiller à ce que toutes les équipes, lors de chaque match, jouent dans les mêmes conditions. Il est très difficile d’accepter qu’un entraîneur puisse avoir la possibilité d’influencer un match en procédant à des ajustements simplement parce qu’il fait plus chaud, alors que lors d’un autre match, où la température est légèrement plus basse, ce même entraîneur n’a pas cette possibilité. »
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Les pauses hydratation seront-elles maintenues après la Coupe du monde ?
Si la FIFA s'est fermement engagée à maintenir ces pauses automatiques jusqu'à la fin de ce tournoi, les compétitions futures pourraient adopter une approche différente. L'UEFA a déjà confirmé qu'elle lierait les pauses d'hydratation aux relevés de température réels pour l'Euro 2028, plutôt que de les rendre obligatoires. Il reste à voir si la FIFA finira par adopter une réglementation tout aussi souple à l'avenir.