Gianni Infantino affirme que la FIFA ne tire aucun profit des pauses d’hydratation, tout en défendant cette règle controversée de la Coupe du monde

Infantino a fermement démenti les accusations selon lesquelles les nouvelles pauses d’hydratation obligatoires, prévues aux 22e et 67e minutes des matchs, viseraient à générer des recettes publicitaires. Selon certaines informations, des créneaux publicitaires télévisés auraient été vendus 750 000 dollars lors des rencontres disputées aux États-Unis, ce qui a conduit certains supporters à penser que ces interruptions étaient dictées par des considérations commerciales.

Dans une interview accordée au Guardian, il a martelé que la FIFA ne tirait aucun profit de ces pauses : « Cela ne génère aucun revenu supplémentaire pour la FIFA, car tous les accords commerciaux ont été signés bien à l’avance. Il ne s’agit donc pas d’une question financière pour nous. Pour nous, c’est purement une question sportive. »