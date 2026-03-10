Gianluigi Donnarumma se réjouit d'avoir « moins de travail » en tant que gardien de but de Manchester City, échappant ainsi à la confrontation avec le « formidable » Kylian Mbappé lors du match contre le Real Madrid

Donnarumma a admis que c'était un avantage considérable de ne pas avoir à affronter Mbappé, dont les blessures persistantes l'ont contraint à rester sur la touche pour le match de milieu de semaine. Lors de la conférence de presse d'avant-match précédant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le gardien italien, vainqueur de la compétition la saison dernière, a souligné la grave menace que représente son ancien coéquipier.

« J'ai eu la chance de jouer avec lui et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, il a un talent incroyable. En tant que gardien de but, ne pas avoir à affronter ce genre de joueurs peut être un avantage ! J'aurais moins de travail, mais les joueurs qui le remplaceront sont des champions. Nous devrons leur accorder la même attention. Kylian est un très bon ami et j'espère qu'il sera prêt pour le match retour, car il le mérite », a déclaré Donnarumma.