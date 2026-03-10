Getty Images Sport
Gianluigi Donnarumma se réjouit d'avoir « moins de travail » en tant que gardien de but de Manchester City, échappant ainsi à la confrontation avec le « formidable » Kylian Mbappé lors du match contre le Real Madrid
Le soulagement de Donnarumma face à l'absence de Mbappé
Donnarumma a admis que c'était un avantage considérable de ne pas avoir à affronter Mbappé, dont les blessures persistantes l'ont contraint à rester sur la touche pour le match de milieu de semaine. Lors de la conférence de presse d'avant-match précédant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le gardien italien, vainqueur de la compétition la saison dernière, a souligné la grave menace que représente son ancien coéquipier.
« J'ai eu la chance de jouer avec lui et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, il a un talent incroyable. En tant que gardien de but, ne pas avoir à affronter ce genre de joueurs peut être un avantage ! J'aurais moins de travail, mais les joueurs qui le remplaceront sont des champions. Nous devrons leur accorder la même attention. Kylian est un très bon ami et j'espère qu'il sera prêt pour le match retour, car il le mérite », a déclaré Donnarumma.
S'installer à l'Etihad et gérer ses émotions
Depuis son transfert cet été, Donnarumma s'est rapidement adapté à l'Etihad Stadium, remerciant les leaders établis du club pour leur accueil chaleureux. Il explique : « Je dois remercier Bernardo, Ruben, Rodri... Tous les leaders de cette équipe m'ont très bien accueilli, à bras ouverts. Ils m'ont permis de me sentir intégré à l'équipe et chez moi, ce qui est primordial pour un nouveau joueur. Ce n'est pas facile de changer de ville et d'équipe. »
Concernant l'environnement notoirement hostile qui les attend au Santiago Bernabeu, le gardien de but a souligné la nécessité cruciale de contrôler ses émotions. « Nous savons parfaitement quelle atmosphère nous attend demain et il est très important de gérer la situation », a-t-il déclaré. « Nous devons être capables de gérer nos émotions et nous allons affronter une jeune équipe du Real Madrid qui aura soif de résultat pour le match retour. »
La crise des blessures s'aggrave au Real Madrid
L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a confirmé que Jude Bellingham et Mbappé manqueront le match aller. Bien que la superstar française ait repris l'entraînement individuel, sa blessure au genou reste très préoccupante. S'adressant aux médias, Arbeloa a donné des nouvelles prudentes : « Eh bien, il va mieux. Évidemment, nous devons prendre les choses au jour le jour et voir comment il évolue. Mais cette semaine a été positive. Il est de retour et nous donne de bonnes impressions, et nous avons hâte de le revoir bientôt. »
Le grand club espagnol devra également se passer de son arrière gauche Alvaro Carreras, qui a récemment subi un coup violent au mollet. Avec seulement 17 joueurs de l'équipe première actuellement disponibles, l'entraîneur compte beaucoup sur Vinicius Junior pour mener l'attaque. « Il est important quand il est sur le terrain ; nous avons beaucoup de blessés », a noté Arbeloa. « Il devient de plus en plus important ; il est notre pilier offensif, et nous avons besoin de lui si nous voulons éliminer City. »
La vision tactique de Guardiola et Arbeloa
Le manager de City, Pep Guardiola, a fermement rejeté toute suggestion de changement tactique, insistant sur le fait que les deux clubs se connaissent beaucoup trop bien pour se lancer dans une roulette russe imprévisible. « Non, honnêtement, pas de surprises », a insisté Guardiola lors de sa conférence de presse. « Je pense que nous nous connaissons, il nous connaît. Bien sûr, nous devons faire quelques ajustements en fonction de leur qualité, mais pas de surprises. »
Le manager catalan estime que son équipe actuelle est parfaitement préparée, ajoutant : « Nous arrivons en meilleure forme grâce à notre effectif. La saison dernière, nous étions très fatigués et nous avions très peu de joueurs disponibles. »
