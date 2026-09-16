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Gianluigi Donnarumma exhorte les supporters à « réécrire l’histoire » après que l’Italie a été confrontée à la dure réalité d’une absence à une troisième Coupe du monde consécutive
Le gardien de l’Italie appelle les supporters à l’unité
Donnarumma a mobilisé les supporters italiens, les appelant à aider l’Italie à entrer dans une nouvelle ère sous Roberto Mancini après un été « déchirant » qui a laissé la sélection regarder la Coupe du monde 2026 depuis chez elle. Le gardien de Manchester City est revenu sur l’immense déception de ne pas avoir réussi à se qualifier pour le tournoi en Amérique du Nord, ce qui marque une troisième absence consécutive pour les quadruples champions du monde.
« Nous aurons besoin de beaucoup de positivité », a déclaré Donnarumma à Sky Sport Italia, comme cité par Football Italia. « Je sais déjà quel genre d’atmosphère nous attend, parce que l’été n’a pas été facile. Cela a été extrêmement dur. Maintenant, nous devons tourner la page, nous devons être optimistes, recommencer à être positifs et construire une équipe solide. C’est quelque chose que nous seuls pouvons faire. Je veux remercier tous les Italiens qui nous soutiendront lors de ces premiers matches de Ligue des nations, parce que nous avons besoin d’eux. Nous avons besoin de leur énergie et de l’élan qu’ils nous donnent. Ensemble, nous devons réécrire notre histoire, c’est tellement important. »
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Le crève-cœur d’un été passé sur la touche
Pour une nation du stature de l’Italie, ne pas avoir atteint la scène mondiale en 2026 a été un coup catastrophique qui a conduit aux départs de Gennaro Gattuso et de plusieurs hauts responsables. Donnarumma a reconnu que le poids émotionnel de l’été avait été immense pour chaque joueur concerné. Le portier n’a pas caché la vulnérabilité ressentie par le groupe pendant les mois du tournoi.
« Je sais que l’été a été difficile, pour moi comme pour tout le monde. Regarder la Coupe du monde sans y être a été déchirant pour tous les gars. Mais nous devons nous relever, nous n’avons pas d’autre option », a-t-il déclaré.
Croire aux retrouvailles avec Mancini
Le retour de Mancini, l’homme qui a guidé l’Italie vers le sacre à l’Euro 2020, a apporté une lueur d’espoir à des supporters de plus en plus désabusés. Donnarumma est convaincu que ces retrouvailles avec le technicien chevronné sont exactement ce dont le vestiaire a besoin pour retrouver sa concentration et son tranchant compétitif. Le gardien a désigné l’Euro 2028 à venir, qui sera organisé au Royaume-Uni et en Irlande, comme l’objectif ultime de rédemption.
« Mancini est de retour et je suis sûr qu’il nous aidera à retrouver l’envie dont nous avons besoin pour franchir ces matches et les qualifications à venir », a déclaré Donnarumma. « Je suis certain que nous allons recommencer à bien jouer, nous qualifier pour l’Euro puis pour la Coupe du monde. Avec Mister Mancini, l’Italie reviendra là où est sa place. »
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À la poursuite de l’esprit de Wembley pour l’Euro 2028
Alors que l’Euro 2028 doit être organisé à travers le Royaume-Uni et l’Irlande, la perspective d’un retour à Wembley, théâtre du plus grand succès moderne de l’Italie, est une source de motivation majeure pour Donnarumma. Le gardien avait notamment arrêté les tirs au but décisifs lors de la finale 2021 contre l’Angleterre, et il espère toujours que Mancini pourra faire renaître cette même magie.
Interrogé sur la possibilité d’une autre finale dans l’emblématique enceinte londonienne, Donnarumma a répondu avec émotion et conviction : « Je touche du bois ! Mais oui, Wembley me rappelle l’un des plus beaux moments de ma vie, peut-être même le plus beau avec la naissance de mon fils. C’était tellement spécial pour moi. L’image dont je me souviendrai toujours, c’est l’accolade entre Mister Mancini et Gianluca Vialli après la finale. C’était extraordinaire, magnifique à voir. »
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