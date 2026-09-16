Donnarumma a mobilisé les supporters italiens, les appelant à aider l’Italie à entrer dans une nouvelle ère sous Roberto Mancini après un été « déchirant » qui a laissé la sélection regarder la Coupe du monde 2026 depuis chez elle. Le gardien de Manchester City est revenu sur l’immense déception de ne pas avoir réussi à se qualifier pour le tournoi en Amérique du Nord, ce qui marque une troisième absence consécutive pour les quadruples champions du monde.

« Nous aurons besoin de beaucoup de positivité », a déclaré Donnarumma à Sky Sport Italia, comme cité par Football Italia. « Je sais déjà quel genre d’atmosphère nous attend, parce que l’été n’a pas été facile. Cela a été extrêmement dur. Maintenant, nous devons tourner la page, nous devons être optimistes, recommencer à être positifs et construire une équipe solide. C’est quelque chose que nous seuls pouvons faire. Je veux remercier tous les Italiens qui nous soutiendront lors de ces premiers matches de Ligue des nations, parce que nous avons besoin d’eux. Nous avons besoin de leur énergie et de l’élan qu’ils nous donnent. Ensemble, nous devons réécrire notre histoire, c’est tellement important. »