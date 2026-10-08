Revenant sur ce que cela représentait de partager le même groupe que le joueur qu’il a grandi en regardant, Prestianni a déclaré, comme cité par ESPN Argentina : « J’en ai profité au maximum, comme n’importe quel fan. J’ai tellement plus apprécié de le regarder à la télé, mais ce court moment que j’ai pu partager avec lui, j’en ai profité au maximum.

« Je ne l’ai réalisé qu’après, quand je suis rentré chez moi. J’étais aux adieux du plus grand de tous les temps. Mon idole, j’ai grandi en le regardant avec l’équipe nationale, à Barcelone. C’était un honneur et un privilège de faire partie des adieux du numéro 10. »

L’attaquant de Benfica a également révélé ce qu’il lui a dit lorsque les deux se sont enlacés près du banc : « Je ne voulais pas le déranger, c’était son moment. Quand je l’ai enlacé, je lui ai dit “merci pour tout” et que je l’aimais beaucoup. »