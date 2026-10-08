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Gianluca Prestianni révèle ce qu’il a dit à Lionel Messi lors du match d’adieu émouvant de l’Argentine au Monumental
Le prodige de Benfica revit l’hommage du Monumental
L’ailier de Benfica Prestianni est revenu sur le moment où il a pu remercier son capitaine en personne au bord du terrain. Même s’il est resté sur le banc durant toute la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin, le joueur de 20 ans a tout de même vécu l’émotion de la soirée au Monumental. Il a admis que la réalité de l’événement ne l’a vraiment frappé qu’une fois le match terminé et de retour chez lui.
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Un jeune raconte un échange touchant au bord du terrain
Revenant sur ce que cela représentait de partager le même groupe que le joueur qu’il a grandi en regardant, Prestianni a déclaré, comme cité par ESPN Argentina : « J’en ai profité au maximum, comme n’importe quel fan. J’ai tellement plus apprécié de le regarder à la télé, mais ce court moment que j’ai pu partager avec lui, j’en ai profité au maximum.
« Je ne l’ai réalisé qu’après, quand je suis rentré chez moi. J’étais aux adieux du plus grand de tous les temps. Mon idole, j’ai grandi en le regardant avec l’équipe nationale, à Barcelone. C’était un honneur et un privilège de faire partie des adieux du numéro 10. »
L’attaquant de Benfica a également révélé ce qu’il lui a dit lorsque les deux se sont enlacés près du banc : « Je ne voulais pas le déranger, c’était son moment. Quand je l’ai enlacé, je lui ai dit “merci pour tout” et que je l’aimais beaucoup. »
Le départ de piliers laisse une empreinte durable
Le match a également servi de dernier tour de piste pour Nicolas Otamendi, qui a mis fin à une carrière internationale de 17 ans en inscrivant le but de l’ouverture du score. Revenant sur une conversation avec le défenseur avant le coup d’envoi, Prestianni a déclaré : « Je lui ai parlé avant le match ; je lui ai dit que j’espérais qu’il marquerait un but. Heureusement, il a pu terminer de la meilleure des manières en marquant. »
Interrogé sur les attentes autour de la prochaine génération et sur celui qui devrait récupérer le numéro 10 vacant, il a ajouté : « Ni mes coéquipiers ni moi ne ressentons la pression, mais nous en profitons pleinement. C’est une merveilleuse responsabilité de porter le plus beau maillot du monde.
« Ce n’est pas à moi de dire qui l’aura ; vous le verrez plus tard en équipe nationale. Je crois que, quelle que soit la personne qu’ils choisiront, tout le monde le soutiendra. »
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L’Argentine traverse une transition tactique majeure
La perte de deux leaders du vestiaire présents de longue date fait entrer l’équipe de Lionel Scaloni dans un nouveau chapitre avant sa prochaine série de matches internationaux. Le sélectionneur de l’Argentine doit désormais confier davantage de responsabilités à de jeunes talents comme Nico Paz et Agustin Giay, alors qu’il pose les bases d’une nouvelle équipe. Le véritable défi commence ici, car le groupe doit prouver qu’il peut rester constant sans les figures expérimentées sur lesquelles il s’est appuyé si longtemps.
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