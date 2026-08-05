La FIGC a officiellement annoncé la nomination de Zola au poste de nouveau coordinateur des jeunes pour l’équipe nationale. L’ancienne icône de Chelsea et de Parme s’apprête à devenir la dernière pièce du puzzle dans le cadre d’une importante refonte administrative et technique, conçue pour revitaliser le football italien à partir de la base. Cette décision permet à Zola de retrouver certaines des figures les plus respectées du football italien, créant un groupe dirigeant redoutable au cœur du nouveau projet sportif de la FIGC.

Le président de la FIGC, Giovanni Malago, a confirmé cette nomination cette semaine, marquant l’aboutissement d’une vision qu’il avait d’abord exposée lors de la récente présentation de Roberto Mancini comme sélectionneur et de Claudio Ranieri comme directeur technique. L’intégration de Zola est considérée comme une décision stratégique visant à combler l’écart entre les équipes de jeunes et l’équipe première, afin d’assurer une philosophie unifiée à tous les niveaux de l’organisation de l’Italie.