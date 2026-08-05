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Gianfranco Zola fait son retour dans l’organigramme de l’Italie dans le cadre d’une refonte complète de la direction des Azzurri
Un retour légendaire à Coverciano
La FIGC a officiellement annoncé la nomination de Zola au poste de nouveau coordinateur des jeunes pour l’équipe nationale. L’ancienne icône de Chelsea et de Parme s’apprête à devenir la dernière pièce du puzzle dans le cadre d’une importante refonte administrative et technique, conçue pour revitaliser le football italien à partir de la base. Cette décision permet à Zola de retrouver certaines des figures les plus respectées du football italien, créant un groupe dirigeant redoutable au cœur du nouveau projet sportif de la FIGC.
Le président de la FIGC, Giovanni Malago, a confirmé cette nomination cette semaine, marquant l’aboutissement d’une vision qu’il avait d’abord exposée lors de la récente présentation de Roberto Mancini comme sélectionneur et de Claudio Ranieri comme directeur technique. L’intégration de Zola est considérée comme une décision stratégique visant à combler l’écart entre les équipes de jeunes et l’équipe première, afin d’assurer une philosophie unifiée à tous les niveaux de l’organisation de l’Italie.
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Malago confirme la vision
S'exprimant auprès de l'agence de presse ANSA, Malago a exprimé son immense satisfaction d'avoir obtenu les services de Zola pour le projet national. Le patron de la FIGC a souligné que cette décision était le fruit d'un effort collaboratif impliquant la direction de la fédération et les ligues nationales. « Ranieri et moi voulions fortement Zola, en accordant ce choix avec le président de la Lega Pro, Matteo Marani, donc il continuera aussi à être le vice-président de la Lega Pro », a déclaré Malago.
Le président a ensuite mis en avant les qualités spécifiques que Zola apporte, notant que sa réputation de gentleman du football est tout aussi importante que son sens tactique. « Le charisme de Zola, sa préparation et les efforts pour aider les jeunes joueurs, qui ont été évidents au cours de ces années avec la Lega Pro, représentent les meilleures bases sur lesquelles construire notre avenir », a ajouté Malago.
L’accent mis par Ranieri sur l’accessibilité
Ranieri a déjà exposé les objectifs plus larges de cette nouvelle ère, en se concentrant particulièrement sur les barrières socio-économiques auxquelles les jeunes footballeurs sont actuellement confrontés en Italie. Lors de sa conférence de presse de présentation, Ranieri avait déjà indiqué qu’il voulait se pencher sur les raisons pour lesquelles les centres de formation sont devenus si coûteux pour les familles, limitant les opportunités pour des joueurs qui, par le passé, auraient pu aller plus loin dans leur carrière. La synergie entre la supervision technique de Ranieri et la coordination des jeunes assurée par Zola devrait permettre de créer un réseau de recrutement et de développement plus efficace à travers toute la péninsule italienne, redynamisant un système en difficulté ces dernières années.
« Je le remercie, parce qu’il a accepté avec enthousiasme, disponibilité et sens des responsabilités. Avec Ranieri, Mancini et Zola, nous voulons construire une nouvelle vision pour le football italien », a déclaré Malago.
- AFP
Des bancs anglais à un retour à la maison
Le parcours de Zola vers ce rôle de dirigeant a été enrichi par une vaste expérience internationale d'entraîneur. Après avoir pris sa retraite de joueur, Zola a entamé une carrière d'entraîneur, dirigeant des équipes comme West Ham United, Watford et Birmingham City en Angleterre, ainsi que lors de passages à Cagliari et à Al-Arabi. Son dernier rôle important sur un banc remonte à la saison 2018-2019, lorsqu'il a été l'adjoint de Maurizio Sarri à Chelsea.
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