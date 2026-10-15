Gasperini était sous le choc après avoir vu la Roma perdre son avantage face à Madrid, mais c’est surtout l’analyse d’après-match de Mourinho qui l’a fait réagir. Après un spectaculaire renversement de situation en fin de match, au cours duquel le géant espagnol s’est imposé grâce à une série de coups de pied arrêtés, le technicien portugais a estimé que l’équipe italienne avait craqué mentalement et physiquement sous la pression. « À 3-1, ils pensaient que le match était plié, mais en réalité, les joueurs de la Roma étaient à bout », a déclaré Mourinho à Amazon Prime.

Cette remarque n’a pas plu à Gasperini, qui a vu son équipe dominer pendant de longues périodes avant d’encaisser trois buts sur corner lors d’une fin de match cauchemardesque pour les supporters locaux. Interrogé sur le fait que ses joueurs auraient été « à bout », Gasperini a livré une tout autre lecture de la rencontre. « Je ne pense pas. Il me semble que, si une équipe n’en pouvait plus, c’était la leur. Nous aurions pu marquer quelques buts de plus. Ils ont été surclassés dans tous les domaines. Ils ont marqué ces buts et, à juste titre, ils comptent. Ils ont bien su exploiter leur puissance physique. Pour le reste, ils n’ont certainement pas été à la hauteur », a répondu l’entraîneur de la Roma.