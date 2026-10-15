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Gian Piero Gasperini, furieux, réplique à Jose Mourinho après le hold-up du Real Madrid face à la Roma en fin de match en Ligue des champions
Gasperini riposte aux affirmations de Mourinho
Gasperini était sous le choc après avoir vu la Roma perdre son avantage face à Madrid, mais c’est surtout l’analyse d’après-match de Mourinho qui l’a fait réagir. Après un spectaculaire renversement de situation en fin de match, au cours duquel le géant espagnol s’est imposé grâce à une série de coups de pied arrêtés, le technicien portugais a estimé que l’équipe italienne avait craqué mentalement et physiquement sous la pression. « À 3-1, ils pensaient que le match était plié, mais en réalité, les joueurs de la Roma étaient à bout », a déclaré Mourinho à Amazon Prime.
Cette remarque n’a pas plu à Gasperini, qui a vu son équipe dominer pendant de longues périodes avant d’encaisser trois buts sur corner lors d’une fin de match cauchemardesque pour les supporters locaux. Interrogé sur le fait que ses joueurs auraient été « à bout », Gasperini a livré une tout autre lecture de la rencontre. « Je ne pense pas. Il me semble que, si une équipe n’en pouvait plus, c’était la leur. Nous aurions pu marquer quelques buts de plus. Ils ont été surclassés dans tous les domaines. Ils ont marqué ces buts et, à juste titre, ils comptent. Ils ont bien su exploiter leur puissance physique. Pour le reste, ils n’ont certainement pas été à la hauteur », a répondu l’entraîneur de la Roma.
- AFP
Frustration face à la vulnérabilité sur coups de pied arrêtés
La défaite a été particulièrement amère pour Gasperini en raison de la manière dont son équipe a encaissé les buts. Après avoir maîtrisé le rythme pendant 80 minutes, la Roma a semblé se figer lors des transitions défensives, permettant au Real Madrid d’exploiter à plusieurs reprises son avantage de taille. L’entraîneur de la Roma a dit ne pas comprendre comment sa défense, solide pendant la majeure partie de la soirée, avait soudainement montré autant de failles.
« Nous nous sommes figés dans la dernière ligne droite, paralysés. Pourtant, même en première période, ils avaient tiré des corners et nous n’avions pas montré cette fragilité », a déclaré Gasperini à Sky Sport Italia. « Ils ont marqué beaucoup trop facilement. Dans un match comme celui-ci, ces situations n’auraient pas dû se produire. Il est difficile de se relever après une telle défaite. Nous devons repartir de ce que nous avons montré jusqu’aux buts encaissés, nous devons réagir, sinon tout le bien que nous avons fait sera réduit à néant. »
Répondre aux inquiétudes liées aux blessures et corriger les erreurs d’inattention
La défaite a été aggravée par les pépins physiques de deux joueurs clés, Manu Kone et Paulo Dybala, tous deux contraints de quitter le terrain pendant la rencontre. Gasperini a précisé la nature de leurs problèmes : « Pour Kone, c’est un problème musculaire, tandis que Dybala a senti son mollet se raidir un peu. Le problème de Kone semble un peu plus sérieux. Dans ces matches de haute intensité, les petites blessures sont inévitables, mais nous réagirons avec force à ce revers. »
Revenant sur l’état d’esprit de son équipe pendant les dix dernières minutes, Gasperini a estimé qu’un manque de sang-froid avait été en cause. « Peut-être avons-nous manqué de personnalité et n’avons-nous pas compris que ce moment était crucial. Cela fait partie du football, même si c’est inhabituel. Nous devons trouver la force de repartir de ces 80 bonnes minutes et de réagir », a-t-il expliqué.
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En se concentrant sur les vulnérabilités physiques
L’entraîneur de la Roma a reconnu que son équipe avait eu du mal à faire face lorsque le Real Madrid a commencé à faire peser sa puissance physique dans la surface. Il a admis qu’il s’agissait d’une faiblesse récurrente : « Certaines équipes se contentent d’envoyer des joueurs devant. Nous sommes vulnérables dans ces situations. Cela se produit face à des équipes dotées d’une grande puissance physique, et c’est un point sur lequel nous devons progresser. »
Malgré cette fin amère, Gasperini a estimé que la prestation de la Roma montrait qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes. « Ce n’était pas une baisse de régime physique, car même à 3-1, nous avons continué à jouer et nous aurions pu mieux conclure certaines actions. Les buts sont venus de ces coups de pied arrêtés, et c’est à mettre à leur crédit. Nous repartons déçus, mais nous avons été meilleurs que le Real. C’était leur seule arme. Nous passons de l’euphorie à la déception, et il faut vite digérer cela. »
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