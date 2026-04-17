Gian Piero Gasperini en larmes : l’entraîneur de la Roma révèle la rupture de ses relations avec Claudio Ranieri avant de quitter précipitamment la conférence de presse

La tension a atteint son paroxysme cette semaine au centre d’entraînement de Trigoria, après les propos désobligeants de Ranieri, conseiller principal des propriétaires du club. Le technicien chevronné a affirmé que Gasperini n’était que le quatrième choix pour le poste d’entraîneur de la Roma l’été dernier et a insisté sur le fait que l’entraîneur actuel avait personnellement approuvé chaque transfert réalisé durant une saison difficile.

« Vendredi, lors d’une interview, les propos de Ranieri ont créé une certaine tension, mais pour moi, cela a été une surprise incroyable », a réagi Gasperini devant les médias. « Il n’y avait jamais eu le moindre changement de ton entre Ranieri et moi, que ce soit en conférence de presse ou en privé. Je ne m’y attendais pas. En tant d’années, je n’avais jamais été la cible de tels propos. Depuis, j’ai évité tout commentaire, avant tout pour ne pas blesser davantage le club, l’équipe ou les supporters de la Roma. »