Getty Images Sport
Traduit par
Gian Piero Gasperini en larmes : l’entraîneur de la Roma révèle la rupture de ses relations avec Claudio Ranieri avant de quitter précipitamment la conférence de presse
La bombe lâchée par Ranieri laisse Gasperini bouche bée
La tension a atteint son paroxysme cette semaine au centre d’entraînement de Trigoria, après les propos désobligeants de Ranieri, conseiller principal des propriétaires du club. Le technicien chevronné a affirmé que Gasperini n’était que le quatrième choix pour le poste d’entraîneur de la Roma l’été dernier et a insisté sur le fait que l’entraîneur actuel avait personnellement approuvé chaque transfert réalisé durant une saison difficile.
« Vendredi, lors d’une interview, les propos de Ranieri ont créé une certaine tension, mais pour moi, cela a été une surprise incroyable », a réagi Gasperini devant les médias. « Il n’y avait jamais eu le moindre changement de ton entre Ranieri et moi, que ce soit en conférence de presse ou en privé. Je ne m’y attendais pas. En tant d’années, je n’avais jamais été la cible de tels propos. Depuis, j’ai évité tout commentaire, avant tout pour ne pas blesser davantage le club, l’équipe ou les supporters de la Roma. »
- Getty Images Sport
Des dissensions médicales internes exacerbent les tensions
Outre le désaccord avec Ranieri, l’entraîneur de la Roma doit faire face à des divergences avec le staff médical du club au sujet de la condition physique des joueurs, ce qui génère de nouvelles tensions au sein de la hiérarchie. La gestion de la blessure de Wesley est notamment au cœur des discussions internes.
« Parfois oui, et c’est aussi un sujet de discussion en interne. Mais c’est normal », a admis Gasperini lorsqu’on l’a interrogé sur ces tensions. « Wesley estime actuellement qu’il peut jouer, mais le staff médical estime qu’il y a des risques. Cela entraîne également des problèmes et des discussions. Nous verrons ce qui se passera demain, mais si les médecins disent non, je ne peux que m’y conformer. Tout dépend de l’autorisation médicale. »
La course à la Ligue des champions éclipsée par un drame
Malgré le cirque médiatique qui règne en dehors du terrain, la Roma s’apprête à disputer un match décisif contre l’Atalanta, l’ancienne équipe de Gasperini, alors que la qualification pour la Ligue des champions est en jeu. Les Giallorossi occupent actuellement la sixième place, à seulement trois points de la Juventus, quatrième, mais risquent toujours de manquer la Ligue des champions pour la septième année consécutive. L’entraîneur a tenté de ramener la conversation sur le terrain, même s’il a eu du mal à cacher sa frustration face à la pression croissante et aux questions concernant son avenir à long terme dans la capitale.
« Vous n’arrêtez pas de me poser des questions sur d’autres sujets, mais je veux parler du match », a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur la sécurité de son poste. « J’ai dit que je ne voulais pas créer de problèmes, et cette question en crée. Le club et Ranieri ont été très clairs. J’ai toujours pensé qu’avec un peu de chance, nous pouvions atteindre la Ligue des champions, et j’ai toujours poussé dans cette direction malgré les absences importantes que nous avons connues ces derniers mois. »
- AFP
Un départ émouvant et la nostalgie de l'Atalanta
La conférence de presse s’est conclue sur une note émouvante lorsque Gasperini, interrogé sur l’esprit d’unité qui a marqué son passage légendaire à Bergame, a comparé cette harmonie passée à la discorde actuelle à la Roma. Cette évocation a visiblement bouleversé l’entraîneur de 68 ans, qui s’est momentanément cassé la voix en rendant hommage à son ancien président, Antonio Percassi.
« À Rome, il y a tout pour réussir. À Bergame, j’ai réussi parce que l’environnement était uni et le travail du club, extraordinaire », a-t-il déclaré, la voix déjà chargée d’émotion. « La petite ville offrait une atmosphère idéale. Nous avons construit ensemble, avec des jeunes et un noyau solide. Pensez aux transferts réalisés et à la façon dont l’argent a été réinvesti. La particularité de l’Atalanta, c’est qu’elle jouait en Europe tout en restant rentable. Ce n’était pas seulement grâce à moi, mais surtout grâce à un club très compétent, qui travaillait main dans la main avec l’entraîneur. Puis les choses ont un peu changé, en partie à cause du changement de propriétaire, et en partie à cause de la « figure paternelle » dont j’étais très proche [Antonio Percassi]... »
Visiblement submergé par l’émotion, Gasperini s’est alors levé et a quitté la salle, incapable de poursuivre.