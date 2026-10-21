Emanuele Giaccherini, ancien joueur de la Juventus, entre autres, et aujourd’hui commentateur, évoque la période de crise que traverse la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « Disons que c’est peut-être l’un des moments les plus difficiles et les plus bas de ces vingt dernières années. Si l’on excepte les parenthèses Motta et Tudor, il me semble que le total de points au classement après ces sept premiers matches est encore inférieur à celui des saisons précédentes. Disons que la défaite contre la Lazio a encore alourdi l’atmosphère, au-delà du classement, parce que c’était une défaite différente de toutes les autres. »
Giaccherini : « À la Juventus, il faut une bagarre à coups de poing dans le vestiaire. C’est l’un des moments les plus bas de ces vingt dernières années. »
Giaccherini poursuit : « Je le dis en tant qu’ancien footballeur : quand on en arrive à de tels points bas, selon moi, la bonne chose à faire pour l’équipe est de s’enfermer dans le vestiaire, sans l’entraîneur, et de discuter de tout, quitte à en venir à une bagarre entre deux joueurs, parce que l’un ne convient peut-être pas à l’autre. Mais après ça, tout le monde peut donner un peu plus. Voilà pourquoi, à mon avis, avant de limoger Spalletti, je crois que l’équipe doit aussi faire son examen de conscience et prendre acte de la situation. Chacun doit se responsabiliser un peu et assumer ses propres responsabilités. À ce moment-là, Spalletti n’aurait plus d’excuses non plus. Pour l’instant, il peut faire valoir que les torts ne sont pas seulement les siens, mais aussi ceux des joueurs. »
Et Conte ? « Si tu veux gagner, tu ne te trompes pas en prenant Conte. Mais le revers de la médaille, c’est qu’il faut répondre à ses demandes. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles