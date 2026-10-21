Giaccherini poursuit : « Je le dis en tant qu’ancien footballeur : quand on en arrive à de tels points bas, selon moi, la bonne chose à faire pour l’équipe est de s’enfermer dans le vestiaire, sans l’entraîneur, et de discuter de tout, quitte à en venir à une bagarre entre deux joueurs, parce que l’un ne convient peut-être pas à l’autre. Mais après ça, tout le monde peut donner un peu plus. Voilà pourquoi, à mon avis, avant de limoger Spalletti, je crois que l’équipe doit aussi faire son examen de conscience et prendre acte de la situation. Chacun doit se responsabiliser un peu et assumer ses propres responsabilités. À ce moment-là, Spalletti n’aurait plus d’excuses non plus. Pour l’instant, il peut faire valoir que les torts ne sont pas seulement les siens, mais aussi ceux des joueurs. »





Et Conte ? « Si tu veux gagner, tu ne te trompes pas en prenant Conte. Mais le revers de la médaille, c’est qu’il faut répondre à ses demandes. »



