Messi a disputé son dernier match avec l’Argentine mardi, lors d’une victoire amicale 3-0 contre le Bénin. Âgé de 39 ans, il a marqué cette occasion historique en inscrivant un penalty avant de prendre sa retraite internationale.

Cependant, la soirée s’est terminée dans la frustration pour l’adversaire. Le sélectionneur du Bénin, Rohr, affirme que la sélection sud-américaine a complètement ignoré son équipe après le coup de sifflet final. Selon l’entraîneur, ses joueurs ont été empêchés d’échanger avec les joueurs argentins. Ils ont ainsi été privés de la tradition d’après-match consistant à échanger les maillots et à saluer leurs adversaires.