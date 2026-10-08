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Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, fulmine alors que Lionel Messi et les stars de l’Argentine refusent d’échanger leurs maillots ou de prendre des photos après les adieux de la légende
Un match d’adieu frustrant
Messi a disputé son dernier match avec l’Argentine mardi, lors d’une victoire amicale 3-0 contre le Bénin. Âgé de 39 ans, il a marqué cette occasion historique en inscrivant un penalty avant de prendre sa retraite internationale.
Cependant, la soirée s’est terminée dans la frustration pour l’adversaire. Le sélectionneur du Bénin, Rohr, affirme que la sélection sud-américaine a complètement ignoré son équipe après le coup de sifflet final. Selon l’entraîneur, ses joueurs ont été empêchés d’échanger avec les joueurs argentins. Ils ont ainsi été privés de la tradition d’après-match consistant à échanger les maillots et à saluer leurs adversaires.
- AFP
La sécurité bloque les photos de Messi
Les joueurs du Bénin auraient tout fait pour garder un souvenir de leur match face au huituple vainqueur du Ballon d'Or. Rohr a expliqué que son équipe est finalement repartie les mains vides après le rejet ferme de ses tentatives.
« Mes joueurs ont tout essayé, mais rien n'a marché », a déclaré Rohr à RMC Sport. « Les Argentins n'ont rien donné à nos joueurs, même pas une photo avec Messi. Nous voulions échanger des maillots, mais nous n'en avons obtenu aucun. Ils ne nous ont même pas permis d'entrer dans leur couloir des joueurs. La sécurité refoulait tout le monde. Des joueurs arrivaient avec leurs maillots dans l'espoir de les échanger avec ceux des joueurs argentins. »
Scaloni offre un petit lot de consolation
Rohr a toutefois reconnu que partager le terrain avec Messi avait été une expérience extraordinaire pour ses joueurs. Malgré cela, l'entraîneur chevronné estimait que son équipe méritait un peu plus de considération ce soir-là. Le sélectionneur du Bénin a finalement réussi à obtenir un petit souvenir pour lui-même. Il a attendu plus de 30 minutes après le coup de sifflet final pour approcher le camp adverse.
Rohr a révélé que le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, avait finalement signé un vieux maillot de Messi porté en match qu'il avait apporté avec lui. Cela s'est avéré être la seule interaction réussie entre les deux camps après le match amical.
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La fin d’une époque incroyable
Ce match met officiellement un terme à l'une des plus grandes carrières internationales de l'histoire du football. Messi quitte la sélection argentine en tant que joueur le plus titré et le plus emblématique de son histoire. L'attaquant a remporté deux Copa America et disputé trois finales de Coupe du monde avec l'équipe nationale. Il est finalement devenu champion du monde en 2022 après avoir mené son pays au sacre au Qatar.
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