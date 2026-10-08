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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, fulmine alors que Lionel Messi et les stars de l’Argentine refusent d’échanger leurs maillots ou de prendre des photos après les adieux de la légende

L. Messi
Argentine
G. Rohr
Argentine vs Bénin
Bénin
Matchs Amicaux

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a révélé que ses joueurs n'ont pas eu la possibilité d'échanger leurs maillots ni de prendre des photos avec Lionel Messi après sa dernière apparition internationale. Le joueur de 39 ans a mis un terme à sa carrière avec l'Argentine mardi en inscrivant un but lors d'une victoire tranquille en match amical contre la nation africaine.

  • Un match d’adieu frustrant

    Messi a disputé son dernier match avec l’Argentine mardi, lors d’une victoire amicale 3-0 contre le Bénin. Âgé de 39 ans, il a marqué cette occasion historique en inscrivant un penalty avant de prendre sa retraite internationale.

    Cependant, la soirée s’est terminée dans la frustration pour l’adversaire. Le sélectionneur du Bénin, Rohr, affirme que la sélection sud-américaine a complètement ignoré son équipe après le coup de sifflet final. Selon l’entraîneur, ses joueurs ont été empêchés d’échanger avec les joueurs argentins. Ils ont ainsi été privés de la tradition d’après-match consistant à échanger les maillots et à saluer leurs adversaires.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    La sécurité bloque les photos de Messi

    Les joueurs du Bénin auraient tout fait pour garder un souvenir de leur match face au huituple vainqueur du Ballon d'Or. Rohr a expliqué que son équipe est finalement repartie les mains vides après le rejet ferme de ses tentatives.

    « Mes joueurs ont tout essayé, mais rien n'a marché », a déclaré Rohr à RMC Sport. « Les Argentins n'ont rien donné à nos joueurs, même pas une photo avec Messi. Nous voulions échanger des maillots, mais nous n'en avons obtenu aucun. Ils ne nous ont même pas permis d'entrer dans leur couloir des joueurs. La sécurité refoulait tout le monde. Des joueurs arrivaient avec leurs maillots dans l'espoir de les échanger avec ceux des joueurs argentins. »

  • Scaloni offre un petit lot de consolation

    Rohr a toutefois reconnu que partager le terrain avec Messi avait été une expérience extraordinaire pour ses joueurs. Malgré cela, l'entraîneur chevronné estimait que son équipe méritait un peu plus de considération ce soir-là. Le sélectionneur du Bénin a finalement réussi à obtenir un petit souvenir pour lui-même. Il a attendu plus de 30 minutes après le coup de sifflet final pour approcher le camp adverse.

    Rohr a révélé que le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, avait finalement signé un vieux maillot de Messi porté en match qu'il avait apporté avec lui. Cela s'est avéré être la seule interaction réussie entre les deux camps après le match amical.

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  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    La fin d’une époque incroyable

    Ce match met officiellement un terme à l'une des plus grandes carrières internationales de l'histoire du football. Messi quitte la sélection argentine en tant que joueur le plus titré et le plus emblématique de son histoire. L'attaquant a remporté deux Copa America et disputé trois finales de Coupe du monde avec l'équipe nationale. Il est finalement devenu champion du monde en 2022 après avoir mené son pays au sacre au Qatar.