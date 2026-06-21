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« Gérer les egos » : Gareth Bale résume ainsi la mission de José Mourinho au Real Madrid, alors que « The Special One » prend les rênes d’un effectif de « Galacticos » comprenant Kylian Mbappé, Vinicius Jr. et Jude Bellingham
Le défi des Galacticos
Après une période de tensions internes au sein du club, l’attention se porte désormais sur la capacité de Mourinho, de retour aux commandes, à trouver le bon équilibre au sein d’un effectif regorgeant de talents individuels exceptionnels.
Interrogé par The Athletic sur les exigences du poste, Bale a souligné l’importance du leadership des cadres dans un contexte à haute pression : « Dans un grand club comme Madrid, on n’a pas vraiment besoin d’entraîner. Il faut gérer les egos. C’est pour cela qu’il a connu tant de succès dans les plus grands clubs. »
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La guerre psychologique de Mourinho
Mourinho, qui avait déjà entraîné Bale lors du deuxième passage du Gallois à Tottenham, est réputé pour un style plus conflictuel que celui de son prédécesseur à Madrid, Álvaro Arbeloa. Cependant, Bale affirme que les méthodes de l’entraîneur portugais visent toujours à tirer le meilleur de ses joueurs, quelle que soit leur image publique.
Bale a expliqué la méthode du « Special One » : « Il possède une grande expérience et ne fait que vous pousser pour tirer le meilleur de vous-même. Il cherche à comprendre chaque joueur pour trouver ce qui le fait réagir. Parfois, il lance une petite pique dans les médias ; parfois, il se contente de poser la main sur l’épaule. Il connaît Madrid, il comprend la dynamique du club et sait comment faire tourner la machine. Il élaborera un plan pour que ça marche. »
L'évolution du « jeu d'échecs »
Gareth Bale s’inquiète de la rigidité croissante du football moderne. Selon lui, la liberté individuelle qui a favorisé son épanouissement chez les Spurs et à Madrid disparaît chez la jeune génération, remplacée par des systèmes tactiques stricts qui transforment le jeu en une corvée plutôt qu’en un spectacle.
« Surtout ces cinq dernières années, le rôle de l’entraîneur est devenu un peu plus dominant et l’approche est davantage axée sur la tactique », observe Bale. « Le football n’est plus vraiment un jeu qui se joue d’un bout à l’autre du terrain. Ça ressemble plus à une partie d’échecs qu’à un match de basket, ce qui n’est pas aussi passionnant… on voit moins de dribbles et les joueurs n’en font plus autant. C’est peut-être parce que les entraîneurs leur interdisent de le faire, mais il reste heureusement quelques joueurs capables de vous faire bondir de votre siège, comme Mbappé, Lamine Yamal ou Vinicius Jr. Peut-être sont-ils moins nombreux simplement parce qu’on ne leur en laisse pas l’occasion. »
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La vie après le coup de sifflet final
Depuis qu’il a raccroché les crampons à 33 ans, Bale se tourne vers l’investissement sportif. En partenariat avec Juggernaut Capital Partners, il prévoit de lancer un fonds de 500 millions de dollars dédié à l’« âge d’or » du sport féminin, afin de garantir des conditions équitables pour la prochaine génération d’athlètes.