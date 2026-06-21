« Gérer les egos » : Gareth Bale résume ainsi la mission de José Mourinho au Real Madrid, alors que « The Special One » prend les rênes d’un effectif de « Galacticos » comprenant Kylian Mbappé, Vinicius Jr. et Jude Bellingham

Après une période de tensions internes au sein du club, l’attention se porte désormais sur la capacité de Mourinho, de retour aux commandes, à trouver le bon équilibre au sein d’un effectif regorgeant de talents individuels exceptionnels.

Interrogé par The Athletic sur les exigences du poste, Bale a souligné l’importance du leadership des cadres dans un contexte à haute pression : « Dans un grand club comme Madrid, on n’a pas vraiment besoin d’entraîner. Il faut gérer les egos. C’est pour cela qu’il a connu tant de succès dans les plus grands clubs. »







