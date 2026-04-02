Gerard Piqué laisse entendre que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre la Kings League, alors que l'ancienne star du FC Barcelone et de Manchester United confirme ses projets d'expansion

La Kings League, ce phénomène du football à sept créé par Piqué en 2023, s'apprête à entrer dans une nouvelle phase d'expansion mondiale. Lors d'un live sur Instagram, l'ancien défenseur du Barça et de Manchester United a révélé que la compétition allait connaître des changements radicaux au niveau de sa structure et de ses lieux d'organisation, désignant le Portugal comme l'un des marchés prioritaires pour l'internationalisation de la marque.

« Vous le verrez dans les mois à venir. L'intention est de s'implanter dans d'autres pays ; il y a de l'intérêt », a-t-il déclaré. « Notre modèle s'est distingué dès le premier jour. Nous opérons dans neuf ligues. Notre idée pour les pays qui nous rejoindront désormais est que d'autres entreprises gèrent les ligues sous le nom de Kings League. Cela exclut les États-Unis de ce scénario spécifique. »