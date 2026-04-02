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Khaled Mahmoud

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Gerard Piqué laisse entendre que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre la Kings League, alors que l'ancienne star du FC Barcelone et de Manchester United confirme ses projets d'expansion

C. Ronaldo
Gerard Piqué
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Gerard Piqué et Cristiano Ronaldo ont autrefois partagé les vestiaires à Manchester United avant de devenir des rivaux historiques en Espagne. Aujourd’hui, l’ancien défenseur central du FC Barcelone laisse entendre que leurs chemins pourraient se croiser à nouveau dans un contexte inattendu. La star catalane a confirmé les ambitieux projets d’expansion de la Kings League, notamment un lancement au Portugal et une éventuelle collaboration avec l’icône d’Al-Nassr.

  • L'expansion au Portugal confirmée par Piqué

    La Kings League, ce phénomène du football à sept créé par Piqué en 2023, s'apprête à entrer dans une nouvelle phase d'expansion mondiale. Lors d'un live sur Instagram, l'ancien défenseur du Barça et de Manchester United a révélé que la compétition allait connaître des changements radicaux au niveau de sa structure et de ses lieux d'organisation, désignant le Portugal comme l'un des marchés prioritaires pour l'internationalisation de la marque.

    « Vous le verrez dans les mois à venir. L'intention est de s'implanter dans d'autres pays ; il y a de l'intérêt », a-t-il déclaré. « Notre modèle s'est distingué dès le premier jour. Nous opérons dans neuf ligues. Notre idée pour les pays qui nous rejoindront désormais est que d'autres entreprises gèrent les ligues sous le nom de Kings League. Cela exclut les États-Unis de ce scénario spécifique. »

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    L'éventuelle implication de Ronaldo

    Naturellement, l'évocation du Portugal a immédiatement placé le nom de Ronaldo au centre des débats. Piqué, qui connaît bien l'international portugais depuis leur passage commun à Old Trafford, n'a pas fermé la porte à un partenariat qui ferait sensation dans le monde du sport numérique.

    Interrogé sur la possibilité que Ronaldo participe à la version portugaise de la ligue, Piqué a répondu avec un sourire énigmatique : « J'ai le contact... » Bien qu'il n'ait pas confirmé les détails du contrat ni le rôle précis que l'attaquant pourrait jouer, cette déclaration a suffi à attiser l'enthousiasme des fans.

  • Des changements structurels et un nouveau siège pour la ligue

    Au-delà de l'expansion internationale, la compétition d'origine en Espagne va également connaître une transformation. Piqué a annoncé que l'édition actuelle serait la dernière à se dérouler à la Cupra Arena, le pavillon qui a servi de siège au projet depuis sa création. L'objectif est de trouver un emplacement plus central et plus accessible pour les supporters.

    Le format du tournoi pourrait également être modifié pour garantir plus de dynamisme. L'Espagnol a évoqué la possibilité d'adopter des compétitions plus courtes et plus intenses, d'une durée d'une semaine seulement, suivant l'exemple réussi déjà testé dans la Queens League. Cependant, Piqué a souligné que les deux divisions conserveraient leur identité propre.

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    L'avenir mondial de la Kings League

    Avec un investissement dépassant les 100 millions d'euros, la Kings League entend consolider son statut de géant du divertissement sportif grâce à des partenariats internationaux. L'implication potentielle de Ronaldo dans l'expansion au Portugal constituerait le coup de maître de Piqué, qui tirerait parti de l'énorme présence de cette icône sur les réseaux sociaux pour conquérir de nouveaux publics numériques et renforcer la visibilité mondiale du projet.

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