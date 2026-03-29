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Gerard Piqué considère Cristiano Ronaldo comme le joueur le plus travailleur du football, devant Lionel Messi
Une vue imprenable depuis les vestiaires
Dans une interview accordée à The Late Run, l'ancien international espagnol Piqué a livré un point de vue unique sur ce duo. Ayant été témoin direct de leur génie, d'abord aux côtés de Ronaldo à Manchester United, puis avec Messi durant l'âge d'or où le FC Barcelone a dominé sur tous les fronts, le défenseur à la retraite a dressé une analyse détaillée de ce qui distingue ces deux icônes.
- AFP
La « machine » contre le « pur talent »
« Pour moi, Messi est le meilleur au monde. Je n’ai jamais vu personne avec un tel talent, mais Cristiano était bel et bien une machine qui travaillait d’arrache-pied tous les jours », a expliqué Piqué. « En termes d’éthique de travail, je n’ai jamais vu personne se préparer comme lui ; il voulait être le meilleur. Mais en termes de talent, Messi est meilleur. Je classe Messi comme le meilleur joueur du monde, et Cristiano arrive deuxième avec une très légère différence. Ce sont les meilleurs joueurs de l’histoire. »
La domination précoce de Messi au sein du centre de formation du Barça
En repensant à leurs années de formation au sein du centre de formation du Barça, Piqué s’est souvenu de la véritable dévastation que Messi causait dans le football junior. « J’ai commencé à jouer avec lui quand j’avais 13 ans, et il était incroyable. On gagnait des matchs 15-0, 20-0, et il marquait énormément de buts », se souvient-il. « On s’interrogeait sur sa taille, car il était très petit. Contrairement à Ronaldo, qui était costaud et très technique. Il jouait aussi comme ailier et non comme attaquant. Au cours de sa carrière, il a su trouver le poste où il pouvait être le plus efficace et marquer beaucoup de buts. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Messi et Ronaldo ?
Alors que leurs illustres carrières entrent dans leur dernière ligne droite, ces deux légendes ont toujours les yeux rivés sur des records historiques. À 41 ans, Ronaldo poursuit sans relâche son objectif d’atteindre les 1 000 buts en carrière avant de raccrocher les crampons. De son côté, Messi, âgé de 38 ans, continue d'éblouir les fans en Major League Soccer, où l'Inter Miami profite de sa présence magique. Cependant, ces deux icônes restent profondément concentrées sur la Coupe du monde à venir. Alors que le maestro argentin espère défendre avec succès le prestigieux titre mondial de son pays, son rival portugais est déterminé à remporter le seul grand tournoi qui lui a échappé, dans le but d'offrir au Portugal son tout premier sacre en Coupe du monde.