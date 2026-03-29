Gerard Piqué considère Cristiano Ronaldo comme le joueur le plus travailleur du football, devant Lionel Messi

Alors que leurs illustres carrières entrent dans leur dernière ligne droite, ces deux légendes ont toujours les yeux rivés sur des records historiques. À 41 ans, Ronaldo poursuit sans relâche son objectif d’atteindre les 1 000 buts en carrière avant de raccrocher les crampons. De son côté, Messi, âgé de 38 ans, continue d'éblouir les fans en Major League Soccer, où l'Inter Miami profite de sa présence magique. Cependant, ces deux icônes restent profondément concentrées sur la Coupe du monde à venir. Alors que le maestro argentin espère défendre avec succès le prestigieux titre mondial de son pays, son rival portugais est déterminé à remporter le seul grand tournoi qui lui a échappé, dans le but d'offrir au Portugal son tout premier sacre en Coupe du monde.