Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision catalane régionale TV3, Martin a estimé que Cubarsi mérite d’être pleinement dans la course après que le défenseur central de 19 ans a remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne.

Réclamant une plus large reconnaissance pour les défenseurs, Martin a déclaré : « De nombreuses choses sont prises en compte, mais le Ballon d’Or doit revenir au meilleur joueur, et le meilleur, c’est Lamine Yamal. Mais Cubarsi devrait aussi y être, sinon sur le podium, tout près, car il a réalisé une grande saison. Peut-être que les défenseurs centraux n’attirent pas autant l’attention des médias que d’autres postes, mais l’année qu’il a réalisée à son âge est très bonne et il en a fait largement assez. »