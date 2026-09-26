NurPhoto
Traduit par
Gerard Martin soutient le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal pour le Ballon d’Or et réclame de la reconnaissance pour Pau Cubarsi
Le défenseur catalan évalue les prétendants au gala
Le débat sur celui qui mérite de soulever le Ballon d'Or s'est intensifié à l'approche de l'imminence de la date limite du vote mondial. Martin a publiquement désigné Yamal comme le favori en raison de son immense influence offensive sous les ordres de Hansi Flick. Au-delà de son soutien à son coéquipier, le défenseur a également plaidé pour une reconnaissance similaire de Cubarsi après ses nominations au Ballon d'Or 2026 et au trophée Kopa.
Le défenseur blaugrana met en avant la brillance défensive
Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision catalane régionale TV3, Martin a estimé que Cubarsi mérite d’être pleinement dans la course après que le défenseur central de 19 ans a remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne.
Réclamant une plus large reconnaissance pour les défenseurs, Martin a déclaré : « De nombreuses choses sont prises en compte, mais le Ballon d’Or doit revenir au meilleur joueur, et le meilleur, c’est Lamine Yamal. Mais Cubarsi devrait aussi y être, sinon sur le podium, tout près, car il a réalisé une grande saison. Peut-être que les défenseurs centraux n’attirent pas autant l’attention des médias que d’autres postes, mais l’année qu’il a réalisée à son âge est très bonne et il en a fait largement assez. »
L’évolution du Camp Nou engendre de la stabilité
Au-delà de son rôle de porte-parole de ses coéquipiers, Martin traverse aussi une période charnière dans sa propre carrière, alors qu'il se rapproche de la barre des 100 apparitions sous les couleurs de Barcelone. Sa polyvalence sur le côté gauche de la défense centrale reflète une maturité tactique grandissante au sein de la rotation de l'équipe première. Il a insisté sur le fait que le vestiaire blaugrana est devenu une unité bien plus calme et posée que lors des saisons précédentes.
En développant sur la meilleure solidité mentale de l'effectif dans les moments décisifs, le défenseur polyvalent a ajouté : « Un match ne nous échapperait plus aujourd'hui comme cela avait été le cas il y a deux ans contre l'Inter en Ligue des champions parce que, de ce jour-là à maintenant, l'équipe a plus d'expérience et est bien plus mûre. Nous avons appris à gérer les différentes phases des matches et les moments décisifs où, peut-être, à l'époque, nous étions trop impulsifs, parce que nous y allions à fond, à 100 %, sur tout. »
- getty
Les champions d’Espagne visent un gala historique
Cubarsi est appelé à rester un pilier de la défense après avoir débuté cinq matches en Liga cette saison. Cette solidité défensive sera essentielle alors que Barcelone doit gérer un calendrier chargé en championnat et en Ligue des champions.
Parallèlement, le vainqueur officiel de la 70e édition sera couronné lors d’un somptueux gala à Londres le 26 octobre, ce qui marquera la première fois que la cérémonie se tiendra en dehors de Paris.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles