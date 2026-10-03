En plus de cette citation forte, Rodriguez a ajouté son propre commentaire, très personnel. En faisant référence au nom de famille de l’entraîneur, elle a écrit dans sa story Instagram : « Je ne sais pas comment cet homme peut porter le nom du Christ (Jésus). » La story a ensuite été supprimée quelques minutes plus tard. Son intervention a fait basculer le différend au-delà des décisions footballistiques, vers une confrontation publique bien plus personnelle. En outre, l’attribution à Ferguson jointe au visuel n’a pas été vérifiée de manière indépendante, ce qui fait de sa décision de partager la publication, d’y ajouter sa critique, puis de la supprimer par la suite, l’élément central de l’affaire.







