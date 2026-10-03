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Georgina Rodriguez cite Sir Alex Ferguson pour critiquer le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus sur le traitement réservé à Cristiano Ronaldo
Rodriguez partage une citation de Ferguson sur Instagram
La crise entourant le départ brutal de Cristiano Ronaldo du rassemblement du Portugal s'est aggravée après une virulente sortie de Georgina Rodriguez sur les réseaux sociaux. Rodriguez a utilisé Instagram pour soutenir fermement Ronaldo tout en s'en prenant directement à Jorge Jesus. En partageant un visuel mettant en scène l'ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, elle a validé une évaluation cinglante de Jesus. Elle a publié : « Si Jorge Jesus savait au fond de lui qu'il n'avait aucune intention de l'utiliser, alors pourquoi l'a-t-il appelé en premier lieu ? Pour faire passer un message ? Ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'insécurité. »
Attaque personnelle et suppression soudaine
En plus de cette citation forte, Rodriguez a ajouté son propre commentaire, très personnel. En faisant référence au nom de famille de l’entraîneur, elle a écrit dans sa story Instagram : « Je ne sais pas comment cet homme peut porter le nom du Christ (Jésus). » La story a ensuite été supprimée quelques minutes plus tard. Son intervention a fait basculer le différend au-delà des décisions footballistiques, vers une confrontation publique bien plus personnelle. En outre, l’attribution à Ferguson jointe au visuel n’a pas été vérifiée de manière indépendante, ce qui fait de sa décision de partager la publication, d’y ajouter sa critique, puis de la supprimer par la suite, l’élément central de l’affaire.
La famille s’unit derrière le capitaine
Le front familial uni s’étend au-delà de Rodriguez. La sœur de Ronaldo, Elma Aveiro, a elle aussi publié un message fustigeant les médias nationaux pour leur traitement sévère de l’attaquant. Aveiro a légendé sa publication avec « Tudo dito », ce qui signifie que tout a été dit. Pendant ce temps, le Portugal a poursuivi sa préparation avec les 24 membres restants de l’effectif, tandis que Jesus maintient qu’il n’y a aucun conflit. L’entraîneur insiste sur le fait qu’il est le seul responsable de la sélection de l’équipe et que les mêmes règles exactes s’appliquent à tous les joueurs, malgré les critiques publiques.
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L’avenir international reste incertain
Ronaldo n’a pas encore officiellement annoncé sa retraite internationale, laissant son avenir avec le Portugal en suspens. Les supporters attendent désormais avec impatience la déclaration qu’il a promise, qui pourrait déterminer définitivement si Ronaldo représentera encore un jour son pays sous les ordres de Jesus.
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