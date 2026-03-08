Georgia Stanway prouve sa classe tandis que Leah Williamson retrouve peu à peu sa forme physique, mais les rôles de Grace Clinton et Maya Le Tissier au sein des Lionesses restent incertains : les gagnantes et les perdantes des premières victoires de l'Angleterre dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine

La semaine s'annonçait intéressante. Wiegman a donné beaucoup d'occasions aux joueuses lors des quatre matchs amicaux qui ont suivi l'Euro 2025, en partie à cause du nombre important de blessures dont souffrait l'Angleterre à l'époque, mais aussi parce que c'était l'occasion de faire des essais avant la reprise des compétitions. Des joueuses comme Lucia Kendall et Maya Le Tissier, par exemple, ont semblé gravir les échelons lors de ces matchs, au cours desquels pas moins de cinq joueuses ont fait leurs débuts.

Comme la plupart des stars blessées ont réintégré l'équipe d'Angleterre ce mois-ci, nous étions impatients de découvrir à quel point Wiegman avait été impressionnée par celles qui avaient eu leur chance lors de ces matchs amicaux. Nous allions également assister à quelques expériences supplémentaires, car les Lionesses étaient largement favorites dans ces rencontres. Oui, la sélectionneuse anglaise allait probablement aligner une équipe presque au complet à ces deux occasions, mais qui seraient les exceptions ? Qui seraient les titulaires surprise ? Qui serait le premier remplaçant ?

Alors que les championnes d'Europe ont montré leur puissance en s'imposant 6-1 contre l'Ukraine, puis 2-0 contre l'Islande, il ne s'agissait pas seulement des joueuses prometteuses qui tentent de se faire une place dans l'équipe des Lionesses à l'aube d'un nouveau cycle de compétitions. Avant le prochain match de l'Angleterre contre l'Espagne au stade de Wembley, des joueuses confirmées ont également tenté de faire valoir leurs arguments pour figurer dans le onze de départ de cette rencontre importante.

Wiegman dispose de l'un des meilleurs effectifs du football mondial et elle devra en tirer parti pour battre les championnes du monde, dans un groupe de qualification qui ne dispose que d'une seule place automatique pour la Coupe du monde. Mais vers qui se tournera-t-elle pour ce match ? Cette semaine nous a donné un peu plus d'indications.

Alors que la poussière retombe après deux victoires fantastiques, qui a gagné en popularité dans cette équipe d'Angleterre ? Et qui semble être sur une légère tendance à la baisse ? GOAL sélectionne les gagnantes et les perdantes du premier stage des Lionesses de 2026...