Georgia Stanway prouve sa classe tandis que Leah Williamson retrouve peu à peu sa forme physique, mais les rôles de Grace Clinton et Maya Le Tissier au sein des Lionesses restent incertains : les gagnantes et les perdantes des premières victoires de l'Angleterre dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine

Certains stages de l'équipe d'Angleterre se déroulent sans apporter grand-chose de nouveau, mais ce n'était pas le cas du premier stage des Lionesses en 2026. Alors que l'équipe de Sarina Wiegman faisait son retour à la compétition pour la première fois depuis son triomphe au Championnat d'Europe, elle a pris un départ parfait dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 avec des victoires impressionnantes contre l'Ukraine et l'Islande, ce qui a donné lieu à de nombreux sujets de discussion.

La semaine s'annonçait intéressante. Wiegman a donné beaucoup d'occasions aux joueuses lors des quatre matchs amicaux qui ont suivi l'Euro 2025, en partie à cause du nombre important de blessures dont souffrait l'Angleterre à l'époque, mais aussi parce que c'était l'occasion de faire des essais avant la reprise des compétitions. Des joueuses comme Lucia Kendall et Maya Le Tissier, par exemple, ont semblé gravir les échelons lors de ces matchs, au cours desquels pas moins de cinq joueuses ont fait leurs débuts.

Comme la plupart des stars blessées ont réintégré l'équipe d'Angleterre ce mois-ci, nous étions impatients de découvrir à quel point Wiegman avait été impressionnée par celles qui avaient eu leur chance lors de ces matchs amicaux. Nous allions également assister à quelques expériences supplémentaires, car les Lionesses étaient largement favorites dans ces rencontres. Oui, la sélectionneuse anglaise allait probablement aligner une équipe presque au complet à ces deux occasions, mais qui seraient les exceptions ? Qui seraient les titulaires surprise ? Qui serait le premier remplaçant ?

Alors que les championnes d'Europe ont montré leur puissance en s'imposant 6-1 contre l'Ukraine, puis 2-0 contre l'Islande, il ne s'agissait pas seulement des joueuses prometteuses qui tentent de se faire une place dans l'équipe des Lionesses à l'aube d'un nouveau cycle de compétitions. Avant le prochain match de l'Angleterre contre l'Espagne au stade de Wembley, des joueuses confirmées ont également tenté de faire valoir leurs arguments pour figurer dans le onze de départ de cette rencontre importante.

Wiegman dispose de l'un des meilleurs effectifs du football mondial et elle devra en tirer parti pour battre les championnes du monde, dans un groupe de qualification qui ne dispose que d'une seule place automatique pour la Coupe du monde. Mais vers qui se tournera-t-elle pour ce match ? Cette semaine nous a donné un peu plus d'indications.

Alors que la poussière retombe après deux victoires fantastiques, qui a gagné en popularité dans cette équipe d'Angleterre ? Et qui semble être sur une légère tendance à la baisse ? GOAL sélectionne les gagnantes et les perdantes du premier stage des Lionesses de 2026...

    GAGNANTE : Georgia Stanway

    Quelle semaine pour Georgia Stanway ! Alors que son transfert à Arsenal se profile, la milieu de terrain a montré pourquoi elle serait une recrue de choix pour les Gunners en marquant trois buts en deux matchs, contribuant ainsi au départ parfait des Lionesses dans leur campagne de qualification pour la Coupe du monde.

    La variété des buts marqués par Stanway a été particulièrement impressionnante. Elle a d'abord transformé un penalty avec sang-froid, son 14e sur 14 sous le maillot anglais, permettant à son équipe de reprendre une avance confortable sur l'Ukraine, avant de réaliser un doublé spectaculaire en expédiant un tir dans la lucarne.

    Mais c'est peut-être le but de Stanway contre l'Islande samedi qui a été le plus remarquable. Répondant à un centre de Lucy Bronze juste avant qu'il ne touche le sol, sa technique sur cette volée magnifique était impeccable, assurant les trois points au City Ground.

    Stanway n'avait pas vraiment grand-chose à prouver cette semaine. Elle est depuis des années un pilier du milieu de terrain anglais et figure parmi les premières joueuses à être sélectionnées. Mais elle a rappelé à tout le monde pourquoi c'est le cas, tout en grimpant dans le classement des meilleures buteuses des Lionesses. Elle occupe désormais la huitième place avec 32 buts, juste derrière Karen Carney et Eni Aluko. Avec encore de nombreuses années devant elle, Stanway pourrait bien se hisser vers le sommet.

    GAGNANTE : Jess Park

    Jess Park était l'une des figures les plus intéressantes de cette équipe d'Angleterre à l'approche de son premier stage de 2026. En pleine forme avec Manchester United après un transfert surprise de Manchester City cet été, la joueuse de 24 ans s'épanouit dans un rôle de milieu de terrain libre qui lui permet de se glisser dans tous les espaces disponibles. Cela correspond parfaitement à sa créativité et lui a permis de réaliser la saison la plus productive de sa carrière en termes de buts et de passes décisives.

    Mais comment cela se traduirait-il au niveau de l'Angleterre ? Park serait-elle placée dans une position où elle aurait une liberté similaire ? Ou devrait-elle être un peu plus confinée dans le football international ? Les Lionesses étaient bien sûr les grandes favorites pour les deux matchs, mais la vive attaquante a eu l'occasion de s'exprimer lors de deux titularisations, car elle a fait beaucoup pour se faire une place dans le onze de départ de l'Angleterre.

    Park a débuté le match contre l'Ukraine sur l'aile, mais elle a pu se déplacer librement et a démontré ses qualités en marquant deux buts très différents : l'un sur une simple reprise après un bon mouvement sans ballon, l'autre sur une magnifique frappe qui a survolé la tête de la gardienne. Elle a été plus discrète contre l'Islande, mais cela semblait davantage dû au fait que l'Angleterre avait beaucoup de succès sur les ailes et, par conséquent, ne jouait pas beaucoup dans l'axe.

    Ella Toone fera bientôt son retour dans cette équipe, tout comme Beth Mead, deux joueuses qui étaient blessées cette fois-ci, mais qui ont souvent été titularisées devant Park lors des trêves internationales. Cependant, la star de Manchester United a su saisir sa chance lorsqu'elle en a eu l'occasion cette semaine et espère avoir fait suffisamment pour être titularisée contre l'Espagne lors du prochain match.

    PERDANTE : Grace Clinton

    Cette saison ne s'est vraiment pas déroulée comme prévu pour Grace Clinton. Après avoir connu une saison exceptionnelle lors de son prêt à Tottenham, qui lui a permis de décrocher ses premières sélections en équipe d'Angleterre, puis d'enchaîner avec une brillante campagne à son club d'origine, Manchester United, la jeune milieu de terrain a été transférée à Manchester City cet été, tandis que Park faisait le chemin inverse. Alors que Park s'est épanouie depuis son transfert et s'est imposée comme l'une des attaquantes les plus en forme d'Europe, Clinton a eu du mal à trouver sa place sur le terrain pendant une grande partie de la saison.

    Cela s'explique en partie par une blessure. La joueuse de 22 ans souffrait d'une petite blessure à son arrivée dans le club bleu de Manchester, ce qui a ralenti ses débuts, puis une blessure en octobre l'a empêchée de participer aux premiers matchs de l'Angleterre après l'Euro 2025. Mais depuis, elle est en forme et a toujours du mal à s'imposer dans l'équipe de City, leader du championnat, ne disputant que deux matchs comme titulaire en Super League féminine cette saison.

    Cela a maintenant des répercussions sur les Lionesses. Bien qu'elle ait été sélectionnée pour le stage de 25 joueuses ce mois-ci, Clinton n'a pas été retenue dans l'équipe de 23 joueuses qui a affronté l'Ukraine mardi, puis n'a pas joué contre l'Islande samedi. Wiegman a souligné son manque de temps de jeu lors d'une conférence de presse avant ce dernier match.

    « Elle ne peut pas vraiment contrôler cela. Ce qu'elle peut contrôler, c'est son propre développement et la responsabilité qu'elle en prend, et c'est ce qu'elle fait », a déclaré Wiegman. « Elle travaille très dur et nous avons ces conversations parce que, bien sûr, pour moi, elle est à un moment de son parcours où elle a vraiment besoin de temps de jeu.

    Elle a très bien réagi. Nous avons également eu cette conversation lors du dernier stage, car à ce moment-là, elle revenait de blessure et n'avait pas beaucoup joué. Nous avons des conversations tout le temps et jusqu'à présent, elle a très bien réagi car elle veut s'améliorer et montrer ce dont elle est capable, bien sûr. »

    La situation n'est pas facile pour Clinton, d'autant plus que le nombre de matchs disputés par City est limité cette année en raison de l'absence de compétition européenne, et que la concurrence pour sa place dans l'équipe d'Angleterre est particulièrement forte.

    La bonne nouvelle, c'est que cette année n'est pas marquée par un tournoi majeur, ce qui signifie que le manque de temps de jeu actuel n'aura pas d'impact dévastateur. Il est très probable que la situation soit complètement différente la saison prochaine, lorsque City aura un calendrier plus chargé et que Clinton aura plus d'occasions de faire ses preuves.

    Mais c'est frustrant, et cette jeune joueuse talentueuse manque de temps de jeu à un moment crucial de sa carrière, ce qu'elle espère pouvoir rattraper en temps voulu.

    GAGNANTE : Laura Blindkilde Brown

    Beaucoup ont trouvé étrange que Laura Blindkilde Brown ait eu si peu de temps de jeu lors des quatre matchs amicaux qui ont suivi le triomphe de l'Angleterre à l'Euro 2025. La joueuse de 22 ans a été une véritable révélation à Manchester City cette saison, disputant 14 des 16 matches de WSL du leader du championnat et s'imposant comme l'une des meilleures milieux de terrain de la division cette année. Mais Kendall et Missy Bo Kearns ont toutes deux été préférées à elle lors des derniers matches des Lionesses en 2025, Blindkilde Brown n'effectuant qu'une seule apparition en tant que remplaçante lors de ces quatre rencontres.

    Sa titularisation lors de la victoire contre l'Ukraine mardi semblait donc attendue depuis longtemps. Non seulement en raison de la forme récente de la jeune joueuse, mais aussi parce qu'elle a régulièrement joué avec les Lionesses au cours des 18 derniers mois environ, et qu'elle a eu peu d'occasions de jouer malgré cela. Cette titularisation n'était que sa deuxième avec l'Angleterre, et lui a valu sa troisième sélection.

    Blindkilde Brown n'était pas au meilleur de sa forme contre l'Ukraine. Elle a principalement joué dans un milieu de terrain composé de deux femmes avec Yui Hasegawa à City cette saison, Vivianne Miedema évoluant librement devant le duo plus en retrait, qui alterne entre rester en profondeur et monter vers l'avant. Mardi, elle occupait le poste de numéro 10 et affrontait un bloc défensif très solide. On a parfois pu constater à quel point elle avait peu joué avec ses coéquipières, qui n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde en termes de mouvements sans ballon.

    Mais Blindkilde Brown a tout de même livré une performance solide, laissant entrevoir ses qualités et accomplissant un travail acharné. Compte tenu du peu d'occasions qu'elle a eues sous le maillot anglais, le fait d'avoir joué 90 minutes est très positif, tout comme le fait qu'elle ait obtenu une nouvelle sélection en tant que remplaçante contre l'Islande, doublant ainsi son nombre total d'apparitions avec les Lionesses en seulement une semaine.

    Elle devrait également recevoir de nombreux conseils sur la manière de progresser, alors qu'elle cherche à améliorer sa position au sein de l'équipe nationale. 

    GAGNANTE : Leah Williamson

    La dernière fois que les supporters anglais ont vu Leah Williamson en action avec les Lionesses, c'était cet été, lorsqu'elle a brandi le trophée de l'Euro pour la deuxième fois en trois ans. La capitaine n'a pas pu participer aux deux stages de sélection de son pays après ce tournoi, en raison d'un problème au genou contracté pendant la compétition, mais cette semaine, elle a retrouvé le maillot anglais pour la première fois depuis huit mois, et elle était en grande forme.

    Williamson n'a fait son retour sur le terrain avec Arsenal que le 13 décembre et elle a progressivement retrouvé sa forme physique en jouant 90 minutes contre Manchester United le 10 janvier, avant de disputer un autre match complet juste avant ce stage, lors de la victoire en FA Cup contre Bristol City.

    Il est donc compréhensible que l'Angleterre ne l'ait pas réintégrée trop rapidement cette semaine. Williamson a joué 45 minutes contre l'Ukraine mardi, et bien que les Lionesses n'aient pas marqué pendant qu'elle était sur le terrain, certaines de ses passes depuis l'arrière pour tenter de les aider à débloquer la situation étaient excellentes. Elle a confirmé contre l'Islande, jouant cette fois-ci les 90 minutes, et la capitaine a été encore meilleure, soulignant son importance pour cette équipe par une performance influente.

    Pour Williamson, avoir pu accumuler du temps de jeu et avoir été aussi performante a été extrêmement précieux, d'autant plus que l'Angleterre et Arsenal, qui ont encore une chance de défendre leur titre en Ligue des champions, ont d'importants matchs à disputer avant la fin de la saison.

    PERDANTE : Niamh Charles

    À la même époque l'année dernière, Niamh Charles occupait le poste d'arrière gauche de l'équipe d'Angleterre. La star de Chelsea a commencé sa carrière en tant qu'attaquante, brillant comme ailière ou numéro 10 dans le club de son enfance, Liverpool, mais elle a été reconvertie en arrière gauche après son transfert à Londres, répondant ainsi aux besoins des Blues, puis de l'Angleterre, qui manquait d'options évidentes à ce poste tout au long des quatre ans et demi du règne de Wiegman.

    Charles a débuté les quatre premiers matchs des Lionesses en 2025, et sa performance lors de la victoire 1-0 contre l'Espagne à Wembley a souligné les raisons pour lesquelles Wiegman avait suivi les traces de l'ancienne entraîneuse de Chelsea, Emma Hayes, et choisi de l'utiliser dans un rôle défensif.

    Cependant, Wiegman a également expérimenté d'autres idées avant l'Euro 2025, cherchant à trouver une joueuse gauchère pour occuper ce poste tout en évaluant d'autres options de manière générale, après que Charles ait vu son temps de jeu diminuer, ce qui aurait pu poser des problèmes. Elle a envisagé de déployer Alex Greenwood, anciennement arrière gauche, et Jess Carter, capable de jouer à n'importe quel poste en défense, sur le côté gauche de la défense afin qu'elles puissent s'échanger leurs rôles si nécessaire, passant du poste d'arrière centrale gauche à celui d'arrière gauche. 

    L'Euro 2025 s'est finalement terminé avec Greenwood jouant un rôle plus auxiliaire d'arrière latérale, et même si cela a aidé l'Angleterre à remporter la victoire, cela semblait être une solution provisoire. Après tout, Greenwood est à son meilleur en tant que défenseuse centrale. 

    En conséquence, Wiegman a fait appel à toute une série de nouvelles options au poste d'arrière gauche depuis l'Euro. Taylor Hinds, qui a rejoint Arsenal en provenance de Liverpool cet été, a changé d'allégeance et quitté la Jamaïque ; Anouk Denton, capable de jouer arrière ou ailier des deux côtés, a eu sa chance ; et Poppy Pattinson est la dernière en date à avoir eu sa chance, faisant ses débuts lors de la victoire contre l'Ukraine.

    Tout à coup, Wiegman dispose de plusieurs options, qui plus est naturelles, car gauchères. Qu'en est-il de Charles ? Elle avait sa place assurée, mais elle doit désormais faire face à une concurrence féroce. Aucune joueuse n'a encore vraiment imposé son talent, mais Charles, qui n'a pas joué depuis décembre en raison d'une blessure, aura quelque chose à prouver lorsqu'elle sera de retour en forme.

    GAGNANTE : Ellie Roebuck

    Ellie Roebuck était une gagnante de ce camp dès l'annonce de la composition de l'équipe il y a deux semaines et demie. La joueuse de 26 ans a été un pilier de l'équipe des Lionesses pendant de nombreuses années et a fait partie du groupe qui a remporté l'Euro 2022 et atteint la finale de la Coupe du monde féminine 2023. Cependant, quelques mois après ce dernier tournoi, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a amenée à se demander si elle pourrait un jour rejouer au football.

    Roebuck a fait son retour sur le terrain avec Barcelone pendant la saison 2024-25, mais elle n'a joué que sporadiquement, ce qui signifie qu'elle n'a pas été rappelée en équipe d'Angleterre. Puis, cet été, elle a rejoint Aston Villa et, ces dernières semaines, elle est en train de remporter la bataille pour devenir la numéro 1 du club, devançant l'internationale canadienne Sabrina D'Angelo et profitant de ses premières minutes régulières depuis la saison 2022-23.

    Cela lui a ouvert la voie pour un retour en bonne et due forme en équipe d'Angleterre. Roebuck a été appelée en novembre pour remplacer une joueuse blessée, ce qui lui a permis de faire son retour avec les Lionesses pour la première fois depuis deux ans. Elle a ensuite été sélectionnée pour ce stage, Khiara Keating ayant été reléguée en équipe des moins de 23 ans en raison de son manque de temps de jeu à Manchester City.

    Après tout ce qu'elle a traversé, c'est formidable de voir Roebuck, désormais deuxième gardienne la plus capée d'Angleterre derrière Hannah Hampton, de retour dans l'équipe. Et compte tenu de la situation contrastée dans laquelle elle se trouve par rapport à Keating, elle a également une fantastique opportunité de rester dans le coup.

    LOSER: Maya Le Tissier

    Les stages de l'Angleterre à la fin de l'année 2025 ont été très importants pour Le Tissier. Longtemps considérée comme arrière droite par Wiegman, bien qu'elle soit l'une des meilleures défenseuses centrales de la WSL, la capitaine de Manchester United a eu de nombreuses occasions de jouer à son poste préféré lors des matchs amicaux post-Euro, débutant trois fois en défense centrale et passant à ce poste à la mi-temps du quatrième match. Pour une joueuse qui n'avait disputé que huit matches internationaux avant ces rencontres, le fait d'avoir été titularisée à quatre reprises était également très positif, car cela montrait clairement qu'elle devait être considérée comme l'une des meilleures options de Wiegman au poste de défenseur central.

    Ce mois-ci a donc été un peu décevant à cet égard. Le Tissier a débuté le match contre l'Ukraine et a bien joué, mais elle occupait le poste d'arrière droite. Puis, pour le match contre l'Islande, elle n'a pas été utilisée, Esme Morgan, qui est en intersaison avant le début du championnat américain la semaine prochaine, ayant été préférée à elle au poste de défenseuse centrale.

    L'Angleterre a dû faire face à de nombreuses blessures après l'Euro. En ce qui concerne les défenseuses centrales, Williamson, Greenwood et Lotte Wubben-Moy ont toutes été touchées par des problèmes, l'adolescente Katie Reid a subi une blessure au ligament croisé antérieur quelques jours seulement après avoir été sélectionnée pour la première fois en équipe senior, et Carter s'est vu accorder une période de repos après une année exigeante pour son club et son pays. Tout cela a permis à Le Tissier de s'imposer au centre. Cette semaine, cependant, nous a rappelé que lorsque tout le monde est en forme, la capitaine de Manchester United retombe à nouveau dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

