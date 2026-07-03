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Georgia Stanway est désormais joueuse d'Arsenal ! La star des Lionesses a officialisé son transfert chez les Gunners après avoir mis fin à un passage de quatre ans au Bayern Munich
Officiel : Georgia Stanway s’engage avec Arsenal
L'arrivée de Stanway a été officialisée vendredi ; la milieu de terrain de 27 ans portera le maillot floqué du numéro 4 à Arsenal. « C'est un sentiment incroyable et je suis très fière de rejoindre Arsenal », a-t-elle déclaré. « C'est un club immense qui fait progresser le football féminin vers de nouveaux sommets, et je veux en faire partie. Je veux remporter des trophées et continuer à progresser, et c’est ici que je pourrai y parvenir, grâce au soutien d’un public incroyable. »
La directrice technique d’Arsenal, Renée Slegers, a ajouté : « Georgia est une milieu de terrain brillante et nous sommes ravis qu’elle fasse désormais partie d’Arsenal. Elle apportera une nouvelle dimension à notre milieu de terrain, grâce à son expérience et à sa mentalité de gagnante. Nous avons hâte de nous mettre au travail pendant la pré-saison, en vue d’une grande campagne qui s’annonce. »
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Comment Stanway a relancé sa carrière au Bayern Munich
Ce transfert acte le retour de Stanway en Angleterre après quatre ans d’absence, une période au cours de laquelle elle a accumulé les succès collectifs et individuels.
Au Bayern, elle a remporté huit trophées, dont quatre titres consécutifs de Bundesliga et deux triplés nationaux, tout en faisant partie de l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions cette année, meilleure performance du club dans la compétition depuis cinq ans.
Mais ce qui retiendra surtout l’attention, c’est son évolution personnelle. Après s’être sentie, selon ses propres mots, « bloquée » et avoir « atteint un plateau » à Manchester City, la milieu de terrain a mis fin à sept années chez les Citizens pour rejoindre le Bayern en 2022 et relancer ainsi sa carrière.
En Bavière, la star anglaise a rebondi pour s’imposer comme l’une des meilleures milieux de terrain au monde, grâce à ses performances tant avec le Bayern qu’avec les Lionesses au cours de la même période. Elle a notamment joué un rôle clé dans les deux victoires consécutives de l’Angleterre au Championnat d’Europe et dans son parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde féminine 2023. Peu après la Coupe du monde, elle a d’ailleurs reçu sa première nomination au Ballon d’Or, couronnant une ascension aussi rapide que méritée.
L'arrivée de Stanway répond à un besoin majeur au sein de l'effectif d'Arsenal.
Stanway arrive donc à Arsenal comme l’un des meilleurs milieux de terrain du moment. Après avoir occupé un rôle plus reculé la saison passée, elle offre une polyvalence susceptible de renforcer un secteur clé de l’effectif des Gunners, notamment lors de ce mercato estival.
L’équipe de Slegers est devenue ces derniers temps trop dépendante de Kim Little et Mariona Caldentey, un problème qui s’est accentué la saison dernière en raison de l’indisponibilité ponctuelle de Kyra Cooney-Cross. Le recrutement de Stanway répond directement à ce besoin, et l’arrivée imminente d’une autre milieu de terrain, Géraldine Reuteler, en provenance de l’Eintracht Francfort, viendra encore renforcer ce secteur et élargir les options à disposition alors qu’Arsenal vise son premier titre de Women’s Super League depuis huit ans lors de la saison 2026-2027.
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Un premier acte d'une longue série ? Arsenal officialise l'arrivée de cinq renforts
Stanway devrait être la première d’une série de recrues pour les Gunners, qui visent un retour au premier plan sur la scène nationale.
Outre Reuteler, Arsenal est régulièrement pressenti pour recruter l’ancienne arrière latérale du FC Barcelone, Ona Batlle, qui s’impose comme l’une des meilleures joueuses au monde à son poste. Selon Arseblog, le club aurait également coché les noms de l’attaquante allemande Selina Cerci, meilleure buteuse de la Frauen-Bundesliga ces deux dernières saisons, et de l’ailière de 19 ans Lisa Baum, dont le RB Leipzig réclamerait un transfert conséquent.
Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Laia Codina et Manuela Zinsberger ayant toutes quitté le club à l’expiration de leurs contrats le mois dernier, l’été s’annonce riche en changements pour Arsenal. Les Gunners espèrent que ce remaniement leur permettra de revenir au sommet de la WSL pour la première fois depuis 2019.