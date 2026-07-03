Ce transfert acte le retour de Stanway en Angleterre après quatre ans d’absence, une période au cours de laquelle elle a accumulé les succès collectifs et individuels.

Au Bayern, elle a remporté huit trophées, dont quatre titres consécutifs de Bundesliga et deux triplés nationaux, tout en faisant partie de l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions cette année, meilleure performance du club dans la compétition depuis cinq ans.

Mais ce qui retiendra surtout l’attention, c’est son évolution personnelle. Après s’être sentie, selon ses propres mots, « bloquée » et avoir « atteint un plateau » à Manchester City, la milieu de terrain a mis fin à sept années chez les Citizens pour rejoindre le Bayern en 2022 et relancer ainsi sa carrière.

En Bavière, la star anglaise a rebondi pour s’imposer comme l’une des meilleures milieux de terrain au monde, grâce à ses performances tant avec le Bayern qu’avec les Lionesses au cours de la même période. Elle a notamment joué un rôle clé dans les deux victoires consécutives de l’Angleterre au Championnat d’Europe et dans son parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde féminine 2023. Peu après la Coupe du monde, elle a d’ailleurs reçu sa première nomination au Ballon d’Or, couronnant une ascension aussi rapide que méritée.